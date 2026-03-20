روما - بولونيا، غاسبيريني: "يجب أن ينضج روبينيو فاز، ومالين كان رائعاً. لكن مشكلة الهجوم تلازمنا منذ بداية العام"

وفي ختام حديثه، قام جاسبيريني بتحليل أداء اللاعبين بشكل فردي: "روبينيو فاز لاعب شاب جدًا. يثقل كاهله حقيقة أنه تم الاستثمار فيه بشكل كبير وأنه يُتوقع منه الكثير، لكنه لاعب لا يزال بحاجة إلى النضوج؛ وبفضل حيويته، يمكن أن يكون مفيدًا أثناء المباراة. اللعب على هذا المستوى ليس بالأمر السهل. مالين لاعب استثنائي، لقد رفع مستوى الأداء مقارنة بالدوري الأول، لأن مشكلة الهجوم تلازمنا منذ بداية الموسم. الغيابات؟ عندما يغيب 4 أو 5 لاعبين في نفس الخط، من الطبيعي أن نعاني قليلاً، لكن على الرغم من كل شيء، بذل الفريق قصارى جهده".