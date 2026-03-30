روملو لوكاكو يرد على شائعات رحيله عن نابولي، حيث يوضح المهاجم تفاصيل فترة إعادة التأهيل في بلجيكا بعد "الضجة" التي أحاطت بتعافيه من الإصابة
لوكاكو ينفي شائعات رحيله
بدأت الشائعات تتردد بأن قرار لوكاكو بالسفر للعلاج في الخارج دون الحصول على إذن صريح مسبق يشير إلى رغبته في الابتعاد عن عملاق الدوري الإيطالي. وبحسب ما ورد، فقد أثار لوكاكو غضب النادي الإيطالي برفضه العودة إلى معسكر التدريب بعد انسحابه من منتخب بلجيكا، واختياره البقاء في وطنه بدلاً من ذلك. ومع ذلك، سارع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى نفي أي تلميحات بأنه يبحث عن مخرج للهروب من نابولي، مؤكداً على ارتباطه العميق بالنادي وجماهيره.
التعهد بالولاء لنادي نابولي
في خطاب مباشر إلى جماهيره، قال لوكاكو: "كان هذا الموسم صعبًا للغاية بالنسبة لي، بين الإصابة والخسارة الشخصية. أعلم أن هناك الكثير من الضجة خلال الأيام القليلة الماضية حول وضعي ومن المهم توضيح كل شيء. الحقيقة هي أنني لم أكن أشعر بخير جسديًا خلال الأسابيع الأخيرة، وخضعت لبعض الفحوصات أثناء وجودي في بلجيكا وتبين أن هناك التهابًا وسوائل في العضلة الحرقفية القطنية، بالقرب من النسيج الندبي"، أوضح المهاجم.
"هذه هي المشكلة الثانية التي أواجهها منذ عودتي في بداية نوفمبر. اخترت إجراء إعادة التأهيل في بلجيكا حتى أكون جاهزاً عندما يُطلب مني ذلك".
"أعتقد أن معظمكم شاهد المقابلة التي أجريتها في فيرونا: لا يمكنني أبداً أن أدير ظهري لنابولي، أبداً. لا يوجد ما أرغب فيه أكثر من اللعب ومساعدة فريقي على الفوز، لكن في الوقت الحالي عليّ التأكد من أنني جاهز طبياً بنسبة 100٪، لأنني لم أكن كذلك مؤخراً، وهذا أثر عليّ نفسياً أيضاً".
التركيز على التعافي التام
من المتوقع أن تبقي عملية إعادة التأهيل المهاجم في بلجيكا لمدة أسبوعين آخرين على الأقل. وتُعتبر هذه الفترة حاسمة بالنسبة للمهاجم لاستعادة لياقته البدنية التي افتقدها منذ عودته إلى إيطاليا. واعترف لوكاكو بأن عدم قدرته على تقديم أفضل أداء له قد أثرت سلبًا على حالته النفسية، فضلاً عن أدائه البدني.
واختتم قائلاً: "لقد كان عاماً شديد الصعوبة، لكنني سأنجح في النهاية وسأساعد نابولي والمنتخب الوطني على تحقيق أهدافهما عندما يتم استدعائي. هذا كل ما أريده". ويبقى الهدف أمام المهاجم هو العودة للمشاركة في المرحلة الأخيرة من الموسم، حيث يسعى نابولي لتأمين أهدافه في المسابقة المحلية.
البقاء على اتصال بالنادي
على الرغم من الخلافات الأولية بشأن مكان وجوده، تشير التقارير إلى أن قنوات الاتصال بين لوكاكو وإدارة نابولي لا تزال مفتوحة. ويقوم النادي بمتابعة تقدمه اليومي في معالجة الالتهاب الذي يعاني منه في عضلة الحرقفي القطني، على أمل أن توفر هذه الفترة المكثفة من التعافي في بلجيكا حلاً طويل الأمد لمشاكله البدنية.
ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة مزيداً من التطورات مع تنسيق النادي واللاعب للمراحل النهائية من برنامج تعافيه. وفي الوقت الحالي، يظل لوكاكو ثابتاً في موقفه: حيث ينصب تركيزه بالكامل على استعادة لياقته البدنية لقيادة خط الهجوم لكل من النادي والمنتخب الوطني بمجرد حصوله على الموافقة الطبية للعودة إلى الملاعب.