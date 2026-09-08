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Rui Pedro Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

"المهرج المركول فضح فشله بنفسه"!.. روي بيدرو يكشف مفاجأة عن رحيله ووكيل نجم الأهلي يرد عليه!

الأهلي
عبد الله رديف
دوري روشن السعودي

أزمة جديدة بطلها روي بيدرو..

يبدو أن مسلسل جدل المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز، لن ينتهي أبدًا؛ حتى بعد "إقالته" من منصبه في عملاق جدة الأهلي، بشكلٍ رسمي.

الأهلي "أقال" روي بيدرو من منصبه، في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد التغييرات التي حدثت في الميركاتو الصيفي، من رحيل نجوم كبار والتعاقد مع أسماء أقل جودة فنية.

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    روي بيدرو يستعرض أرقام الأهلي القياسية

    وفي البداية.. نشر المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز، بيانًا مثيرًا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"؛ وذلك ردًا على قرار إقالته من منصبه في عملاق جدة الأهلي، بشكلٍ رسمي.

    روي بيدرو كتب في بيانه: "مرت 145 مباراة منذ أن أصبح النادي تحت سيطرة صندوق الاستثمارات العامة؛ منها 100 لقاء قبل أكتوبر 2025 (بنسبة فوز بلغت 61%)، و45 مواجهة بعد نفس الشهر (بنسبة انتصارات 76%)".

    وأضاف المدير الرياضي البرتغالي: "وفي العصر الحديث، منذ صعود الأهلي من الدرجة الأولى؛ شهد موسم 2025-2026.. تحطيم النادي لرقمه القياسي في عدد النقاط بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين (81 نقطة)، بالإضافة إلى رقمه القياسي في الأهداف (118 هدفًا)".

    وشدد روي بيدرو على أن الفريق الأهلاوي، امتلك أفضل خط دفاع في دوري روشن، ووصل إلى أبعد نقطة في كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلى جانب التأهُل إلى السوبر السعودي وكأس القارات للأندية، مع التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في موسم سيخلده التاريخ كواحد من الأجمل والأكثر رسوخًا في الذاكرة.

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    كيف ارتفعت قيمة الأهلي ونجومه السوقية؟!

    واستكمالًا لبيانه.. أوضح المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز أن الإنجازات التي حققها عملاق جدة الأهلي؛ جاءت وسط عملية تجديد عميقة طالت طاقمه ومرافقه، مع عددٍ لا يحصى من التحسينات الهيكلية والبنية التحتية.

    وأكمل روي بيدرو: "كما طور النادي استراتيجيات وسلوكيات تفاوضية سليمة، تتوافق مع أعلى مستويات الانضباط والصرامة والاحترافية؛ وذلك تحت رقابة ومتابعة دقيقة من اللجنة الرياضية، اللجنة التنفيذية ولجنة الأداء".

    ولفت المدير الرياضي البرتغالي إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للفريق الأهلاوي، ارتفعت بنسبة 17%، مع زيادة متوسطها 51% لكل لاعب على حدة؛ حيث أصبح النادي مستعدًا لمواجهة أي تحديات، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلًا.

    واستطرد روي بيدرو: "الأرقام تتحدث عن نفسها، والحقائق ماثلة أمام الجميع ليروها؛ ولكن عندما تتغلب الكواليس والسياسات الخفية على كرة القدم داخل المستطيل الأخضر، فلا يُمكنك فعل أي شيء حيال ذلك".

  • روي بيدرو يهاجم وسائل التواصل.. ويكشف مفاجأة عن رحيله!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ فالمدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز اتهم رواد وسائل التواصل الاجتماعي بترويج الأكاذيب ضده، وذلك خلال فترة عمله مع عملاق جدة الأهلي.

    وعن ذلك يقول روي بيدرو: "في زمن باتت فيه وسائل التواصل الاجتماعي هي من تحدد النبرة والاتجاه؛ إذ لم يكن القادة شجعان بما يكفي للوقوف بحزم في وجه الأكاذيب والمعلومات المضللة والتشهير ونظريات المؤامرة، فستكون مسألة وقت فقط حتى تدخل المؤسسات في حالة تدمير ذاتي مطلق".

    وأضاف: "وحينها يصبح التغيير حتميًا؛ لأنه إذا توقفت لترمي بالحجارة كل كلب ينبح عليك، فلن تبلغ وجهتك أبدًا".

    وأعلن المدير الرياضي البرتغالي أن قرار رحيله عن الأهلي، جاء بالاتفاق مع مسؤولي النادي؛ وذلك لحماية الجهاز الفني واللاعبين الرائعين الذين تم التعاقد معهم - على حد وصفه -، لبداية المرحلة الجديدة من المشروع الرياضي.

    وأعرب روي بيدرو عن ثقته في تحقيق الكتيبة الأهلاوية الإنجازات، نظرًا للجودة التي يمتلكها الراقي حاليًا؛ قائلًا: "هذا الفريق مؤلف من محترفين استثنائيين، قادة حقيقيين ولاعبين موهوبين ومميزين.. إنهم مدينون لأنفسهم فقط - وليس لأحد آخر -، بإظهار مدى جودتهم؛ حيث أنهم سيفعلون ذلك بلا أدنى شك، في المرحلة القادمة".

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  • وكيل عبدالله رديف يرد على بيان روي بيدرو

    ومن ناحيته.. فتح خالد بن جلوي، وكيل أعمال النجم السعودي الشاب عبدالله رديف، مهاجم عملاق جدة الأهلي، النار على المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز؛ وذلك بعد بيانه سالف الذكر، عقب إقالته من منصبه رسميًا.

    ابن جلوي قام عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، مساء اليوم الثلاثاء، بوصف روي بيدرو بـ"المهرج المركول"؛ الذي فشل في منصبه الجديد كمدير رياضي، وحتى في عمله السابق كصحفي.

    وكتب ابن جلوي؛ بخصوص ذلك: "الإخفاق لم يتوقف عند المهنة التي تركها (مركولًا)؛ بل امتد بأثر رجعي ليضع تجربته الصحفية السابقة نفسها، موضع تساؤل".

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    واعتبر وكيل أعمال رديف، أن بيان روي بيدرو سالف الذكر؛ جاء في هيئة رواية صحفية ركيكة وفاشلة.

    أيضًا.. شدد ابن جلوي على أن روي بيدرو فضح نفسه؛ وذلك عندما تحدث عن أن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هي التي تحدد شكل المشهد الرياضي.

    وتابع ابن جلوي: "هذا أصدق ما قاله؛ فلولا وسائل التواصل، ما وجد أمثاله مكانًا لهم في المشهد الرياضي".

    ودعا ابن جلوي في نهاية حديثه، الله عز وجل، أن يخلص الرياضة السعودية من مثل هؤلاء الأشخاص؛ الذين وصفهم بـ"الفاشلين".

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    أزمة وكيل عبدالله رديف "المزعومة" مع روي بيدرو

    المثير في الأمر أن صفقة انتقال المهاجم السعودي الشاب عبدالله رديف، إلى عملاق جدة الأهلي، في صيف العام الحالي؛ شهدت تعطلًا لبعض الأسابيع، قبل حسمها بشكلٍ رسمي.

    وحسب بعض الروايات المنتشرة؛ تم تعطيل صفقة رديف بسبب مطالبة وكيل اللاعب خالد بن جلوي، بإدخال أحد "الوكلاء الأجانب" مقابل نسبة 10%.

    ويقال إن من طالب بهذا الأمر، هو المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز، أثناء فترة عمله في الأهلي؛ الأمر الذي أدى إلى انقلاب وكيل اللاعب، ضده.

    وأساسًا.. تعاقُد الأهلي مع رديف، في صيف العام الحالي؛ جاء بعد نهاية عقده مع عملاق الرياض الهلال، بشكلٍ رسمي.

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