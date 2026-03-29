وجد المدافع الأوروغواياني نفسه في قلب عاصفة من الجدل بعد تدخله القوي على فودن خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في لندن. وعلى الرغم من شدة التدخل، الذي جاء متأخراً في محاولة للاستحواذ على كرة طائشة، أصر أراوخو على أنه لم يكن يقصد أبداً إلحاق أي أذى جسدي بصانع ألعاب مانشستر سيتي.

في تصريحاته للصحفيين بعد المباراة، أوضح أراوخو وجهة نظره في الموضوع وأكد أنه قد تحقق بالفعل من سلامة فودن. وقال المدافع: "تحدثت معه بعد المباراة، وأخبرني أنه بخير".

وأضاف لاحقاً: "هذه الأمور تحدث على أرض الملعب. لم يكن هدفي إيذاءه، بل كنت أسعى للوصول إلى الكرة. فودن يعلم ذلك. أنا سعيد لأنه لا توجد مشكلة".