روما، تمت الموافقة على الملعب الجديد: الخطوة التالية ومتى ستكون جاهزة

تبدأ الآن المرحلة الثانية من الإجراءات الإدارية، والتي ستؤدي إلى انعقاد مؤتمر الخدمات الذي سيتخذ القرار. ومن المفترض أن تؤدي هذه الخطوة، وفقًا للإجراءات التي وضعها المفوض، إلى الحصول على التراخيص النهائية اللازمة لبدء أعمال البناء وبدء الأعمال لاحقًا بحلول الصيف. وسيتم خلال المؤتمر — الذي قد يستمر حوالي أربعة أشهر من لحظة انطلاقه — تحليل مشروع الاستاد من قبل جميع الجهات المعنية. وإلى جانب البلدية، ستشارك أيضًا المنطقة الإدارية، وهيئة الإشراف، والشركات التي قد تتأثر بالأعمال، مثل Acea وItalgas وTrenitalia. الهدف هو بدء الأعمال بوضع حجر الأساس العام المقبل، بمناسبة الذكرى المئوية لروما، على أمل أن يتم إدراج ملعب بيترالاتا في المستقبل ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة بعض مباريات يورو 2032.