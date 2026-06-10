Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير

"هناك قرارات خارجة عن إرادتنا" .. روبرتو مارتينيز يخرج برد حاسم على اعتزال رونالدو الدولي!

كريستيانو رونالدو
البرتغال
نيجيريا
المباريات الودية
البرتغال ضد نيجيريا
البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية
كأس العالم
روبرتو مارتينيز

هل يعتزل النجم البرتغالي دوليًا بعد كأس العالم؟

يستعد كريستيانو رونالدو لقيادة البرتغال في ظهورها السادس في كأس العالم، وهي مشاركة من شأنها تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، لكن التساؤلات بدأت تثار بالفعل حول ما إذا كانت مسيرته على أرض وطنه تقترب من نهايتها.

وقد تطرق روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب الوطني، إلى ما إذا كانت المباراة الودية التي ستُقام قبل البطولة ضد نيجيريا بمثابة وداع أخير للمهاجم الأسطوري.

  • لا توجد خطة للتقاعد

    أكد مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، أن رونالدو لا ينظر إلى مباراة الأربعاء الودية ضد نيجيريا على أنها وداع محتمل للجماهير البرتغالية.

    في سن الحادية والأربعين، يقترب نجم «النصر» من صنع التاريخ بالمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة، ومع ذلك يظل اللاعب السابق في ريال مدريد مركزًا كما هو الحال دائمًا على المهمة المباشرة التي تنتظره.

    وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل المباراة في ليريا، سارع مارتينيز إلى تسليط الضوء على المستوى الاحترافي الذي يضعه مهاجمه المخضرم والتكهنات حول ظهوره للمرة الأخيرة في البرتغال. وقال مارتينيز عن رونالدو: "قائدنا يُضرب المثل في كل ما يفعله. إنه يبذل قصارى جهده، على مدار 24 ساعة في اليوم، لمساعدة المنتخب الوطني. قائدنا وبقية اللاعبين لا يفكرون في المستقبل. لا نعرف ما قد يحدث بعد ذلك، فقد يتعرضون للإصابة، وهناك قرارات خارجة عن إرادتهم".

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo PortugalGetty Images

    سر استمرار رونالدو في الملاعب

    في حين أن معظم اللاعبين في سن الحادية والأربعين يكونون قد اعتزلوا منذ زمن طويل، يواصل رونالدو تحدي الحدود البيولوجية. ويعتقد مارتينيز أن الحالة البدنية للفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية ما هي إلا نتيجة ثانوية لقوته العقلية. وقد أشار المدرب سابقًا إلى أن سر رونالدو يكمن في «شغفه»، الذي لم يتضاءل على الرغم من مسيرة حافلة بكل الألقاب الكبرى باستثناء كأس العالم نفسه.

    وأضاف الإسباني: "ينصب التركيز على التدريب، وأن يكون الأفضل، وتطبيق المفاهيم عملياً، وإظهار الفخر بارتداء القميص". "هذا هو المثال الذي يضربه. هدفه الوحيد هو الاستفادة من ذلك للتحسن".

    يبدو رونالدو، الذي يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في المباريات الدولية للرجال (227) والأكثر تسجيلًا للأهداف (143)، جاهزًا لقيادة خط هجوم بلاده مرة أخرى بينما تسعى البرتغال لتحقيق المجد العالمي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

  • نهج تجريبي في مواجهة نيجيريا

    تمثل المباراة الودية ضد نيجيريا الفرصة الأخيرة لمارتينيز لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته قبل انطلاق البطولة.

    وفي حين يُتوقع أن يبدأ رونالدو المباراة أساسيًا، فإن المدرب يعتزم الاستفادة من كامل عمق قائمته المليئة بالمواهب لضمان اكتساب الجميع للياقة البدنية المطلوبة قبل مباراة الافتتاح في دور المجموعات ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في 17 يونيو.

    وأضاف مارتينيز: "الفكرة هي إجراء 11 تبديلاً ومحاولة ضمان حصول الجميع على بعض الوقت للعب. ستكون هذه المباراة الأولى لخمسة أو ستة من لاعبينا. لا يزال التركيز منصبًا على الفرد ومنح الدقائق لمن يحتاجها. أولويتنا الأولى هي أن يكون اللاعبون على متن الطائرة جاهزين لكأس العالم. تكمن قوة البرتغال في التزام الجميع. المسؤولية تقع على عاتقنا لإعداد اللاعبين لمساعدة الفريق. لاستخدام مواهبهم من أجل الفوز".

  • Roberto Martinez Portugal 2026Getty Images

    المرونة التكتيكية والاختبار الأفريقي

    يعتبر مارتينيز أن مباراة نيجيريا تمثل التحضير المثالي لافتتاحية البطولة، مشيرًا إلى أوجه التشابه بين "النسور الخضر" وخصمهم الأول في كأس العالم. وشدد المدرب على أنه رغم الموهبة الفردية الهائلة التي يتمتع بها منتخب البرتغال، فإن التركيز لا يزال منصبًا على البنية الجماعية وأسلوب الضغط العالي الذي ترسخ في تشكيلة المنتخب الوطني منذ أكثر من عقد من الزمن.

    وقال: "لدينا فرصة للعمل على جوانب مشابهة لما سنواجهه ضد الكونغو". "إنها مجموعة من اللاعبين الموهوبين للغاية. لدينا الهيكل والانضباط اللازمين للفوز في كل مباراة. الإحصائيات تتحدث عن نفسها: الأهداف، الانتصارات... الالتزام التام بالضغط العالي في الملعب والدفاع السريع - هذا هو الأسلوب، وهو نتيجة 15 عاماً من العمل في كرة القدم البرتغالية للشباب. أما بالنسبة للتكتيكات، فقد قلت ذلك بالفعل في اليوم الأول. الفكرة هي أن نتمتع بالمرونة التكتيكية لتكييف المواهب الفردية ضمن هيكل الفريق".

المباريات الودية
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
نيجيريا crest
نيجيريا
نيجيريا
كأس العالم
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
الكونغو الديمقراطية crest
الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية