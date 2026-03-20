كانت مباراة روما وبولونيا في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي مباراةً لا تنتهي. في هذا الديربي الإيطالي، كان الفريقان قد تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب بفضل هدفي برنارديسكي وبيليجريني، وقد لعب كلاهما دوراً بارزاً في مباراة الليلة أيضاً. انتهت المباراة في ملعب أوليمبيكو بنتيجة 3-3 بعد الوقت الأصلي، وفاز بولونيا في الوقت الإضافي بهدف حاسم سجله كامبياغي - الذي دخل الملعب في الشوط الثاني - في الدقيقة 111. وبذلك يودع الجيالوروسي دوري أوروبا، بينما يتأهل فريق إيتاليانو إلى ربع النهائي حيث سيواجه أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري، الذي أقصى ليل في دور الـ16 بنتيجة إجمالية 3-0 في ذهاب وإياب.
روما - بولونيا، غاسبيريني: "يجب أن ينضج روبينيو فاز، ومالين كان رائعاً. لكن مشكلة الهجوم تلازمنا منذ بداية العام"
كلمات غاسبيريني
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، تحدث مدرب فريق الجيالوروسي جيان بييرو غاسبيريني إلى ميكروفونات قناة «سكاي سبورت» قائلاً: «لقد أظهرنا أفضل ما لدينا طوال معظم المباراة، أما الأسوأ فقد حدث في النهاية عندما تمكنوا من التعادل معنا رغم أننا حققنا إنجازات مهمة. من المؤسف أننا ارتكبنا بعض الأخطاء، ونخرج من هذه المباراة ونحن نشعر بأسف شديد، لكن عندما تخطئ بهذه الطريقة، فمن العدل أن تُقصى من البطولة. لقد عانينا في الدفاع، وفي الشوط الثاني أشرك بولونيا ثلاثة لاعبين جدد ولم يكن من السهل التعامل معهم".
"مالين الاستثنائية"
وفي ختام حديثه، قام جاسبيريني بتحليل أداء اللاعبين بشكل فردي: "روبينيو فاز لاعب شاب جدًا. يثقل كاهله حقيقة أنه تم الاستثمار فيه بشكل كبير وأنه يُتوقع منه الكثير، لكنه لاعب لا يزال بحاجة إلى النضوج؛ وبفضل حيويته، يمكن أن يكون مفيدًا أثناء المباراة. اللعب على هذا المستوى ليس بالأمر السهل. مالين لاعب استثنائي، لقد رفع مستوى الأداء مقارنة بالدوري الأول، لأن مشكلة الهجوم تلازمنا منذ بداية الموسم. الغيابات؟ عندما يغيب 4 أو 5 لاعبين في نفس الخط، من الطبيعي أن نعاني قليلاً، لكن على الرغم من كل شيء، بذل الفريق قصارى جهده".