تستغرق بعض القصص عقودًا حتى تُروى. نشأ إجنازيو سيبرياني في رافينا، المدينة التاريخية الواقعة في إميليا-رومانيا، وقضى أكثر من عشرين عامًا في الولايات المتحدة ليصنع اسمًا أصبح مرادفًا للضيافة الإيطالية. لطالما كان حلمه هو وضع مسقط رأسه على الساحة العالمية.

في 23 يونيو، تصل هذه الرؤية إلى ميامي من خلال إعلان من شأنه أن يترك بصمة لا تُنسى في عالم كرة القدم والموضة والثقافة: سينضم رونالدينيو إلى نادي رافينا لكرة القدم وسيتم تسجيله رسميًا كلاعب. رونالدينيو، بطل كأس العالم FIFA والفائز بجائزة الكرة الذهبية، هو أحد أبرز الشخصيات وأكثرها شعبية في تاريخ كرة القدم. ويشكل انضمامه محطة أساسية في مسيرة نادٍ يستهل مرحلة جديدة وطموحة من تاريخه – يضيف النادي – تحت قيادة إجنازيو سيبرياني والشريك المستثمر «بلاك داك»، يعمل نادي رافينا لكرة القدم على إطلاق مشروع يتجاوز حدود الملعب، ليحتل موقعًا عند نقطة التقاء كرة القدم والثقافة والإبداع، بهدف سرد التعبير المعاصر عن الهوية الإيطالية في العالم.

ينضم رونالدينيو إلى نادي رافينا كلاعب، في صفقة «تمثل واحدة من أهم التعاقدات في تاريخ النادي ولحظة من شأنها أن تضع رافينا في بؤرة اهتمام عالم كرة القدم». أكثر من مجرد خطوة رمزية، فقد حدد رونالدينيو هدفاً محدداً – كما يكشف النادي الأصفر والأحمر – وهو تسجيل آخر أهدافه كلاعب محترف بقميص رافينا، مضيفاً بذلك فصلاً شخصياً للغاية إلى واحدة من أكثر المسيرات المهنية شهرة في تاريخ كرة القدم. ويبعث انضمامه برسالة واضحة: رافينا يبني مشروعاً جاداً، وأصبحت الثقافة الكروية الإيطالية تمتلك نقطة مرجعية جديدة. وهكذا يبدأ الفصل الأكثر إثارة في تاريخ هذا النادي الذي لا يزال في مهده.



