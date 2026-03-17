لم يُقبل استئناف نادي روما بشأن إيقاف ويسلي، بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في الجولة الأخيرة من الدوري ضد كومو. وكان النادي الأصفر والأحمر قد حاول طلب إلغاء إيقاف اللاعب البرازيلي بسبب «خطأ في تحديد الهوية»، لكن الاستئناف قوبل بالرفض. ويرتبط السبب بعدم وجود أي خطأ في منح البطاقة الصفراء الثانية، وهو ما كان روما يطعن فيه. ويؤكد النادي أن المخالفة التي ارتكبت ضد دياو كانت من قبل رينش وليس ويسلي، وأن هذه الحالة تندرج ضمن بروتوكول VAR، الذي ينص على إمكانية التدخل في حالة الخلط بين اللاعبين.
روما، رفض الطعن في قرار طرد ويسلي: الأسباب وطلب «الجيالوري» بشأن الخطأ في تحديد الهوية
بيان اللجنة التأديبية
وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة التأديبية التي رفضت استئناف نادي روما، وجاء فيه: "تعلن اللجنة عدم إمكانية تطبيق أحكام المادة 61، الفقرة 2، فيما يتعلق بالإبلاغ المقدم من نادي روما". وبذلك، تم المصادقة على نتيجة المباراة 2-1 لصالح فريق فابريغاس. وبالتالي، لن يكون ويليسي متاحاً لجان بييرو غاسبيريني في المباراة القادمة لروما في الدوري، المقررة ضد ليتشي، ومن ثم سيلعب على الأرجح في مباراة الإياب من دور الـ16 في الدوري الأوروبي ضد بولونيا (التي ستبدأ من نتيجة 1-1 في مباراة الذهاب). أما في المباراة ضد فريق دي فرانشيسكو السابق، فقد يلعب اللاعب السابق في ليفربول تسيميكاس في الجهة اليسرى.
إعادة بناء اللقطة باستخدام تقنية VAR
كما ورد في برنامج "Dazn Open Var"، قام فابري وغاريغليو بالتحقق فوراً من عدم وجود خطأ في تحديد هوية اللاعب من قبل الحكم ماسا، وتأكدوا من أن المخالفة ارتكبها ويسلي وليس ريش. وبعد مراجعة اللقطة، أكدا: "المخالفة ارتكبها ويسلي بالتأكيد، فقد استخدم ساقه اليمنى، وهذا مؤكد". كما أوضح الحكم، من على أرض الملعب، للاعبين أنه منح في البداية ميزة التقدم في هجمة سابقة لبيليجريني - التي اعتبرها VAR أنها كانت على الكرة - ثم أطلق صافرته على مخالفة ويسلي، الذي طرد بسبب حصوله على بطاقتين صفراوين.