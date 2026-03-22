روما - ليتشي، غاسبيريني يختتم المباراة بثلاثة لاعبين تحت سن العشرين في الهجوم: روبينيو فاز، أرينا وفينتورينو

بدأت روما المباراة بوجود بيسيلي (ليس صغيراً جداً لكنه شاب أيضاً، من مواليد 2004) وبيليغريني خلف مالين، وفي الدقيقة 51 جاء التبديل الأول: روبينيو فاز بدلاً من إل أيناوي، حيث لعب الفرنسي في الهجوم مع تراجع بيسيلي إلى خط الوسط؛ وبعد ست دقائق سجل الموهبة الفرنسية الهدف، في قرار ذكي من جاسبيريني الذي لم يمنحه قبل اليوم سوى بضع دقائق هنا وهناك. قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، دخل أرينا بدلاً من مالين، وفي الدقيقة 80 دخل فينتورينو بدلاً من بيليجريني؛ وها هو ذا، ثلاثي روما الشاب للغاية: في الدقائق الأخيرة من المباراة، كان هناك ثلاثة لاعبين دون سن العشرين في المقدمة، وفاز الجيالوروسي، وتوجهت الأنظار (أيضاً) نحو المستقبل.