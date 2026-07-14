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أحمد فرهود

رونالد كومان: فلتخلع "عباءة الواعظ الأخلاقي".. كارثة فرينكي دي يونج أسقطت قناعك وهذه حلول برشلونة الآن!

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برشلونة
فرينكي دي يونج
رونالد كومان
هولندا
الدوري الإسباني
كأس العالم

ضربة قوية لبرشلونة بسبب رونالد كومان..

في صيف عام 2024، ارتدى المدير الفني الهولندي رونالد كومان "عباءة الواعظ الأخلاقي"؛ عندما تحدث عن التعامل غير الجيد من العملاق الكتالوني برشلونة، مع نجم الطواحين فرينكي دي يونج.

كومان بدا وقتها؛ كأنه "محارب" يقود معركة الدفاع عن جسد دي يونج وعافيته، ضد الرأسمالية المتوحشة لبرشلونة.

لكن عجلة الزمن تدور، وفي غضون عامين فقط؛ تبخرت تلك "المبادئ الأخلاقية"، على عتبة الطموح القومي وضغط النتائج.

نعم.. قناع كومان الأخلاقي "سقط"؛ ليجد المدير الفني الهولندي نفسه يضحي بدي يونج ويغامر بصحته، من أجل حسابات تكتيكية ضيقة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف خلع رونالد كومان "عباءة الواعظ الأخلاقي"، في غضون عامين فقط..

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    أمم أوروبا.. درس أخلاقي من رونالد كومان ضد برشلونة

    منتخب هولندا الأول لكرة القدم فقد واحدًا من أهم نجومه، خلال بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "2024"؛ وهو فرينكي دي يونج، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة.

    غياب دي يونج عن المنتخب الهولندي وقتها؛ جاء بسبب معاناته من إصابة على مستوى كاحل القدم، وهي المشكلة التي لازمته لفترة طويلة.

    هُنا.. خرج رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي آنذاك؛ بانتقادات عنيفة ضد برشلونة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اتهام برشلونة بعدم علاج دي يونج، بالشكل الصحيح.

    * ثانيًا: اتهام برشلونة بالاستعجال في إعادة دي يونج للملاعب، وإشراكه في المباريات وهو غير سليم 100%.

    واعتبر كومان أنه بسبب تصرفات برشلونة، دفع منتخب هولندا الثمن غاليًا؛ بخسارة واحد من أهم نجومه، في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

    ولم يتوقف كومان عند ذلك؛ بل أخذ يقدّم "دروسًا أخلاقية" للعملاق الكتالوني، في كيفية وضع الاهتمام بصحة اللاعبين في المقام الأول.

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    كأس العالم 2026.. عندما سقط قناع رونالد كومان أمام الجميع!

    لم يمر سوى عامين فقط، على هجوم المدير الفني الهولندي رونالد كومان العنيف ضد العملاق الكتالوني برشلونة، بسبب نجم خط الوسط فرينكي دي يونج؛ حتى سقط قناعه الأخلاقي، أمام العالم أجمع.

    نعم.. دي يونج عاد إلى برشلونة، بعد نهاية مشواره في بطولة كأس العالم 2026، وهو مصاب على مستوى الركبة؛ حيث تُشير التقارير حاليًا، إلى غيابه لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.

    والإصابات في عالم كرة القدم عادية؛ لكن الكواليس التي كشفتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" كانت بمثابة الكارثة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: دي يونج تعرض للإصابة على مستوى الركبة، خلال بطولة كأس العالم.

    * ثانيًا: الجهاز الفني للمنتخب الهولندي بقيادة كومان، أشرك دي يونج في آخر مباراتين بـ"حقن مسكنة".

    وبالفعل.. نتذكر أنه قبل مواجهة هولندا والسويد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ صرح كومان بأن مشاركة دي يونج مشكوك فيها، بسبب معاناته من آلام في الركبة.

    لكننا وجدنا دي يونج في "التشكيل الأساسي"، خلال هذه المباراة واللقاءات التي أعقبتها؛ كالتالي:

    - لعب 59 دقيقة ضد السويد.

    - لعب 72 دقيقة ضد تونس.

    - لعب 110 دقائق ضد المغرب.

    وودعت هولندا بطولة كأس العالم 2026، من دور الـ32 رسميًا؛ وذلك بعد الخسارة أمام المغرب بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

    وبسبب توديع المونديال مبكرًا؛ رحل كومان عن منصبه كمدير فني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

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    دليل واضح.. هجوم كومان ضد برشلونة مجرد "انتقام شخصي"

    ما ذكرناه في السطور الماضية، يؤكد أن هجوم المدير الفني الهولندي رونالد كومان ضد العملاق الكتالوني برشلونة عام 2024، بسبب إصابة نجم خط الوسط فرينكي دي يونج؛ كان يعود لأمرين أساسيين، هما:

    * أولًا: عدم نسيان "طرده" من برشلونة، عام 2021.

    * ثانيًا: استغلال فرصة إصابة دي يوج، للانتقام من برشلونة.

    وتولى كومان القيادة الفنية لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، في الفترة من أغسطس 2020 إلى أكتوبر 2021؛ حيث توج بلقب كأس ملك إسبانيا، مع خسارة البطولات الأخرى.

    وبعدما عاد جوان لابورتا لرئاسة برشلونة عام 2021، قرر "إقالة" كومان والتعاقد مع المدير الفني الشاب تشافي هيرنانديز وقتها؛ وهو الأمر الذي اعتبره المدرب الهولندي بمثابة الإهانة له، وعدم الاحترام لمسيرته الأسطورية كـ"لاعب" مع قلعة البلوجرانا.

    بمعنى.. هجوم كومان على برشلونة، بعد غياب دي يونج عن منتخب هولندا، في بطولة كأس أمم أوروبا 2024؛ كان - على الأغلب - مجرد انتقام من إدارة لابورتا، أكثر من أي شيء آخر.

    وأكبر دليل على ذلك؛ هو أن كومان ارتكب كارثة أكبر من ما فعله برشلونة، عندما جعل دي يونج يخوض مباريات كأس العالم 2026 بـ"حقن مسكنة".

    وبسبب تصرف كومان - الذي تصالح مؤخرًا مع لابورتا -؛ قد يفقد برشلونة واحدًا من أهم لاعبيه، لفترة من 3 إلى 4 أشهر.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    نادي برشلونة.. 3 حلول ممكنة بعد إصابة فرينكي دي يونج

    أخيرًا.. لنتطرق إلى حلول العملاق الكتالوني برشلونة، في مركز خط الوسط؛ حال تأكُد غياب نجمه الهولندي فرينكي دي يونج، لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.

    - أولًا: الاعتماد الكبير على جافي وبرنال

    غياب دي يونج سيجعل المدير الفني الألماني هانزي فليك، يعتمد على الإسبانيين بابلو جافي أو مارك برنال بشكلٍ أكبر؛ وذلك بجوار مواطنهما بيدري جونزاليس، في مركز خط الوسط.

    وأساسًا.. برشلونة افتقد جافي وبرنال لفتراتٍ طويلة، بسبب الإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي" و"الغضروف"؛ إلا أن الثنائي استعادا عافيتهما، مؤخرًا.

    - ثانيًا: تصعيد بعض مواهب برشلونة

    من الممكن أن يؤدي غياب دي يونج، لفترة طويلة عن الملاعب؛ لتصعيد فليك بعض المواهب الشابة للفريق الأول، وذلك على النحو التالي:

    * 1/ تومي ماركيز.

    * 2/ غييرمو "غيلي" فيرنانديز.

    * 3/ تشافي إسبارت.

    إسبارت لعب مع فريق برشلونة الأول، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، كـ"ظهير أيمن" رغم أن مركزه الأساسي هو "وسط الميدان"؛ حيث قد يعيده فليك إلى هذا المكان، بعد إصابة دي يونج.

    كذلك.. يُمكن الاستفادة من الموهبة الكبيرة إبراهيم "إبريما" تونكارا، في مركز خط الوسط، وهو الذي بدأ يلعب فيه مؤخرًا بدلًا من الجناح الأيمن؛ وذلك في فترة غياب فرينكي دي يونج، عن الملاعب.

    - ثالثًا: اقتحام سوق الانتقالات الصيفية

    قد يلجأ برشلونة إلى سوق الانتقالات أيضًا؛ وذلك بالتعاقد مع لاعب وسط جديد، ليعوض غياب دي يونج.

    وفي الأيام الماضية.. ترددت أنباء عن اجتماع البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، مع وكيل خافي جويرا، متوسط ميدان نادي فالنسيا الإسباني.

    والحقيقة.. برشلونة لم يتحرك فعليًا لضم جويرا، إلا أن هذا اللاعب يحظى بإعجابٍ شديد من ديكو؛ لذا قد يتم تفعيل هذا الملف الآن، بعد إصابة دي يونج.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ للتأكُد من المدة الرسمية لغياب فرينكي دي يونج عن الملاعب، وكيف سيتحرك برشلونة بعدها.

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