من رفض خلافة كريستيانو رونالدو! .. جونيور كروبي "صفعه ديشان وخانه ذكاؤه فقرر معاقبة جوارديولا"

في وقت طُعن به وضاع به حلمه العالمي، لم يتوقف جونيور كروبي باكيًا، بل قرر أن يكون حديث العالم بطريقة إيجابية بدلًا من البكاء على عدم المشاركة في كأس العالم 2026، فكان نهوضه على جسد الإسباني بيب جوارديولا وفريقه مانشستر سيتي.

كروبي قاد بورنموث يوم الثلاثاء، لخطف نقطة التعادل أمام مانشستر سيتي (1-1)، ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

هذه النقطة كانت كافية لإهداء لقب الدوري الإنجليزي لآرسنال (82 نقطة) على حساب كتيبة جوارديولا (78 نقطة) مع بقاء جولة أخيرة على نهاية الموسم.

كذلك بفضل نقطة الليلة لا يزال أمل بورنموث في التأهل لدوري أبطال أوروبا 2026-27، قائمًا لكنه مرتبط بمصير ليفربول في مباراة الجولة الأخيرة أمام برينتفورد.

بعيدًا عن تلك الحسابات، دعونا نخصص الحديث عن نجم الليلة جونيور كروبي، الذي خاض أمام مانشستر سيتي أول مباراة بعد استبعاده الرسمي من قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في كأس العالم 2026..