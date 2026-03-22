روما - ليتشي، غاسبيريني يختتم المباراة بثلاثة لاعبين تحت سن العشرين في الهجوم: روبينيو فاز، أرينا وفينتورينو

كما ذكرنا سابقاً، كان روبينيو فاز الأعلى أجراً بين الثلاثة، وقد وصل إلى إيطاليا بفضل تحرك سريع من المدير الرياضي ريكي ماسارا، الذي سارع إلى إتمام الصفقة في ظل إصابات فيرغسون ودوفبيك، ليوفر لغاسبيريني مهاجماً آخر إلى جانب مالين. كما وصل فينتورينو في يناير، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من جنوة في إطار صفقة بالدانزي: إذا أراد الجيالوروسي الحصول عليه بشكل نهائي في نهاية الموسم، سيتعين عليهم دفع 7 ملايين يورو إلى خزينة الروسوبلو، وفي حالة الشراء، فقد وقع اللاعب بالفعل عقدًا حتى عام 2030. انضم أرينا إلى روما الصيف الماضي قادمًا من بيسكارا، حيث أصبح أول لاعب من مواليد 2009 يشارك في مباراة رسمية ويسجل هدفًا في صفوف المحترفين.