RONALDO NAZARIO BRAZIL WORLD CUP 2002Getty Images
محمود خالد

ظهور أنشيلوتي وسخرية من باجيو وأوليفر كان .. رونالدو يشعل أجواء كأس العالم في البرازيل بفيديو!

"لا بأس أن نؤمن بالسادسة"..

“قد تكون الظروف ضدنا.. لكنّا توجنا أبطالًا للعالم خمس مرات، لا بأس أن نؤمن بالسادسة"، بتلك الكلمات، علق رونالدو نازاريو، أسطورة الكرة البرازيلية، على أحد الإعلانات المروجة لحلم السليساو، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخب البرازيلي لا يزال يفتخر بكونه الأكثر تتويجًا باللقب، إلا أنه لا يزال يحلم بالنجمة السادسة الغائبة عن قميصه منذ 2002.

  • 72% لا يؤمنون بالنجمة السادسة؟

    ونشر رونالدو إعلان لأحد مشروبات الكحول، والتي تبدأ بشخصين، أحدهما يقرأ الجريدة، وعليها عنوان كبير "72% من البرازيليين لا يؤمنون بالنجمة السادسة".

    وواصل الإعلان الرد بـ"تكوير" الجريدة لتصبح كرة، تعاقب الجميع على مطاردتها في الشارع، لتبدأ معها لقطات لأبرز الأهداف البرازيلية عبر تاريخها في كأس العالم.

    سخرية من باجيو وأوليفر كان

    وتضمن إعلان، لقطات ساخرة من إهدار الأسطورة الإيطالية روبرتو باجيو، لركلته الجزائية الشهيرة أمام البرازيل في نهائي 1994، حيث وصف بأنه "مات واقفًا"، بعدما سدد الكرة في الهواء بعيدًا عن المرمى.

    وكان من ضمن اللقطات الساخرة أيضًا، تفويت النادل للكرة، على طريقة روماريو لكرة برانكو، من ركلة حرة، والتي كانت في طريقها نحو شباك هولندا، في مونديال 1994، وفشل أوليفر كان في الإمساك بالكرة، قبل أن ترتد إلى رونالدو، ليضعها في الشباك الألمانية، في نهائي 2002.

    أيضًا، شهد السيناريو أهدافًا على طريقة بيبيتو، و"مقوسة" رونالدينيو أمام إنجلترا، وتصدي كلاوديو تافاريل، وغيرها من اللقطات البرازيلية التي لا تنسى.

    الطريف في الأمر، أن اللقطات الواردة في الإعلان، ركزت على مشاركة البرازيل في نسختي 1994، التي أقيمت في الولايات المتحدة، و2002 التي شهدت آخر نجوم السليساو في كأس العالم.

    ظهور رونالدو وأنشيلوتي

    وكان من الطبيعي أن يقوم رونالدو بنشر الإعلان عبر حسابه على منصة (إكس)، كيف لا؟ وقد ظهر في الإعلان، حينما أبدى رأيه في حلاقة أحد الأشخاص بجانبه، وقد أخطأ الحلاق في حلاقته بنفس قصة نازاريو "الشهيرة" في مونديال كوريا الجنوبية واليابان.

    وفي نهاية الإعلان، ظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وهو يفرد الكرة الورقية، ليعيد قراءة صفحة الجريدة، بعد قطع كلمة "النفي"، لتظهر عبارة "البرازيل تؤمن بالنجمة السادسة"، موجهًا رسالة "صدق نفسك".

    البرازيل في كأس العالم

    وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة، حيث تستعد كتيبة كارلو أنشيلوتي، لملاقاة المغرب، رابع مونديال قطر، وهايتي وإسكتلندا.

    المنتخب البرازيلي سيستهل مشواره في المونديال، ببداية "نارية" أمام المغرب، على ملعب ميتلايف، في 13 يونيو، ثم يواجه هايتي في معقل لينكولن فاينانسيال فيلد، في 19 يونيو، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات، بملاقاة إسكتلندا، في هارد روك ستاديوم، في 24 يونيو.

    نيمار وحلم المونديال

    وبالحديث عن المنتخب البرازيلي، يأتي الدور على نيمار جونيور، قائد فريق سانتوس، الذي يواصل مساعيه لإقناع أنشيلوتي، بالتواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم، بحثًا عن الرقصة الأخيرة في أرض الولايات المتحدة.

    وكشف نيمار علنًا عن رغبته في الانضمام للمنتخب البرازيلي، فيما أكد كارلو أنشيلوتي، أنه لن يضم سوى الأكثر جاهزية بدنيًا وفنيًا، للتواجد في المعقل العالمي.

    وعنه قال كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، إن نيمار يتمتع بالعمر والخبرة اللازمين ليكون أحد قادة المنتخب الوطني، مضيفًا أنه اقترح عليه، إذا اقترح أنشيلوتي دورًا على مقاعد البدلاء، بأن يكون حاضرًا، لأنه يريد اللعب في كأس العالم.


    مسيرة البرازيل في المونديال

    ويعد المنتخب البرازيلي هو الوحيد الذي لم يغب عن أي نسخة في نهائيات كأس العالم، على مدار النسخ الـ22 الماضية، منذ 1930 وحتى 2022.

    ورغم أن حظوظ البرازيل في اللقب، ستصطدم بمنتخبات قوية، على غرار الأرجنتين، حامل اللقب، وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، إلا أن كتيبة كارلو أنشيلوتي، لا تزال تؤمن بحظوظها في البحث عن النجمة السادسة، من أجل مواصلة الانفراد بالرقم القياسي، كالأكثر تتويجًا بالبطولة، في ظل مطاردة ألمانيا، صاحبة الألقاب الأربعة، ومع غياب إيطاليا، بنجومها الأربع، عن المونديال، للمرة الثالثة على التوالي.

    وسبق للمنتخب البرازيلي أن حقق لقب كأس العالم "5" مرات، خلال نسخ 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، فيما خسر النهائي مرتين في 1950 و1998.