Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Cristiano Ronaldo
علي سمير

يسجل حتى بـ"ظهره" ورسالة تحذير للهلال .. رونالدو يفترس الخصوم بكل الطرق ويوفنتوس حرمه من رباعية "المائة هدف"

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
الشباب ضد النصر
الشباب
دوري روشن السعودي
يوفنتوس
ريال مدريد
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

مسيرة حافلة للنجم البرتغالي في الملاعب سواء داخل أوروبا أو خارجها

عندما يُذكر اسم رونالدو في أي مكان، فيجب أن تصاحبه الكثير من الأرقام القياسية والإنجازات، وما فعله ضد الشباب كان حلقة جديدة من هذا المسلسل الأسطوري للنجم البرتغالي.

النصر نجح في إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده في دوري روشن السعودي، أمس، الخميس، بعد التفوق على الشباب بنتيجة 4/2، حيث سجل رونالدو هدفًا من رباعية العالمي، بينما أحرز جواو فيليكس 3 أهداف "هاتريك".

هدف رونالدو لم يكن عاديًا، بل جعله يصل إلى 100 هدف في 105 مناسبة لعبها في دوري روشن، منذ قدومه للنصر في فترة الانتقالات الشتوية في 2023 بعد أزمته في مانشستر يونايتد.

رقم مميز يعكس التأثير المبهر للبرتغالي مع النصر، ويزين مسيرته الطويلة التي سجل فيها 971 هدفًا، مواصلًا حلمه للوصول إلى الرقم ألف!


  • FBL-KSA-SHABAB-NASSRAFP

    كيف جاءت أهداف رونالدو مع النصر في دوري روشن؟

    التنوع هو العنوان .. هذا ما يظهر بوضوح على الأهداف التي أحرزها رونالدو مع النصر خلال رحلته مع العالمي على مستوى دوري روشن، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي المختص بأرقام البطولة.

    رونالدو أحرز 100 هدف مع النصر حتى الآن، في 9146 دقيقة لعبها مع الفريق منذ قدومه، بمعدل 0.98 هدف كل 90 دقيقة.

    وأما عن طريقة التسجيل فجاءت كالتالي :

    الرأس : 11 هدفًا

    القدم اليمنى : 70

    القدم اليسرى: 18

    الظهر : 1

    ومن بين جميع الأهداف الرائعة التي سجلها رونالدو خلال رحلته مع العالمي، كان هناك الهدف الغريب الذي سجله في الشباب في ديسمبر الماضي عن طريق "ظهره"، فيما هيمنت القدم اليمنى على زيارات البرتغالي لشباك المنافسين.



    • إعلان
  • cristiano ronaldo juventus(C)Getty images

    إنجاز فريد من نوعه ويوفنتوس نقطة غير مضيئة

    منذ خروجه من سبورتينج لشبونة في سن صغير، واشتهر رونالدو بغزارته التهديفية وهز شباك الخصوم بصفة مستمرة، وتمكن من فعل ذلك حتى وصل إلى الرقم 100 أو أكثر في كل الدوريات التي لعب فيها .. إلا الإيطالي!

    وجاءت أهداف رونالدو في الدوريات التي لعب لها باستثناء البرتغالي الذي خاض فيه 25 مباراة وسجل 3 أهداف ببداية مسيرته كالتالي ..

    الدوري الإسباني : 311 هدفًا في 292 مناسبة

    الإنجليزي : 103 هدفًا في 236 مباراة

    السعودي : 100 هدف في 105 مواجهة

    وأما بالنسبة للإيطالي، فلعب رونالدو 98 مباراة فقط مع يوفنتوس، وسجل 81 هدفًا، رقم مبهر ومميز ولكن رحلته القصيرة التي استمرت مع الفريق منذ 2018 وحتى 2021، حرمته من الوصول إلى الرقم مائة مثل باقي البطولات، ليتوقف رصيده عند 3 دوريات فقط.

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    رسالة إلى الدعيع .. أنت لا تريد مواجهة رونالدو

    بعد وصول البرتغالي إلى هذا الرقم واقترابه من حلم الهدف الألف، خرج محمد الدعيع حارس الهلال السابق، للتأكيد على أنه لا يخشى صاحب الـ41 سنة، ويريد أن يراه في الديربي المرتقب يوم الثلاثاء القادم بين النصر والهلال في مواجهة ستحدد بشكل كبير ملامح الفائز بدوري روشن لموسم 2025/2026.

    وقال الدعيع في برنامج "دورينا غير":"أبدأ لا أخاف منه، ولا حتى من النصر كله، أريد أن يلعب يوم الثلاثاء".

    وأوضح:"فرصة واحدة يمكنها تغيير كل شيء في الملعب، الروح والحماس والتركيز والتشكيل الجيد، كلها أشياء تمنحنا الفوز على النصر، الكرة الآن في ملعب اللاعبين وليس المدرب أو الإدارة".

    وعن طموح البرتغالي في الوصول إلى الهدف رقم 1000:"رونالدو سجل في شباكي هدفين في مباراة ودية قبل كأس العالم، كنا نحاول تطبيق خطة معينة وهو استغل الموقف، كان لاعبًا شابًا وقتها".

    من الجيد أن يظهر حارس الهلال السابق أنه لا يخشى رونالدو، ولكن الأمر لا يصل إلى تمني مشاهدته يلعب ضد الزعيم يوم الثلاثاء، لأن أرقام البرتغالي وطريقة تسجيله للأهداف وحدته أمام المرمى، كلها أسباب تدعو للقلق من اللعب أمام النجم المخضرم.

    الثقة أمر جيد، ولكن لا يجب التقليل من شأن صاحب الـ41 سنة بأي شكل من الأشكال، لأنه يجيد التسجيل بأي طريقة ويستغل أنصاف الفرص، حتى إن وصل الأصل لاستخدام ظهره!