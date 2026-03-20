روما: «فقط» 22 مليون يورو من عائدات الدوري الأوروبي

خرجت روما خاسرة من المواجهتين مع بولونيا، في الديربي الأوروبي، وودعت رسمياً دوري أوروبا 2025/2026، وهي مسابقة كانت تُعتبر فيها، نظرياً، من بين المرشحات للفوز باللقب. وبذلك،فإن مباراة الإياب التي انتهت بنتيجة 4-3 لصالح الفريق الإيميلي في الوقت الإضافي تضع حداً أيضاً للإيرادات المالية التي كانت مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تضمنها للميزانية.





وتشير تحليلات الحسابات التي أجرتها مجلة "كالتشو إي فينانزا" إلى أن المكافأة التي حصل عليها النادي هذا الموسم تقع في نطاق أرقام أقل بكثير مما حصلت عليه الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.



