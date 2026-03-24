روميلو لوكاكو ينسحب من تشكيلة المنتخب البلجيكي استعدادًا للمباريات الودية ضد منتخبي الولايات المتحدة والمكسيك
المهاجم يفضل الحفاظ على لياقته البدنية على المشاركة مع المنتخب الوطني
وفقًا لشبكة ESPN، لن يسافر لوكاكو عبر المحيط الأطلسي للمشاركة في المباريات المقبلة. فقد عانى المهاجم من موسم صعب تخللته مشاكل بدنية عديدة، مما حدّ من وقت لعبه على مستوى النادي. وبدلاً من القيام برحلة مرهقة إلى أمريكا الشمالية، اختار إجراء جلسات تدريبية إضافية في نابولي. وأكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن المهاجم المخضرم فضّل استغلال فترة التوقف الدولية الحالية للعمل على لياقته البدنية بدلاً من الانضمام إلى المنتخب الوطني.
الهداف التاريخي يترك فراغًا كبيرًا
يمثل فقدان أفضل هداف في تاريخ المنتخب تحديًا تكتيكيًا كبيرًا للمدرب رودي غارسيا في الوقت الذي يضع فيه اللمسات الأخيرة على استعداداته للموسم الصيفي. بعد أن سجل 89 هدفاً في 124 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع منتخب بلاده وهو في سن الـ16، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً نقطة محورية لا غنى عنها. وسيكون غيابه ملموساً بشكل كبير في مواجهة المنافسين الأقوياء، خاصةً بالنظر إلى سجله الحافل على الساحة الدولية. ومع ذلك، يدرك الجهاز الفني أن منح المهاجم الوقت الكافي للتعافي الآن أمر ضروري للغاية، مع إعطاء الأولوية لتوافره على المدى الطويل على حساب المباريات الاستعراضية الفورية.
ثنائي خط الوسط يغيبان بسبب مشاكل بدنية
ويزيد غياب نجم نابولي من صعوبة عملية اختيار التشكيلة، حيث يواجه الفريق بالفعل أزمة إصابات طفيفة. يوم الاثنين، كشف الاتحاد أن لاعب خط وسط كلوب بروج هانز فاناكن وجناح أرسنال لياندرو تروسارد يعانيان أيضًا من مشاكل بدنية ولن يسافرا. وكان غارسيا قد استدعى كلا اللاعبين في الأصل ضمن تشكيلة من 28 لاعبًا يوم الجمعة. وفي تفسيره لغيابهما، صرح الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن القرار "سيسمح لهما بمواصلة إعادة التأهيل في ظل ظروف مثالية"، مما يجعل الفريق يبدو أضعف بكثير قبل رحلته عبر المحيط الأطلسي.
تحديات بلجيكا في كأس العالم تنتظرها
بعد مبارياتها الودية ضد الولايات المتحدة والمكسيك، ستوجه "الشياطين الحمر" تركيزها بشكل كامل نحو بطولة كأس العالم التي تقترب بخطى سريعة. وقد أُدرجت بلجيكا في المجموعة G، حيث ستخوض سلسلة من المباريات التنافسية المثيرة بدءًا من منتصف يونيو. وستبدأ بلجيكا مشوارها في البطولة بمواجهة مصر يوم 15 يونيو، قبل أن تلتقي إيران بعد ستة أيام بالضبط. وستكون آخر مباراة لها في دور المجموعات ضد نيوزيلندا يوم 27 يونيو. وسيتطلب التغلب على هؤلاء المنافسين الدوليين المتنوعين وجود فريق متماسك وفي كامل لياقته البدنية، مما يوضح سبب توخي الجهاز الفني الحذر الشديد في إدارة لياقة اللاعبين حاليًا.