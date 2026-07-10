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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي رفعت

"رونالدو ليس ميسي والعمر له أحكامه".. برونو فيرنانديش يهرب من جماهير كريستيانو

كريستيانو رونالدو
برونو فيرنانديز
ليونيل ميسي
البرتغال ضد إسبانيا
البرتغال
إسبانيا
كأس العالم

جماهير رونالدو تهاجم برونو وتتهمه بتخريب حلم الدون المونديالي.

تعرض النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، قائد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحملة هجوم إلكتروني عنيفة ووابل من الإساءات عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب وداع منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم 2026. 

وجاءت هذه الحملة الشرسة من قبل عشاق زميله في المنتخب كريستيانو رونالدو، الذين وجهوا اتهامات مباشرة لفيرنانديش وعدد من زملائه بتعمد تخريب الرقصة المونديالية الأخيرة للدون وإفساد حلمه في إنهاء مسيرته الدولية بلقب عالمي. 

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اضطر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى إغلاق خاصية الردود بشكل مؤقت على منشوره الأول عقب الإقصاء لتفادي سيل الانتقادات الحاد.

  • فيرنانديش يعبر عن خيبته وجماهير الدون تتهمه بالأنانية


    خرج برونو فيرنانديش عبر حساباته الرسمية برسالة وداع حزينة بعد الخروج، معبرًا عن مشاعر الإحباط التي تسيطر على المعسكر، وجاء في منشوره: "حزين، محبط، ومخدوع، هذه المجموعة من اللاعبين جعلت سقف توقعاتي عاليًا، ليس فقط بسبب الجودة الفنية، ولكن أيضًا بسبب المجموعة المذهلة التي بنيناها على مر هذه السنوات".

    وأضاف عن شكره للجهاز الفني والجماهير: "شكرًا لجميع اللاعبين، الطاقم الفني، وكل العاملين الذين رافقونا وساعدونا يوميًا خلال كأس العالم، وإلى كل البرتغاليين، شكرًا جزيلاً لكم على دعمكم وإيمانكم بنا".

    وعقب هذا المنشور، واجه اللاعب هجومًا لاذعًا، حيث اتهتمه الجماهير بالبحث عن الأضواء الشخصية على حساب القائد، وكتب أحد المشجعين الغاضبين: "إنه يعلم أن الجميع يدرك كونه لاعبًا أنانيًا تعمد تخريب مسيرة رونالدو من أجل كسب لقطة الضوء الخاصة به".


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  • شقيقة رونالدو تشعل انقسام حاد وتهاجم خط الوسط



    لم تكن الجماهير وحدها من هاجمت عناصر الفريق، بل دخلت كاتيا أفييرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، خط الأزمة لتشعل التكهنات بوجود انقسام حاد داخل معسكر الفريق.

    وقامت كاتيا بالإعجاب بمنشور يقارن بين مستويات برونو المتراجعة والنجم البرازيلي رافينيا.

    وأضافت عن أداء خط الوسط في المونديال بكلمات قاسية: "بشكل سحري، نسوا كيف يمررون الكرة، وكيف يستعيدونها، وكيف يطلقون الهجمات المرتدة، وأصبح اللعب كله عبارة عن تمرير للخلف في خط الوسط، إنه كأس عالم غريب، غريب للغاية".

    وامتدت الاتهامات لتطال أسماءً أخرى في منظومة خط الوسط مثل فيتينيا، جواو نيفيز، وبيدرو نيتو، والذين واجهوا اتهامات مماثلة بتعمد تقليص دور رونالدو على أرضية الملعب منذ مرحلة المجموعات.


  • مدافعون عن برونو: رونالدو ليس ميسي والسن له أحكامه


    في المقابل، ظهرت جبهة مدافعة عن قائد الشياطين الحمر، معتبرة أن اللوم يجب أن يقع على التراجع البدني الطبيعي للاعب بلغ الحادية والأربعين من عمره، وليس على مؤامرات وهمية من زملائه. 

    وكتب أحد المشجعين المنصفين لبرونو: "رونالدو ليس ميسي، إذا شاهدتم مباريات البرتغال، ستعرفون أنهم حاولوا تمرير الكرة إلى رونالدو، لكنه يتواجد دائمًا في مساحات ضيقة، واللاعب صاحب الـ41 عامًا لم يعد قادرًا على فعل أي شيء في المساحات الضيقة".

    وأضاف عن أزمة اللياقة البدنية للدون: "يجب أن نتقبل أنه كبر كثيرًا في السن لكي يبدأ أساسيًا في المباريات بسبب المتطلبات البدنية العالية، لا الأمور الفنية، هو لا يزال بإمكانه تسجيل الأهداف، لكنه يحتاج إلى مساحات وسرعة، وهو ما يفتقر إليه الآن، توقفوا عن لوم اللاعبين الأبرياء من أجل رونالدو".


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  • مشوار المونديال


    تأتي هذه الأزمة الجماهيرية الطاحنة عقب وداع منتخب البرتغال لمنافسات المونديال من الدور ثمن النهائي، إثر خسارته أمام منتخب إسبانيا بهدف نظيف جاء في الوقت بدل الضائع عن طريق ميكيل ميرينو.

    وشهدت المواجهة الظهور المونديالي الأخير لرونالدو الذي أكد أن نسخة أمريكا والمكسيك وكندا هي الأخيرة له.

    وعقب المباراة، أعلن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز نهاية رحلته رسميًا مع الفريق، حيث تم الاستقرار على تعيين البرتغالي جورج جيسوس، مدرب رونالدو السابق في النصر السعودي، ليقود المرحلة المقبلة.


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