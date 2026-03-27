روما أم إيفرتون، من سيُستبعد من المسابقات الأوروبية إذا لم يحل آل فريدكين مشكلة الملكية المشتركة؟

و"تحدد" قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في هذه الحالة المادة 5 من اللائحة التي تحظر فعلياً المشاركة في أكثر من فريق واحد في نفس المسابقة:





لضمان نزاهة مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية (أي دوري أبطال أوروبا، ودوري أوروبا، ودوري المؤتمرات الأوروبي)، تُطبق المعايير التالية:

لا يجوز لأي نادٍ يشارك في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية، بشكل مباشر أو غير مباشر:

- امتلاك أو تداول سندات أو أسهم أي نادٍ آخر يشارك في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية؛

- أن يكون شريكًا في أي نادٍ آخر يشارك في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛

- المشاركة بأي صفة في إدارة أو تنظيم و/أو الأداء الرياضي لأي نادٍ آخر يشارك في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ أو

- أن يكون له أي سلطة في إدارة أو تنظيم و/أو الأداء الرياضي لأي نادٍ آخر يشارك في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية.





لا يجوز لأي شخص أن يشارك في الوقت نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي صفة كانت، في إدارة أو تنظيم و/أو الأداء الرياضي لأكثر من نادٍ واحد يشارك في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية.





لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس السيطرة أو التأثير على أكثر من نادٍ واحد يشارك في إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية، حيث تُعرَّف السيطرة أو التأثير في هذا السياق على النحو التالي:

- امتلاك أغلبية حقوق التصويت للمساهمين؛

- امتلاك الحق في تعيين أو عزل غالبية أعضاء هيئة الإدارة أو التوجيه أو الرقابة في النادي؛

- أن يكون مساهماً ويتحكم بمفرده في غالبية حقوق التصويت للمساهمين بموجب اتفاق مبرم مع مساهمين آخرين في النادي؛

- أو القدرة على ممارسة تأثير حاسم بأي وسيلة كانت في عملية اتخاذ القرار في النادي».