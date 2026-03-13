فيديو | "رونالدو سبب مشاكل الدوري السعودي" .. وليد الفراج يكشف حقيقة اتهاماته "المُبطنة" لكريستيانو!

قام الإعلامي وليد الفراج، بالرد على أحد الاتهامات الموجهة له، بأنه يتحامل على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويؤمن بأنه من أهم المشاكل في دوري روشن السعودي.

رونالدو كان بطلًا للأزمة الأكبر في البطولة هذا الموسم، بسبب موقفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب الدعم الهائل الذي تلقاه الهلال وضمه لكريم بنزيما، مقارنة بباقي الفرق المنافسة وعلى رأسها النصر.

ولا يتعلق الأمر بذلك فقط، رونالدو سبق أن أثار الجدل باحتفالاته بعد التسجيل، وتعرض لاتهامات بعدم احترام المنافسين، وفتح الباب أمام تكرار نفس المشاهد من لاعبين آخرين، خاصة بعد ما قام به إيفان توني مهاجم الأهلي في الديربي الأخير ضد الاتحاد.