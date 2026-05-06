Cristiano Ronaldo Jr Portugal 2025
Donny Afroni و علي سمير

بين "ظل والده" في النصر وريال مدريد .. رونالدو جونيور يحسم القرار النهائي لمستقبله!

سجل تهديفي مبهر للاعب الشاب

قد يتخلى كريستيانو رونالدو جونيور عن الفرصة التاريخية للعب إلى جانب والده في نادي النصر، مفضلاً العودة إلى كرة القدم الأوروبية.

ويُقال إن اللاعب الموهوب البالغ من العمر 15 عاماً يضع في مقدمة أولوياته تطوير مهاراته في إحدى أكاديميات النخبة، حيث يسعى إلى بناء مسيرته الاحترافية بعيداً عن الشرق الأوسط، ويُعد ريال مدريد من بين الأندية المهتمة بضمه.

  • العملاقان الأوروبيان يراقبان رونالدو الابن

    يلعب الابن الأكبر للفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية حالياً في صفوف فرق الشباب بنادي النصر في السعودية، حيث حافظ على سجل التهديف الغزير الذي لازمه طوال مسيرته الشابة. ورغم التوقعات الكبيرة بأن يتم ترقية المراهق إلى تشكيلة الفريق الأول ليشارك إلى جانب والده في الموسم المقبل، فإن الشاب لديه خطط مختلفة لمستقبله القريب.

    وفقًا لصحيفة "ذا صن"، يسعى رونالدو جونيور لاختبار قدراته في أعلى مستويات المنافسة، ويضع نصب عينيه العودة إلى القارة التي سيطر عليها والده على مدار عقدين من الزمن.

    ومثل والده الأسطوري، يرغب الشاب في اللعب على أكبر مسرح في أوروبا، حيث يتنافس عليه كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

    ويُعتقد أن جاذبية هذه الأندية النخبة هي العامل الرئيسي في قراره المحتمل بالرحيل عن الرياض.

    خطوة ريال مدريد أصبحت واردة

    يبدو أن العودة إلى العاصمة الإسبانية مع «البلانكوس» احتمال قوي بالنسبة للاعب المنتخب البرتغالي للشباب، وهو ما سيجعله يسير على خطى والده.

    وقد بدأ المراهق بالفعل في العودة إلى إيقاع كرة القدم الإسبانية مؤخرًا. فقد تدرب نجم منتخب البرتغال للشباب مع فريق ريال مدريد تحت 16 عامًا في مارس، عندما كان رونالدو الأب يتعافى من إصابة تحت إشراف الأطباء في إسبانيا.

    وقد زادت هذه الفترة من التكهنات بأن انضمامه الدائم إلى أكاديمية ريال مدريد قد يتم خلال فترة الانتقالات القادمة.

  • الخروج من الظل

    على الرغم من العلاقة الاستثنائية التي يكتنفها ظهور الثنائي الأب والابن معاً في صفوف النصر، فإن رونالدو الابن يركز على السجل الأوروبي.

    وتضيف صحيفة "ذا صن" أن قلبه قد يكون عازماً على العودة إلى إنجلترا أو مدريد، إلا أن عائلته حذرة من الأضواء الإعلامية الساطعة التي ستحاول بطبيعة الحال مقارنته بوالده، الذي يُعتبر أسطورة في كل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد. لم يمنع ذلك أندية كبرى أخرى من إبداء اهتمامها، حيث تم ذكر بوروسيا دورتموند وسبورتينج لشبونة ضمن الوجهات محتملة.

    وقد أثبت الشاب مكانته بالفعل على الساحة الدولية. لعب رونالدو جونيور مع منتخبي البرتغال تحت 15 سنة وتحت 17 سنة، وفاز بكأس العالم مع الأخير في نوفمبر.

    ومن خلال الانتقال إلى أكاديمية أوروبية من الدرجة الأولى، يأمل في صقل الجوانب الفنية في لعبه بطريقة تتناسب مع إنتاجيته التهديفية المثيرة للإعجاب بالفعل على مستوى الشباب.

    سجل تهديفي غزير

    بغض النظر عن المكان الذي لعب فيه، أظهر اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا باستمرار حس التهديف الحاد الذي ورثه عن والده. وتعد إحصائياته مذهلة بكل المقاييس بالنسبة للاعب في مثل سنه، حيث سيطر على كل فئة عمرية شارك فيها.

    فقد سجل 58 هدفًا في 23 مباراة مع فريق يوفنتوس تحت 9 سنوات، و56 هدفًا في 27 مباراة مع فريق النصر تحت 15 سنة، وفقًا لصحيفة «ذا صن». بينما يستعد رونالدو الأب لما سيكون على الأرجح آخر بطولة كبرى له في كأس العالم 2026، يتطلع ابنه إلى بدء رحلته الخاصة بجدية.

