ظاهرة رونالدينيو تعود: من رافينيا إلى باتري ونغيسان.. لماذا كسر برشلونة تقاليد "شارة القيادة"؟

الخلاصة من كل ما سبق عزيزي القارئ؛ أننا أمام حقيقة واضحة داخل العملاق الكتالوني برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
الحقيقة البرشلونية التي نقصدها هُنا؛ يُمكن تخليصها في نقطتين مهمتين للغاية، هما:
* أولًا: تدخل مباشر من المديرين الفنيين لاختيار القادة؛ بدلًا من الاكتفاء بـ"التصويت الروتيني".
* ثانيًا: اختيار القادة يكون بناءً على الأكثر تأثيرًا في غرفة الملابس، أو الذين يريد برشلونة بناء الحاضر والمستقبل عليهم.
لكن هذا ليس معناه أن غرفة الملابس، تم تهميشها بشكلٍ كامل؛ فكما قال المدير الفني الألماني هانزي فليك، إنه اختار أول قائدين فقط وترك تحديد الثلاثة الآخرين للاعبين.
وأيضًا.. كانت هُناك حالات سابقة، تم فيها كسر تقاليد "الأقدم" في برشلونة؛ حتى ولو حصل ذلك بتصويتٍ من غرفة الملابس، وليس بتدخل مباشر من المدير الفني.
أشهر هذه الحالات بالطبع؛ هو اختيار الساحر البرازيلي رونالدينيو كـ"قائد ثانٍ" لبرشلونة، خلف الإسباني كارليس بويول.
رونالدينيو انضم إلى برشلونة صيف 2003، قادمًا من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان الفرنسي؛ حيث قام اللاعبين بالتصويت له بعدها بموسمين - 2005 تقريبًا -، للأسباب التالية:
* أولًا: تأثيره الرياضي الكبير؛ بتحويل معاناة برشلونة، إلى العودة لمنصات التتويج.
* ثانيًا: اعتباره أكثر شخصية إثارة للبهجة؛ وذلك داخل غرفة ملابس برشلونة، آنذاك.
* ثالثًا: دوره الكبير في مراعاة النجوم الشباب؛ أمثال الأسطور الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي كان في بداياته وقتها.
ونظرًا لدوره المؤثر في برشلونة؛ تم تقديم رونالدينيو في حمل "شارة القيادة"، على أسماء أقدم مثل الإسباني تشافي هيرنانديز مثلًا.
أي أننا حاليًا وبعد 21 عامًا كاملًا، نُشاهد أمرًا مماثلًا؛ ولكن بتدخل مباشر من مدربي برشلونة، وليس من خلال "غرفة الملابس" فقط.