لعب بذكاء وليس بجهد فوضع كريستيانو رونالدو في مرمى السخرية .. كوارث عراقية تقود إرلينج هالاند لكسر رقم صمد 28 عامًا

ليس هناك أسعد من النجم النرويجي إرلينج هالاند وجماهيره الليلة، فها هو يسجل ظهوره الأول في كأس العالم 2026، ويضع بصمته التهديفية دون أي تأخر.

المنتخب النرويجي افتتح مشواره في مونديال 2026 بالفوز أمام نظيره العراقي برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

رباعية النرويج سجلها هالاند "هدفين"، ليو أوستيجارد وأيمن حسين "بالخطأ في مرماه"، بالدقائق 29، 43، 76 و6+90.

أما هدف أسود الرافدين الوحيد فأحرزه أيمن حسين في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز يتساوى المنتخب النرويجي مع المنتخب الفرنسي بثلاث نقاط، بعدما انتصر الديوك أمام السنغال بثلاثية مقابل هدف وحيد، وإن كان الأول يتفوق بفارق الأهداف. فيما يتذيل العراق والسنغال الترتيب دون أي نقطة.

وبعيدًا عن مجمل أحداث مواجهة العراق والنرويج، دعونا في السطور التالية نسلط الضوء على ما قدمه النجم إرلينج هالاند على المستوى الفردي..



