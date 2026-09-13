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EndrickDivulgação / Real Madrid
Emanuele Tramacere

ترجمه

بعد الفشل في الصيف .. عملاق إيطاليا يتحرك لضم إندريك في الشتاء

انتقالات
روما
ريال مدريد
إندريك
الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني

من أجل التتويج باللقب.

كان الميركاتو الصيفي لـروما حرفيًا سلسلة من الصعود والهبوط في المشاعر. أولًا الانتظار، واللاعبون الذين تبخّرت صفقاتهم، ورحيل تشيليك، ثم الصفقات الأولى المدوّية مثل التعاقد مع سانتياجو كاسترو وناهويل مولينا، ثم من جديد الانتظار للصفقة في مركز صناعة اللعب والمطاردة الطويلة لرودريجو مورا، وأخيرًا الختام بصفقتي ليوناردو باليردي ومارتين دي رون. توني داميكو قدّم أقصى ما لديه دون التضحية بجواهره، وبنى تشكيلة تنافسية دون أدنى شك.

جان بييرو غاسبيريني سيكون بمقدوره المنافسة على كل الجبهات، لكن الإحساس الذي يبقى لدى الجماهير والذي يشقّ طريقه شيئًا فشيئًا حتى داخل الملكية الأمريكية لعائلة فريدكين هو أن شيئًا ما لا يزال بالإمكان القيام به للحلم بشكل أكبر ومحاولة المنافسة حتى النهاية على كل الجبهات، بما في ذلك لقب الدوري. من هذا المنطلق، ووفقًا لما تنقله صحيفة "كورييري"، فإن الملكية تنوي إعادة فتح ملف إندريك لاعب ريال مدريد في يناير.

  • المغازلة الصيفية

    كان روما قد تحرك بالفعل في الصيف من أجل لاعب بالميراس السابق. محاولًا ضمّه على سبيل الإعارة رُفضت في المقام الأول من قبل اللاعب نفسه، الذي أراد أن يجرّب حظه في مدريد، ثم من قبل جوزيه مورينيو المقتنع، نظرًا للحاجة إلى ورقة إضافية متعددة الأدوار في انتظار عودة رودريغو، بعدم السماح برحيل مواليد عام 2006.

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  • إندريك لا يزال عند الصفر

    لكن وفقًا لما نقلته الصحافة الإسبانية، فإن السيناريوهات المحيطة بالشاب بدأت تتغير بعد هذه البداية من الموسم التي جمع فيها، بسبب معاناته من ألم عضلي، بين الدوري ودوري أبطال أوروبا صفر دقيقة إجمالًا تحت قيادة جوزيه مورينيو.

    فقد أبقاه المدرب البرتغالي على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة أيضًا أمام إنتر ورايو فايكانو، مفضّلًا عليه كارلوس إسبي. مشكلات بدنية في الغالب، لكن إحباط اللاعب البرازيلي بدأ يتزايد مع انتشار الصور التي تظهره عابسًا على مقاعد البدلاء عبر الإنترنت، ما يغذّي شائعات سوق الانتقالات.

  • تحرك روما

    وهنا تحرّك روما، بحسب ما ذكرت كوريري ديلو سبورت، فعائلة فريدكين - وهو ما أكده الرئيس التنفيذي الجديد لروما جون جالانتيك - في "حالة حماس عاطفي"، ويريدون أن يمنحوا جاسبيريني ذلك التعزيز في خط الهجوم، ذلك الجناح صاحب القدم اليسرى الذي لم يصل في الصيف.

    ويُعدّ إندريك المواصفات المثالية، الصفقة "على طريقة مالين" القادرة على منح الفريق دفعة إضافية. وقد طرق توني دي أميكو باب ريال مدريد من جديد بعرض إعارة مع حق شراء وحق إعادة شراء لصالح ريال مدريد، أو صيغة مشابهة لتلك التي حصل عليها كومو من أجل نيكو باز قبل بضع سنوات.

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  • تحركات مبكرة

    يجري السعي إلى التوصل لاتفاق مبدئي في وقت قصير من أجل استباق أي منافسة محتملة، مصافحة يجري إضفاء الطابع الرسمي عليها لاحقًا وعلى مهل قُبيل فترة الانتقالات الشتوية، لكنها تضع روما في مقدمة المرشحين.

    لن يكون الأمر سهلًا، لكن رغبة إندريك في الحصول على مساحة أكبر قد تلعب بالفعل دورًا حاسمًا.

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