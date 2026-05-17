بعد غضب كريستيانو رونالدو ومناشدة الجمهور لـ"رد المظالم" .. سباعي يقود مزاعم "اللعنة" المصاحبة للنصر في آسيا والدوري السعودي!

قائمة من ادعوا أن لهم حقوق عند النصر سواء مادية أو معنوية، دفعتهم للدعاء على الفريق..

عندما كان يخسر النصر أي بطولة طوال السنوات الماضية، كان الهجوم في المقام الأول ينصب على مسؤولي النادي واللاعبين، وتلاحقهم الاتهامات بالتقصير والعوار الفني وما شابه من أسباب ما بين فنية وقلة خبرة إدارية وما شابه.

لكن ما يحدث للعالمي خلال الخمسة أيام الأخيرة، تسبب في تغيير البوصلة تمامًا حول ما يحدث للفريق، خاصةً وأنه أفضل فريق سعودي خلال موسم 2025-2026..

كتيبة المدرب البرتغالي يوم الثلاثاء الماضي، خسرت فرصة حسم لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 لصالحها قبل الجولة الختامية، بالتعادل في الوقت القاتل أمام الهلال (1-1)، بهدف من خطأ فادح للحارس البرازيلي بينتو .. ومن ثم تأجل حسم البطل للجولة الأخيرة المنتظرة.

وبعد هذا التعادل الذي كان بمثابة الهزيمة للنصر، خسر (0-1) أمام جامبا أوساكا أمس السبت، بنهائي دوري أبطال آسيا 2، رغم التفاؤل الكبير الذي سبق اللقاء، لتواصل البطولات عصيانها للعالمي، حتى غضب قائد الفريق كريستيانو رونالدو غادر الملعب رافضًا استلام الميدالية الفضية، في موقف عرضه للكثير من الانتقادات.

هذان التعثران تحديدًا فتحا الباب أمام الحديث عن "حقوق" لاعبي النصر السابقين سواء مالية، نفسية، معنوية وغيرها، وبدأت فئة من الجماهير تناشد مسؤولي النادي ومحبيه من رجال أعمال وأعضاء شرف، بضرورة التدخل لإنهاء كافة الملفات القديمة لرفع "النحس" أو "اللعنة" عن النادي.

وإن كان الجمهور يناشد، فنحن من جانبنا سنقدم قائمة بأبرز الأسماء التي أكدت أنها دعت على النصر من قبل أو ممن لهم مستحقات لم يحصلوا عليها..


  • نايف هزازي

    أول من تحدث في هذا الشأن بعد خسارة دوري أبطال آسيا 2 بالأمس، هو نايف هزازي، الذي أكد أنه دعا على النادي قبل سنوات، على إثر تأخير مستحقاته وتعرضه للظلم.

    نايف هزازي ظهر في فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" خلال الساعات الماضية، قائلًا: " كنت حزينًا للغاية بعد رحيلي عن النصر وما حدث لي داخل النادي، لذا كنت أقول (الله يسامحهم) وكنت أتمنى أن يحدث في النصر مثل ما حدث لي من إحباط، لكن مع مرور السنوات فوجئت أن كثير من اللاعبين قالوا مثل ما قلت".

    وأضاف: "اليوم للأسف، أقول (وما ذنب هذا الجمهور؟!)، رغم أنني تعرضت للظلم، لكنني في النهاية محب للنصر وجمهوره، وحزين جدًا على ما يحدث لجمهوره، ولا ندري ما إذا كان سيحقق لقب الدوري أمام ضمك أم لا، كل شيء متوقع في كرة القدم، لكن هذه اللعنة والنحس اللذين بالنصر أمرهما غريب".

    نايف هزازي اختتم: "الله يسامحني، لو كنت دعيت على النصر، لكنني كنت وقتها جريحًا بعد مغادرتي لكرة القدم".


    هذا الحديث يأتي بعدما كان قد كشف قبل سنوات عن معاناته على تمثيله للعالمي، قائلًا: " "هناك أمور كنا نعاني منها في النصر، ولكني خارج الملعب الآن، وحزين على وضع النادي وجمهوره"، كما نوّه نايف بأن أكثر من لاعب تعرضوا للأذى في النادي العاصمي، والذي بات وضعه حاليًا، قد يجلب بطولة، ولكنه يظل غائبًا خمس سنوات حتى يفوز ببطولة أخرى، الأمر الذي دفع كريستيانو رونالدو للتحدث إلى الأرض على حد قوله.

    وتابع "تعرضت للتهديد ومررت بأزمة قوية، أثناء سكني لم يتم سداد إيجار 9 شهور، لماذا تضعني في هذه الأزمة؟ لماذا (تأخذني لحم وترميني عظم)، جئت النصر محبًا وخرجت منه نادمًا".

    وذكر هزازي بأنه لم ينل رواتبه في النصر على مدار 8 شهور، واضطر للجوء إلى المحاكم من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.


  • علي يزيد

    هذا اللاعب السابق الذي كشف عن أن هناك من لاعبي النصر من كان يذهب للحرم المكي للدعاء على النادي بشكل خاص، نظير تعرضه للظلم.

    علي يزيد صاحب واحدة من أشهر الأزمات في النصر، والتي أدت بصاحبها للسجن لفترة من الفترات، نظرًا لمعاناته من ضائقة مالية كبرى وعدم قدرته على دفع إيجار شقته، وتخلي العالمي عنه بعدم دفع مستحقاته المالية المتأخرة.

    يزيد في كل ظهور له يفضح العالمي، إذ قال خلال حوار سابق له عبر برنامج "في المرمى": "كرهت الكرة في النصر، فضلت تأمين حياة أولادي بوظيفة، لكن الله لم يرد، هناك خداع جماهيري، النصر كله خلل من أعضاء الشرف لجماهير النادي، ربما الحب الحقيقي يكون من الجمهور.

    "لم أكن أريد الظهور إعلاميًا لأنني أحب النادي، لكنني وصلت لمراحل متأخرة ماليًا، فقد قطعوا عني الكهرباء في منزلي، وعشت أيامًا صعبة، أرسلت للأمير ممدوح بن عبدالرحمن رسالة للمطالبة بحقوقي المالية، فاتصل بي أحدهم من مكتب الأمير فيصل بن تركي وأخطرني أنه في غضون أيام سأحصل على مستحقاتي المقدرة بمليون و500 ألف ريال، لكن في الموعد المحدد عرضوا عليّ 300 ألف ريال ومحل للهواتف، بجانب مبلغ شهري".

    وتابع: "نحن كنا موجودين في النصر ونعرف أسباب الحقيقية لغياب التوفيق عن النادي كظلم اللاعبين، كثير من القدامى يذهبون للحرم للدعاء على النصر، لهذه الدرجة وصلنا، وهناك لاعب أمه تلعن النصر".

    والأغرب في حكاية يزيد هي المكالمة التي أجراها مع إذاعة "UFM" من داخل أحد السجون، كاشفًا عن تعرضه للتهديد بالقتل من قبل الأمير ممدوح بن عبدالرحمن، حال استمر في فضح النصر عبر الإعلام.

    ورغم أن النصر سدد له 300 ألف ريالًا في يوليو 2024 إلا أنه يخرج بين الحين والآخر ليؤكد أنه لم يحصل على كامل مستحقاته بعد، ربما كان آخر ظهور له في هذا الشأن في فبراير 2026.

    أما من ناحية النصر، فخرجت تأكيدات أن يزيد ليس له أي مستحقات داخل النادي..

    بالعودة للوراء قليلًا، ففي أواخر يناير الماضي، ظهر عبدالله الماجد؛ رئيس النصر، للحديث عن قضية علي يزيد، المستمرة منذ سنوات..

    ونفى الماجد وجود أي وثائق رسمية تثبت حقوق النجم السابق، موضحًا عبر بودكاست "سقراط": "جميع من تواصلوا مع يزيد قالوا إن قضيته طريقها مسدود، فلا توجد له أرضية واضحة، فهو كل يوم بمطالب مختلفة ولا أصل لها".

    وقتها رد علي يزيد على عبدالله الماجد نافيًا ما قاله، فكتب عبر حسابه بمنصة "إكس": "هذا الكلام غير صحيح تمامًا والله وتالله وبالله لو ثبت أن كلامك عني صحيح تحرم عليّ أظهر بين الرجال وشوفة أولادي ليوم الدين".

    وأكمل: "البارح تم التواصل معي من طرف رجل كريم ممكن بمعرفتكم وبإذن الله ينتهي الأمر".


  • شايع شراحيلي

    لاعب سابق آخر هناك شد وجذب بينه وبين النصر حول ما إذا كانت له مستحقات أم لا، في حالة شبيهة لحالة علي يزيد، وإن كان شايع شراحيلي أفضل حالًا من الأخير..

    شراحيلي ظهر في برنامج "مع عزيز" في عام 2023، مؤكدًا أن مسؤولي النصر أجبروه على التنازل عن جزء من مستحقاته المالية، للموافقة على رحيله عن النادي.

    وقال اللاعب السابق حينها: "رحلت عن النصر ولدي مستحقات مالية بواقع رواتب تسعة أشهر ومليون ونصف مقدم عقد، أُجبرت على التنازل بسبب رئيس النصر وقتها سلمان المالك، الذي طلب تجديد عقدي لمدة أربعة أشهر، قائلًا (أنت ماذا قدمت للنصر؟) رغم أنني ألعب للعالمي منذ الصغر".

    وأضاف: "لو افتعلت أزمة سيجلدني والدي، لأنه نصراوي متعصب، لذلك فضلت الخروج بهدوء"، متهمًا أحمد الغامدي؛ الرئيس التنفيذي للنصر آنذاك، بخداعه واعدًا إياه بالحصول على مليون ونصف ريال من الأمير فيصل بن تركي، وهو ما لم يحدث".


    لكن الغامدي خرج مكذبًا ادعاءات شراحيلي، فكتب عبر "تويتر": "للتوضيح، وقع شايع شراحيلي مخالصة مالية مع النادي في بداية سنة 2018، ولم يتنازل عن أي مبالغ مستحقة له وتم تدقيقها من الإدارة المالية ومن وكيل اللاعب. وفي ديسمبر 2020 تواصل معي اللاعب لحل مشكلة في شيك حصل عليه وتاريخه في سنة 2016 ولم يصرفه في حينه، وتم التوضيح له بالطريقة الصحيحة التي من خلالها يستطيع متابعة أمره، خاصة أنه لا يملك مستندات داعمة تثبت استحقاق الشيك. فالجهات الرقابية تمنع صرف أي مبالغ مالية الا بمسوغات صرف صحيحة ومكتملة".


  • مضحي الدوسري

    من زعم أن "حقوقه داخل النصر أُكلت"، لوجودي ثغرات في لائحة النادي خلال فترة تمثيله للفريق..

    مضحي الدوسري قال في تصريحات قديمة لصحيفة "اليوم": " للأمانة لم أستفد؛ لقد كان جيلنا يلعب في ظل وجود لائحة الاحتراف البدائية، حيث تعرَّض هذا الجيل للظلم وأُكلت حقوقه لوجود ثغرات، حتى لو شكوتهم لدى الجهات المسؤولة، فلن يجدي ذلك، عكس الوضع الحالي؛ فالأمور تغيرت وأصبح حق اللاعب محفوظًا ويستطيع الحصول عليه حتى في وقت لاحق، لوجود أنظمة ولوائح واضحة وصارمة.

    "أطالب من بحقوقي؟!.. لو كانت لديّ مستندات رسمية تثبت حقوقي ربما تحفظه، وبصراحة أُحمِّل نفسي وأُحمِّل النظام الاحترافي السابق مسؤولية ذلك، كون اللائحة وقتها اتسمت بالضعف، ولم تمنح اللاعب حقه مثل الوقت الحالي، كما أنها لم تكن مرتبطة بجهات أخرى، بحيث تمنع الأندية من التسجيل في حال وجود مطالبات مالية عليها".

    واختتم: "لو ننبش في الماضي هل سأستفيد وأحصل على حقوقي؟! حقوقي الرسمية بلغت 300 ألف ريال، ولم أستلمها حتى وقتنا هذا، على العموم الله يعوضنا".


  • عبدالله آل سالم

    هذه القصة تحتاج أن نقصها من البداية كي تُفهم، فهي على عكس السابقين، إذ لم يكن لاعبًا داخل النصر وله حقوق مالية، بل حرمه النادي من اللعب لمدة ستة أشهر بالتعنت أمام تفعيل بند شراء عقد وكذلك رفض إعارته!

    المهاجم السعودي كان قد انضم للعالمي في شتاء 2019 قادمًا من الفيحاء على سبيل اللإعارة مع بند بأحقية الشراء.

    النصر في نهاية موسم 2019-2020 قام بتفعيل بند الشراء، لكنه تراجع بعد ذلك، بحجة أنه "بند غير إلزامي"، ورغم أن اللاعب عرض وقتها على مسؤولي العالمي إعارته لأي نادٍ آخر لمدة موسمين إلا أن عرضه قوبل بالرفض، ليبقى حرًا لمدة ستة أشهر في ظل غلق باب الانتقالات أبوابه دون حل مشكلته مع النصر، قبل أن ينضم للاتفاق في يناير 2020.

    تلك الأزمة دفعت آل سالم للجوء لغرفة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي، ليتم الحكم له بأحقيته في الحصول على كامل عقده مع النصر، والذي كان يمتد لثلاثة مواسم.

    وقص آل سالم القصة كاملة، في بودكاست "الأول" في فبراير 2025، قائلًا: "لدي نسخة من عقدي مع النصر موقعًا مني ومن مسؤولي النادي، وهو يعرفون ذلك، لكن حجتهم (نحن لم نفعل بند الشراء)، رغم أنني أملك خطاب التفعيل، لذا حكمت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لصالحي، لكنني قررت التصعيد لمركز التحكيم الرياضي، وكسبت القضية أيضًا بعدما حُكم لي بالحصول على عقدي كاملًا (رواتب 3 سنوات) بواقع ستة ملايين ريال سعودي".

    وأضاف: "أنا ولاعبون غيري نعد ضحايا للنصر، لماذا؟ وجه السؤال لصفوان السويكت؛ رئيس النصر الأسبق، وعبدالرحمن الحلافي؛ مدير الكرة الأسبق في النصر، ففي فترة الرئيس سعود آل سويلم كنت مقبولًا في النادي فنيًا وإداريًا، ومن بعده أصبحت مقبولًا فنيًا وغير مقبول إداريًا، لقد خُذلت في هذه الفترة رغم حصولي على عقدي كاملًا إلا أن تلك المشكلة غيرت مسيرتي الكروية".

    آل سالم تابع: "منذ عام 2019 وحتى 2024 أخرج من قضية إلى أخرى، لو كنت في النصر لربما وصلت حاليًا للعب للمنتخب، مسيرتي كانت ستكون مختلفة وبنسبة كبيرة للأفضل، ولكنت حققت أهدافي وأصبحت أفضل مهاجم سعودي، ما حدث كان بمثابة الصدمة لي، فقد كانت نظرتي وطموحي في اتجاه وخلال أيام تحولت للمحاكم وانتظار النتائج بشكل مستمر".

    واختتم: "تعبت نفسيًا في تلك الفترة رغم إخفائي هذا الأمر، كي لا تتأثر عائلتي، شعرت بحسرة ودعيت الله تحسبنت حتى نصرني الله، فقد حصلت على حقي كاملًا، ومن ظلموني لم ينجحوا والدليل عدم وجودهم في الوسط الرياضي حاليًا وإن كنت لا أعلم عنهم شيئًا".


  • فهد الغامدي

    من دفعته الأموال للامتناع عن تدريبات النصر، حتى رحل عن الفريق نحو الاتحاد..

    فهد الغامدي تحدث في حوار مع صحيفة "الاقتصادية" عام 2009، عن فترته مع النصر قائلًا: "انطلقت من شباب النصر عام 1422 هجريًا، وصعدت للفريق الأول في عهد المدرب البرتغالي جورج آرثر آنذاك الذي أعجب بقدراتي الفنية، وطالب بانضمامي للفريق الأول رغم صغر سني، لكنني لم أستمر طويلا وانقطعت عن تدريبات النصر ما يقارب عاما كاملا حتى تم تنسيقي وسجلت في كشوفات الاتحاد".

    وأضاف: "انقطعت عن النصر حينها لأن النصراويين وعدوني بمبلغ مادي يصل إلى 80 ألف ريال وسيارة عند تسجيلي في الفريق، لكن مع الأسف لم يفوا بوعدهم لي ولم يعطوني حقوقي، حيث عانيت كثيرا في النصر وكنت أحضر للتدريبات يوميا في ليموزين من حي الروضة إلى مقر النادي في حي عريجاء لموسم كامل، وكنت أنتظر المبلغ المادي الذي وعدوني به والسيارة، لكنني لم أتحمل الوضع في النادي فأنا في نادي النصر ظلمت كثيرا، ولم آخذ حقي الذي اتفقت معهم عليه مقابل تسجيلي وقررت الابتعاد حتى تم تنسيقي".

  • خالد تسولي

    آخر شخص في قائمتنا هذه، ليس بلاعب، إنما المستشار الرياضي السابق بالنصر، والأكثر نشاطًا للمطالبة بحقوقه، التي يدعي أنها السبب في عدم حصول النصر على أي بطولة منذ عام 2019، باستثناء البطولة العربية للأندية 2023..

    تسولي يتهم النادي السعودي بعدم منحه مستحقاته المالية عن موسم 2018-2019 الذي شهد التتويج بالدوري الاستثنائي، رغم مطالبته بذلك مرارًا ورغم حصوله على عديد الوعود بالتسديد، وكان قد سبق وهدد النصر بأن دعاءه لله على النادي سيحرمه من الفوز بالألقاب، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد أمام الفريق لتحقيق البطولات هو منحه حقوقه.

    ومن حينها لا يفوت المغربي أي تعثر للعالمي تقريبًا إلا ويخرج للشماتة بالنادي والدعاء عليه، آخرهم قبل ساعات، بعد خسارة دوري أبطال آسيا 2، حينما كتب: "دعاء مظلوم ما استلم حقوقه، حسبي الله ونعم الوكيل".


    لكن مسلي آل معمر؛ رئيس النصر الأسبق، خرج للرد عليه، مؤكدًا أنه عاد لملفات النادي للتأكد من وجود حقوق مالية متأخرة له، لكنه لم يجد أي إثبات.

    آل معمر كتب عبر حسابه على منصة "إكس": " بما ان إدعاءه كان يتعلق بأمر قبل تكليفي بإدارة النادي.. وعدته اني راح أسأل الموجودين في النادي والسابقين واذا لقيت له حق بياخذه وما لقيت له اي عمل ملموس يخص النادي او اي عقد او التزام .. ولو كنت صاحب صلاحية لرفعت ضده قضية في المحاكم البلجيكية لمحاولته تشويه سمعة النادي وابتزازه".


