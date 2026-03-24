جادون سانشو، الذي يلعب حالياً على سبيل الإعارة في أستون فيلا، مستعد لتغيير قميصه مرة أخرى. لكن فابريزيو رومانو يؤكد أن الجناح الإنجليزي لن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، صاحب حقوق ملكيته،بل سيواصل مسيرته الكروية. وفي أحدث فيديو نشره على قناته على يوتيوب، يكشف الخبير في سوق الانتقالات أيضًا عن بعض الكواليس المتعلقة بالشائعات السابقة حول انتقاله إلى أندية إيطالية مثل يوفنتوس وروما ونابولي.
Getty Images Sport
ترجمه
رومانو: "سانشو سيصبح لاعبًا حرًا دون مقابل، ومانشستر يونايتد واضح في موقفه. الحقيقة بشأن يوفنتوس وروما ونابولي"
لم يعد هناك يونايتد
"أبلغ مانشستر يونايتد سانشو بالفعل بأنه لن يمارس الخيار المنصوص عليه في الاتفاق. أصبح اللاعب متاحًا مجانًا، ويمكنه أن يقرر بنفسه إلى أين يذهب"، يوضح رومانو.
يوفنتوس وروما ونابولي
"في عام 2024، كانت هناك فرصة للانضمام إلى يوفنتوس قبل انتقاله إلى تشيلسي، وتكررت هذه الفرصة في عام 2025 عندما تراجع «البيانكونيري» عن الصفقة لأسباب تتعلق بشكوك حول جوانب تتعلق بشخصيته. بدلاً من ذلك، كان سانشو هو الذي لم يبدِ استعداداً للانضمام إلى روما التي كانت قد أجرت تقييمات، في حين فكر نابولي في الأمر في نهاية مايو 2025. في الوقت الحالي، الفريق الذي تحرك هو بوروسيا دورتموند، حيث لعب جادون بالفعل في مناسبتين، ولكن الأمر يتطلب تخفيض الراتب"، يختتم.