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Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

القصة لم تنتهِ بعد!.. ثنائي سعودي مفاجئ يضغط لضم رياض محرز بعد رحيله عن الأهلي

رياض محرز
الأهلي
الشباب
الاتفاق
دوري روشن السعودي
انتقالات

تطورات مثيرة..

يبدو أن قصة النجم الجزائري رياض محرز مع المملكة العربية السعودية، لم تنتهِ كليًا بعد؛ وذلك رغم رحيله عن عملاق جدة الأهلي، بشكلٍ رسمي.

محرز البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم في 2023؛ قبل أن يقوم النادي الجدّاوي بفسخ عقده رسميًا، صيف العام الحالي 2026.

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  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رغبة سعودية كبيرة في "الحفاظ" على رياض محرز

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود رغبة قوية من المسؤولين السعوديين؛ للإبقاء على النجم الجزائري رياض محرز، في دوري روشن للمحترفين.

    الصحيفة أشارت إلى أن المسؤولين السعوديين، يرون أن محرز من ضمن أفضل 5 محترفين أجانب، انضموا إلى مسابقة دوري روشن؛ منذ الثورة الرياضية في البلاد، التي انطلقت عام 2023.

    وبناء على ذلك؛ شددت الصحيفة على أن هُناك مفاوضات سعودية جارية مع النجم الجزائري، لضمان استمراره بأي شكلٍ كان.

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  • Al-Ahli SFC v Al-Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ثنائي سعودي مفاجئ يضغط للتعاقد مع رياض محرز

    واستكمالًا لخبرها.. أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الثلاثاء، أن ناديين سعوديين يضغطان بشدة على برنامج الاستقطاب السعودي؛ من أجل التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    وأعلنت الصحيفة أن هذين الناديين، اللذين يضغطان للتعاقد مع محرز؛ هما عملاق الرياض الشباب، بالإضافة إلى نادي الاتفاق.

    وأضافت: "إذا انضم محرز إلى الشباب أو الاتفاق، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ فإنه سيتحصل على راتب يصل إلى 10 ملايين دولار، في الموسم الرياضي الواحد".

  • Al Ahli SFC v Al Ettifaq - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عقبة أمام انتقال رياض محرز إلى الشباب أو الاتفاق

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ فصحيفة "الشرق الأوسط" أكدت مساء اليوم الثلاثاء، على وجود عقبة أمام رغبة ناديي الشباب والاتفاق في التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز.

    هذه العقبة حسب ما ذكرته الصحيفة؛ هي امتلاء "المساحة المالية" للشباب والاتفاق، لدى برنامج الاستقطاب السعودي.

    ورغم ذلك.. لا يزال الشباب والاتفاق يقاتلان، للتوصل إلى حل مع برنامج الاستقطاب؛ مستغلين الرغبة السعودية الكبيرة في الإبقاء على محرز، بدوري روشن للمحترفين.

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    أرقام رياض محرز مع النادي الأهلي

    النجم الجزائري رياض محرز البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى عملاق جدة الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة محرز كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول وقتها، حتى 30 يونيو 2027.

    لكن الإدارة الأهلاوية فاجأت الجميع، في الميركاتو الصيفي الحالي، بالإعلان عن فسخ عقد النجم الجزائري؛ بعدما لعب 122 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، مسجلًا خلالها 37 هدفًا مع صناعة 50 آخرين.

    وتوج رياض محرز بـ3 ألقاب رسمية مع الأهلي، منذ 2023 وحتى الرحيل في صيف 2026؛ وهي: "دوري أبطال آسيا النخبة (مرتين)، وكأس السوبر السعودي".