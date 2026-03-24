روميلو لوكاكو ينسحب من تشكيلة المنتخب البلجيكي استعدادًا للمباريات الودية ضد منتخبي الولايات المتحدة والمكسيك

يمثل فقدان أفضل هداف في تاريخ المنتخب تحديًا تكتيكيًا كبيرًا للمدرب رودي غارسيا في الوقت الذي يضع فيه اللمسات الأخيرة على استعداداته للموسم الصيفي. بعد أن سجل 89 هدفاً في 124 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع منتخب بلاده وهو في سن الـ16، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً نقطة محورية لا غنى عنها. وسيكون غيابه ملموساً بشكل كبير في مواجهة المنافسين الأقوياء، خاصةً بالنظر إلى سجله الحافل على الساحة الدولية. ومع ذلك، يدرك الجهاز الفني أن منح المهاجم الوقت الكافي للتعافي الآن أمر ضروري للغاية، مع إعطاء الأولوية لتوافره على المدى الطويل على حساب المباريات الاستعراضية الفورية.