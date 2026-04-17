رود نيجستاد: المدافع الشاب الطويل القامة في فريق توينتي الذي لفت أنظار برشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي

بدأ نيجستاد في الانضمام إلى تشكيلة توينتي في المباريات عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وحظي بفرصته الكبيرة عندما تعرض قائد الفريق روبن بروبر لإصابة في الرأس بعد ثماني دقائق فقط من انطلاق الديربي المحلي ضد هيراكليس في أكتوبر 2025. وكانت تلك مناسبة مناسبة له ليخوض مباراته الأولى، نظراً لأنه كان قد لعب فعلياً في أكاديمية الشباب لكلا الفريقين بسبب هيكلهما غير المعتاد.
لكن نيجستاد كان قد أعلن ولاءه لتوينتي بالفعل، وقدم أداءً رائعاً في الفوز 2-1، حيث اختاره المشجعون كأفضل لاعب في المباراة ذلك اليوم.
قال بعد المباراة: "يوم جميل للغاية. تعمل من أجل هذا لفترة طويلة جدًا. ألعب في هذه الأكاديمية منذ ثماني سنوات، وتحلم باللعب هنا. حقيقة أن هذا حدث اليوم بعد بضع دقائق فقط أمر مذهل حقًا. كانت لحظة رائعة حقًا، لكن أعصابي كانت متوترة. مع تقدم المباراة، استقرت أكثر فأكثر.
"لقد نشأت مع نادي توينتي منذ صغري، لذا كان من الرائع بالنسبة لي أن أشارك كبديل اليوم. الديربي يختلف عن المباريات الأخرى، لكنك تتعامل معه كأي مباراة عادية. بالنسبة لي، لا أشعر بالضغط الذي يشعر به البعض".