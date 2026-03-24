روما، لقاء بين غاسبيريني ورانييري وماسارا وفريدكين الابن: الكواليس حول سوق الانتقالات

يُعد الفوز على ليتشي بمثابة نسمة من الهواء النقي لروما، التي كانت قد سجلت قبل فوزها 1-0 على فريق دي فرانشيسكو سلسلة من خمس مباريات دون فوز بين الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا. هدف روبينيو فاز - الأول له مع الجيالوروزي - أعاد البسمة إلى وجوه الجيالوروزي، الذين تعادلوا مع يوفنتوس في المركز الخامس في الترتيب، بينما يحتل كومو المركز الرابع بفارق 3 نقاط. بعد المباراة، لم يتوجه جيان بييرو جاسبيريني إلى منطقة المقابلات للتحدث مع الصحفيين، رسميًا بسبب فقدان صوته بعد أن ظل يصرخ طوال 90 دقيقة على أرض الملعب، لكن وفقًا لبعض الشائعات، قد تكون هناك أسباب أخرى.