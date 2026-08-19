"قالوا تلك الأشياء حتى يقاطعونني في إيطاليا" .. لوكاكو يكشف "الكذبة" التي دمرت مسيرته مع نابولي

تحدث روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر وروما ونابولي السابق، الذي انتقل في سوق الانتقالات الحالي من نابولي إلى فنربخشه، إلى التلفزيون البلجيكي. وفيما يلي تصريحاته التي لن تخلو من إثارة الجدل، والتي نقلتها Sportmediaset.

"وقّعت لموسم واحد مع خيار لموسم آخر، وآمل أن أتمكن من الوفاء بهذين العامين، وبعدها سأعود إلى الوطن" - يوضح المهاجم البلجيكي مواليد 1993.

وأضاف:" سأعود قريباً إلى لياقتي البدنية، لطالما قلت إنني أريد الاستمرار حتى عام 2030، حتى مع المنتخب الوطني. بعدها ستنتهي اللعبة: هناك الكثير من اللاعبين الذين يستطيعون اللعب حتى سن الأربعين. إنها مسألة عقلية: إذا كنت تصغي دائماً لآراء الآخرين تصبح تعيساً، لكنني أعتني بنفسي الآن".