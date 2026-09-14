ظاهرة رونالدينيو تعود: من رافينيا إلى باتري ونغيسان.. لماذا كسر برشلونة تقاليد "شارة القيادة"؟

إذا نظرنا إلى واقع العملاق الكتالوني برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ سنجد "ظاهرة مثيرة" للغاية، في معظم أقسام النادي المهمة.

هذه الظاهرة تتمثّل في "شارة القيادة"، التي غالبًا ما كانت تُمنح إلى اللاعبين الأقدم، وبتصويت من باقي زملائهم؛ قبل أن يتغيّر هذا الأمر بشكلٍ واضح، في الموسم الحالي.

نعم.. اُنظروا إلى ما حدث في فريق برشلونة الأول لكرة القدم "رجال"، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ بالإضافة إلى قسمي "السيدات" و"اليد"، داخل هذا الكيان الرياضي الكبير.

في كل هذه الأقسام - سالفة الذكر -؛ شاهدنا تدخلًا مباشرًا من المديرين الفنيين لاختيار "القادة"، بعيدًا عن مبدأ الأقدمية أو تصويت اللاعبين.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أسرار كسر برشلونة لتقاليد "شارة القيادة"، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027..