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زهيرة عادل

لعب بذكاء وليس بجهد فوضع كريستيانو رونالدو في مرمى السخرية .. كوارث عراقية تقود إرلينج هالاند لكسر رقم صمد 28 عامًا

فقرات ومقالات
إرلينج هالاند
العراق ضد النرويج
العراق
النرويج
كأس العالم
كريستيانو رونالدو
البرتغال

ماذا قدم هالاند في أول ظهور له بكأس العالم؟

ليس هناك أسعد من النجم النرويجي إرلينج هالاند وجماهيره الليلة، فها هو يسجل ظهوره الأول في كأس العالم 2026، ويضع بصمته التهديفية دون أي تأخر.

المنتخب النرويجي افتتح مشواره في مونديال 2026 بالفوز أمام نظيره العراقي برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

رباعية النرويج سجلها هالاند "هدفين"، ليو أوستيجارد وأيمن حسين "بالخطأ في مرماه"، بالدقائق 29، 43، 76 و6+90.

أما هدف أسود الرافدين الوحيد فأحرزه أيمن حسين في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز يتساوى المنتخب النرويجي مع المنتخب الفرنسي بثلاث نقاط، بعدما انتصر الديوك أمام السنغال بثلاثية مقابل هدف وحيد، وإن كان الأول يتفوق بفارق الأهداف. فيما يتذيل العراق والسنغال الترتيب دون أي نقطة.

وبعيدًا عن مجمل أحداث مواجهة العراق والنرويج، دعونا في السطور التالية نسلط الضوء على ما قدمه النجم إرلينج هالاند على المستوى الفردي..


  • ثنائية رغم عناد الرأسيات


    إحقاقًا للحق، كان المنتخب العراقي أفضل من الناحية الهجومية في مواجهة النرويج، ولم يقدم هالاند ورفاقه ذاك الأداء المميز الذي يليق بأول ظهور للجيل الحالي في الحدث العالمي.

    لكن هذا لم يمنع صاحب الـ25 عامًا من هز الشباك مستغلًا تواضع الدفاع العراقي، فكانت بصمته الأولى سهلة بعد هروبه من الدفاع وتحول عرضية أرضية من الجهة اليسرى إلى الشباك مباشرةً بعد انفراده بها، في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

    الهدف الثاني كذلك استغل به النرويجي خطأً قاتلًا من الحارس العراقي جلال حسن، الذي تباطأ في استلام الكرة من زميله، وعندما وصلت له، سددها في قدم هالاند، لترتد لشباكه في الدقيقة 43 من الشوط الأول أيضًا.

    وقد ساهم هالاند أيضًا في الهدف الرابع للمنتخب النرويجي بعدما حول عرضية من الجهة اليمنى إلى رأسية داخل منطقة الجزاء، تبعها العراقي أيمن حسين بإسكانها في الشباك بالخطأ في مرماه .. وإن كان لن يحتسب كمساهمة تهديفية له كونه بالنيران الصديقة.

    اللافت في أداء هالاند بشكل عام في مواجهة العراق، هو عناد ضربات الرأس له، إذ كان مصير جميعها أعلى العارضة أو بجوار القائم.

    بالمختصر لم يبذل هالاند ذاك المجهود الكبير في اللقاء، بينما تعامل مع المباراة بذكاء كبير سواء في التمركز السليم أو استغلال أخطاء الخصم بالضغط في التوقيت المناسب.


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  • Kjetil Rekdal celebrates after scoring Norway's onAFP

    معادلة رقم أسطورة النرويج

    قبل نسخة كأس العالم 2026، شارك المنتخب النرويجي ثلاث مرات في الحدث العالمي أعوام 1938، 1994 و1998.

    ورغم هذه المشاركات الثلاث إلا أن بطلها الأول على مدار السنوات الماضية كان شيتيل ريكدال .. بطل بهدفين فقط في كأس العالم، كافيين ليكون بهما هداف بلاده في البطولة.

    ريكدال كان قد شارك في نسختين من المونديال، حيث سجل هدفه الأول في شباك المكسيك عام 1994، والهدف الثاني في شباك البرازيل بنسخة 1998، ليبقى هدافًا للنرويج بالحدث العالمي على مدار 28 عامًا مضت.

    والليلة عادل إرلينج هالاند الرقم التاريخي لشيتل ريكدال في أول ظهور له بكأس العالم، محرزًا هدفين في الشباك العراقية.


  • فتح باب السخرية من كريستيانو رونالدو

    مع كل نسخة من كأس العالم يلجأ البعض للسخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى دون أن يركل أي كرة في نسخة 2026 بعد.

    السخرية تكمن في الأساس لكونه لم يحقق اللقب العالمي قط، بجانب دموعه الشهيرة في كأس العالم قطر 2022 وقتما أطاح به المنتخب المغربي من دور ربع النهائي .. والليلة فتح هالاند بابًا جديدًا للسخرية من صاروخ ماديرا!

    بالثنائية التي سجلها أمام العراق، وفي أول ظهور له بكأس العالم 2026، تخطى هالاند أهداف الدون في مونديال قطر 2022، إذ لم يسجل حينها البرتغالي سوى هدف وحيد في المباراة الافتتاحية أمام غانا، ثم صام عن التهديف في الأربع مباريات التالية، لحين وداع منتخب بلاده البطولة من ربع النهائي.

    جدير بالذكر أن رونالدو سجل بشكل عام ثمانية أهداف في خمس مشاركات سابقة بكأس العالم أعوام 2006، 2010، 2014، 2018 و2022.



  • بالأرقام .. ماذا قدم هالاند أمام العراق؟

    ثنائية الليلة رفعت رصيد هالاند إلى 23 هدفًا، فقط في آخر 11 مباراة رسمية له مع المنتخب النرويجي، إذا يواصل التسجيل المتتالي منذ نوفمبر 2024.

    وبالحديث عن أرقامه الليلة، بخلاف الهدفين، سدد هالاند خمس تسديدات، منها أربع على المرمى، مع خلقه فرصة تهديفية لزملائه، وإن كانت لم تستغل، مع إهداره فرصتين محققتين.

    تفوق هالاند بنسبة 100% في الالتحامات الهوائية (3 من 3)، وبنسبة 67% في المواجهات الأرضية (4 من 6).

    تلك الأرقام حققها رغم أنه لم يلمس الكرة سوى 20 مرة فقط طوال المباراة، فكما ذكرنا سلفًا، لقد لعب بذكاء وليس بجهد.