بطريقة مبتكرة.. رونالدينيو يرد على "لقطة الرضيع لامين يامال مع ليونيل ميسي": أنا الشخص الذي لم يحتج إلى حوض استحمام

في عام 2007.. نظمت صحيفة "سبورت" الإسبانية تقويمًا خيريًا؛ بالتعاون مع العملاق الكتالوني برشلونة ومنظمة "اليونيسف"، اللذين كان بينهما شراكة قوية للغاية.

وخلال هذا التقويم الخيري، الذي كان معدًا لسنة 2008 أساسًا؛ تم الاستعانة بعددٍ من الأسر اللاجئة في إسبانيا، من أجل التقاط مجموعة من الصور مع نجوم برشلونة.

والمثير في الأمر أن أسرة الجوهرة الإسبانية لامين يامال - مغربية من جهة الأب وغينية من ناحية الأم -؛ تم اختيارها ضمن هذا التقويم الخيري، لتلتقط مجموعة من الصور مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وتم تصوير ميسي - الذي كان يلعب في صفوف برشلونة آنذاك -، وهو يُحمم الرضيع يامال "الذي لم يتجاوز سن الـ6 أشهر وقتها"، داخل "حوض استحمام".

وتشاء الأقدار أن يكبر يامال، ويصبح خليفة ميسي الشرعي في برشلونة؛ بل وأن يتقابلا وجهًا لوجه، في نهائي بطولة كأس العالم 2026.