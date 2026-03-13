يوم مميز لروما وللمدينة. وافقت الجمعية البلدية، في الساعة 13:55 من اليوم، بشكل نهائي على مشروع الجدوى الفنية والاقتصادية (PFTE) المتعلق بالملعب الجديد لروما في بيترالاتا، معترفةً مرة أخرى بفائدته العامة. وبهذا التصويت، تم التأكيد فعليًا على أن النادي قد استوعب واحترم التوجيهات والمتطلبات التي صاغتها المكاتب البلدية بعد الموافقة الأولية على المصلحة العامة للمشروع الأولي.
روما، تمت الموافقة على الملعب الجديد: الخطوة التالية ومتى ستكون جاهزة
الخطوة التالية
تبدأ الآن المرحلة الثانية من الإجراءات الإدارية، والتي ستؤدي إلى انعقاد مؤتمر الخدمات الذي سيتخذ القرار. ومن المفترض أن تؤدي هذه الخطوة، وفقًا للإجراءات التي وضعها المفوض، إلى الحصول على التراخيص النهائية اللازمة لبدء أعمال البناء وبدء الأعمال لاحقًا بحلول الصيف. وسيتم خلال المؤتمر — الذي قد يستمر حوالي أربعة أشهر من لحظة انطلاقه — تحليل مشروع الاستاد من قبل جميع الجهات المعنية. وإلى جانب البلدية، ستشارك أيضًا المنطقة الإدارية، وهيئة الإشراف، والشركات التي قد تتأثر بالأعمال، مثل Acea وItalgas وTrenitalia. الهدف هو بدء الأعمال بوضع حجر الأساس العام المقبل، بمناسبة الذكرى المئوية لروما، على أمل أن يتم إدراج ملعب بيترالاتا في المستقبل ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة بعض مباريات يورو 2032.
المشروع
صُمم الملعب الجديد لاستيعاب 60,605 متفرجاً، وسيضم مدرجاً يتسع لحوالي 23,000 مقعد، ومن المقرر أن يصبح أحد أكبر وأروع المدرجات في أوروبا. من الناحية الجمالية، تستلهم البنية التحتية من التقاليد المعمارية لروما القديمة، وتدمج أيضًا عناصر رمزية من تاريخ النادي، مثل عبارة "Roma 1927" وشعار النادي على الواجهات. كما سيتم إنشاء العديد من المساحات المفتوحة للمدينة داخل المنطقة: متحف بمساحة تبلغ حوالي 1600 متر مربع، ومتجر للمشجعين بمساحة 1800 متر مربع، وحوالي ثلاثين متجراً، وأكثر من 21000 متر مربع مخصصة لخدمات الضيافة والفعاليات المؤتمرية (MICE).
غوالتيري
تحدث رئيس بلدية روما روبرتو غوالتيري عقب اجتماع الجمعية العامة الذي عُقد بعد ظهر اليوم قائلاً: "إنه يوم تاريخي ليس فقط للمشجعين بل لجميع سكان روما. نحن متشوقون لرؤية مشروع ملعب روما يتحقق. ستحظى روما بمرفق حديث ومتكامل في النسيج الحضري قادر على توفير مساحات خضراء جديدة للمدينة. سيكون الملعب رائعاً، وجاهزاً لينبض بالحياة بفضل شغف مشجعي روما وبفضل بطولة كأس الأمم الأوروبية لعام 2032"، أضاف غوالتيري الذي أشار إلى أن "15 هكتاراً من المساحات العامة المغطاة ستُعاد إلى المدينة. "أشكر روما والرئيس فريدكين على الاستثمار الضخم الذي يجلب إلى مدينتنا بنية تحتية رياضية جديدة دون أن يثقل كاهل الموارد العامة. وستتحمل AS Roma جميع تكاليف الإدارة والصيانة". وفي كلمته، قال غوالتيري أيضًا إن "الرئيسين السابقين فرانكو سينسي ودينو فيولا سيكونان سعداء بهذه الخطوة".