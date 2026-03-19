أخبار سيئة في صفوف روما، حيث يواجه «الجيالوروزي» خطر خسارة مانو كوني مرة أخرى بسبب الإصابة. اضطر لاعب الوسط الفرنسي إلى الخروج من الملعب خلال الشوط الأول من مباراة الإياب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي ضد بولونيا. في الدقيقة 18، أصيب اللاعب السابق في بوروسيا مونشنغلادباخ في عضلة الفخذ اليمنى، على الأرجح مشكلة عضلية أجبرت اللاعب على الخروج من الملعب بعد دقيقتين: وأشرك غاسبيريني لورينزو بيليجريني بدلاً منه، الذي كان قد سجل في مباراة الذهاب رداً على التقدم الأولي لبرنارديسكي (انتهت المباراة 1-1).
روما - بولونيا، كونيه يغيب بسبب إصابة عضلية: بيليجريني يحل محله، حالة اللاعب الفرنسي
قبل المباراة، لم تكن حالة كوني في أفضل حالاتها، فقد تعافى لاعب الوسط في اللحظات الأخيرة وتمكن من المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية في وسط الملعب بجانب كريستانتي - وكان بيسيلي حتى الآن في خط الهجوم مع الشعاروي، والآن من المرجح أن يتولى بيليجريني هذا المركز، بينما يتراجع اللاعب المولود عام 2004 بضعة أمتار إلى الخلف - لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب بعد دقائق قليلة. سيخضع الفرنسي في الساعات القادمة لفحوصات متعمقة لتحديد مدى خطورة الإصابة، والأهم من ذلك، مدة التعافي.
