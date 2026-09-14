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أحمد فرهود

ظاهرة رونالدينيو تعود: من رافينيا إلى باتري ونغيسان.. لماذا كسر برشلونة تقاليد "شارة القيادة"؟

فقرات ومقالات
برشلونة
برشلونة للسيدات
رافينيا
فرينكي دي يونج
هانسي فليك
رونالدينيو
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني للسيدات

ظاهرة تستحق التوقف عندها كثيرًا..

إذا نظرنا إلى واقع العملاق الكتالوني برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ سنجد "ظاهرة مثيرة" للغاية، في معظم أقسام النادي المهمة.

هذه الظاهرة تتمثّل في "شارة القيادة"، التي غالبًا ما كانت تُمنح إلى اللاعبين الأقدم، وبتصويت من باقي زملائهم؛ قبل أن يتغيّر هذا الأمر بشكلٍ واضح، في الموسم الحالي.

نعم.. اُنظروا إلى ما حدث في فريق برشلونة الأول لكرة القدم "رجال"، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ بالإضافة إلى قسمي "السيدات" و"اليد"، داخل هذا الكيان الرياضي الكبير.

في كل هذه الأقسام - سالفة الذكر -؛ شاهدنا تدخلًا مباشرًا من المديرين الفنيين لاختيار "القادة"، بعيدًا عن مبدأ الأقدمية أو تصويت اللاعبين.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أسرار كسر برشلونة لتقاليد "شارة القيادة"، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027..

  • Raphinha (C)Getty Images

    تغيّرات مثيرة في "قادة" برشلونة

    في البداية.. يجب التحدُث سريعًا عن أبرز التغيّرات التي حدثت في "شارة قيادة" العملاق الكتالوني برشلونة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كرة قدم "رجال"

    بعد رحيل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن وقلب الدفاع الأوروجوياني رونالد أراوخو، القائدين الأول والثاني لفريق كرة القدم بنادي برشلونة، في صيف العام الحالي؛ كان من المفترض أن تنتقل "الشارة" إلى متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج بحكم الأقدمية، وبتصويتٍ شكلي من اللاعبين.

    إلا أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، تدخل لاختيار قادة الفريق الأول بنفسه، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ كالتالي:

    - القائد الأول: البرازيلي رافينيا دياز.

    - القائد الثاني: الإسباني بيدري جونزاليس.

    بينما ترك فليك للاعبين، حرية التصويت على باقي القادة؛ الذين جاءوا كالتالي: "الإسباني إريك جارسيا (الثالث)، دي يونج (الرابع) وجوهرة الماتادور لامين يامال (الخامس)".

    * ثانيًا: كرة قدم "سيدات"

    تلقى برشلونة ضربة قوية للغاية، في صيف العام الحالي؛ عندما قررت أسطورة فريق السيدات الإسبانية أليكسيا بوتياس، الرحيل رسميًا.

    بوتياس انتقلت إلى نادي لندن سيتي الإنجليزي، في صيف العام الحالي؛ لذا.. كان من المفترض أن تنتقل "الشارة" إلى زميلتها مارتا توريخون بشكلٍ تلقائي، بحكم الأقدمية.

    لكن بير روميو، المدير الفني لفريق سيدات برشلونة، تدخل من نفسه مثل فليك تمامًا؛ وذلك بأن قرر منح "شارة القيادة" لنجمة الوسط الإسبانية باتري جويخارو، مع جعل مارتا في "الوصافة".

    * ثالثًا: كرة اليد

    من المعروف أن الفرنسي ديكا ميم، هو القائد الأول لفريق كرة اليد بنادي برشلونة؛ إلا أن المدير الفني كارلوس أورتيجا، قرر سحب "الشارة" منه رسميًا.

    هذه "الشارة" تم منحها إلى الفرنسي الآخر تيموتي نغيسان؛ الذي أصبح القائد الأول للعملاق الكتالوني، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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  • Hansi Flick (C)Getty Images

    أسباب تدخل مدربي برشلونة لـ"اختيار القادة"

    بعدما استعرضنا المتغيّرات التي حدثت في "شارة القيادة"، بمعظم أقسام العملاق الكتالوني برشلونة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ لنركز على الأسباب التي دفعت المديرين الفنيين للتدخل المباشر، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كرة قدم "رجال"

    الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، أعلن أسباب تدخله لاختيار القائدين الأول والثاني، وهما البرازيلي رافينيا دياز والإسباني بيدري جونزاليس تواليًا؛ وذلك في كسر واضح لتقاليد العملاق الكتالوني، المبنية على تصويت غرفة الملابس.

    وأكد فليك أنه بعد موسمين على رأس القيادة الفنية لبرشلونة، أصبح يعرف غرفة الملابس وخصائص كل لاعب بشكلٍ جيد؛ لذا.. فضل أن يكون القائد الأول والثاني هما الأكثر تأثيرًا بين زملائهما، واللذين يلعبان بصفةٍ مستمرة في المباريات.

    * ثانيًا: كرة القدم "سيدات"

    الإسباني بير روميو، المدير الفني لفريق السيدات بنادي برشلونة، لم يشرح صراحة أسباب اختيار مواطنته باتري جويخارو؛ لتكون هي القائدة الأولى في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بعد رحيل الأسطورة أليكسيا بوتياس.

    لكن.. روميو شدد على أنه تحدث مع اللاعبة مارتا توريخون، التي كانت من المفترض أن تكون القائدة الأولى بعد أليكسيا، بالإضافة إلى المدافعة المخضرمة إيرين باريديس؛ لشرح أسباب اختيار باتري تحديدًا لحمل "الشارة"، في الموسم الحالي.

    * ثالثًا: كرة اليد

    الأمر كان أوضح بالنسبة للإسباني كارلوس أورتيجا، المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي برشلونة؛ والذي أعلن أنه سحب "شارة القيادة" من النجم الفرنسي ديكا ميم، بسبب رحيل اللاعب في صيف 2027.

    نعم عزيزي القارئ.. قوانين كرة اليد تسمح باتفاق اللاعبين مع أنديتهم الجديدة، قبلها بموسم أو اثنين؛ وهو ما قام به ميم، الذي قرر الانتقال إلى فوكس برلين الألماني في الصيف القادم.

    وهُنا.. قال أورتيجا صراحة، إنه يريد من اللاعب الذي يحمل "الشارة"، أن يكون مؤثرًا داخل غرفة الملابس وفوق أرضية الملعب، وأن يكون قائدًا في الوقت الحاضر والمستقبل.

    وكل هذه الشروط توفرت في الفرنسي تيموتي نغيسان، الذي أصبح القائد الأول للعملاق الكتالوني، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ بعد سحب "الشارة" من ميم، بشكلٍ رسمي.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport

    سياسة برشلونة.. تكريم الأكثر تأثيرًا وحماية من إغراءات الأغنياء!

    الآن.. نحن سنُحاول أن نحلل من "حديث" المديرين الفنيين للعملاق الكتالوني برشلونة، مجموعة من النقاط المشتركة المهمة، التي تقف وراء اختيار "القادة الجدد" في الموسم الحالي 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: القادة الذين تم اختيارهم؛ يلعبون منذ فترة في برشلونة، ولكنهم ليسوا الأقدم بالضرورة.

    * ثانيًا: القادة الذين تم اختيارهم؛ لديهم تأثيرًا كبيرًا في غرفة ملابس برشلونة، حتى ولو لم يحصلوا على تقدير دولي كبير.

    * ثالثًا: القادة الذين تم اختيارهم؛ يريد برشلونة أن يجعلهم حجر الأساس لمشروعه المستقبلي، وليس في الحاضر فقط.

    مثلًا.. نجوم أمثال البرازيلي رافينيا دياز والإسبانية باتري جويخارو والفرنسي تيموتي نغيسان، الذين تم اختيارهم لحمل "شارة القيادة" في الموسم الرياضي الحالي؛ يلعبون منذ سنوات في برشلونة وحققوا الكثير من الإنجازات معه، ولكنهم ليسوا الأقدم رغم ذلك.

    أيضًا.. رافينيا لا يتحصل على تقدير دولي كبير، مثلما حدث عندما تم استبعاده من أفضل 30 لاعبًا في سباق "الكرة الذهبية"؛ بينما الأنظار كانت تتجه في فريق السيدات إلى لاعبات كـ"أليكسيا بوتياس وأيتانا بونماتي" رغم إبداعات باتري، وهو نفس الحال في فريق اليد مع نغيسان.

    والحقيقة أن باتري تمثّل رئة برشلونة في خط الوسط، وبدونها نجد خللًا كبيرًا جدًا في أداء فريق السيدات؛ وهو نفس الأمر بالنسبة لرافينيا الذي تتخطى أدواره تسجيل الأهداف، لتصل إلى الضغط على الخصم وكسر دفاعات الخصوم بتحركاته.

    أما بخصوص النقطة الثالثة؛ فنحن نعلم أن لاعب مثل رافينيا مطلوبًا بشدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك باتري التي تتصارع أندية إنجلترا بالإضافة إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي لضمها.

    وبالتالي.. فإن برشلونة بمنحه "شارة القيادة" إلى نجوم مثل رافينيا وباتري، يكون قد وجه رسالة قوية لهما، بأنهما أساس المشروع المستقبلي وليس الحالي فقط، وأن النادي يعتمد عليهما بشدة؛ من أجل رفض الإغراءات المقدمة إليهما، وتجديد عقودهما.

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    كلمة أخيرة.. واقع برشلونة الحالي يعيد "ظاهرة رونالدينيو" بعد 21 عامًا!

    الخلاصة من كل ما سبق عزيزي القارئ؛ أننا أمام حقيقة واضحة داخل العملاق الكتالوني برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    الحقيقة البرشلونية التي نقصدها هُنا؛ يُمكن تخليصها في نقطتين مهمتين للغاية، هما:

    * أولًا: تدخل مباشر من المديرين الفنيين لاختيار القادة؛ بدلًا من الاكتفاء بـ"التصويت الروتيني".

    * ثانيًا: اختيار القادة يكون بناءً على الأكثر تأثيرًا في غرفة الملابس، أو الذين يريد برشلونة بناء الحاضر والمستقبل عليهم.

    لكن هذا ليس معناه أن غرفة الملابس، تم تهميشها بشكلٍ كامل؛ فكما قال المدير الفني الألماني هانزي فليك، إنه اختار أول قائدين فقط وترك تحديد الثلاثة الآخرين للاعبين.

    وأيضًا.. كانت هُناك حالات سابقة، تم فيها كسر تقاليد "الأقدم" في برشلونة؛ حتى ولو حصل ذلك بتصويتٍ من غرفة الملابس، وليس بتدخل مباشر من المدير الفني.

    أشهر هذه الحالات بالطبع؛ هو اختيار الساحر البرازيلي رونالدينيو كـ"قائد ثانٍ" لبرشلونة، خلف الإسباني كارليس بويول.

    رونالدينيو انضم إلى برشلونة صيف 2003، قادمًا من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان الفرنسي؛ حيث قام اللاعبين بالتصويت له بعدها بموسمين - 2005 تقريبًا -، للأسباب التالية:

    * أولًا: تأثيره الرياضي الكبير؛ بتحويل معاناة برشلونة، إلى العودة لمنصات التتويج.

    * ثانيًا: اعتباره أكثر شخصية إثارة للبهجة؛ وذلك داخل غرفة ملابس برشلونة، آنذاك.

    * ثالثًا: دوره الكبير في مراعاة النجوم الشباب؛ أمثال الأسطور الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي كان في بداياته وقتها.

    ونظرًا لدوره المؤثر في برشلونة؛ تم تقديم رونالدينيو في حمل "شارة القيادة"، على أسماء أقدم مثل الإسباني تشافي هيرنانديز مثلًا.

    أي أننا حاليًا وبعد 21 عامًا كاملًا، نُشاهد أمرًا مماثلًا؛ ولكن بتدخل مباشر من مدربي برشلونة، وليس من خلال "غرفة الملابس" فقط.

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