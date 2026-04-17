رود نيجستاد: المدافع الشاب الطويل القامة في فريق توينتي الذي لفت أنظار برشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي

سواء كان ذلك رود كرول الذي وصل مرتين إلى نهائي كأس العالم، أو رونالد كومان المهاجم الشرس، أو أيقونة «كرة القدم الشاملة» رود غوليت، أو الفائز المتكرر فيرجيل فان ديك، فإن الهولنديين يتمتعون بتقليد عريق في تخريج مدافعين تركوا بصمتهم على عالم كرة القدم. وهناك الآن نجم صاعد جديد يتنافس كل الأندية الكبرى على ضمه: إنه نجم خط الدفاع المراهق في نادي توينتي، رود نيجستاد.

لا يزال نيجستاد في موسمه الأول كلاعب محترف، لكنه لم يستغرق وقتًا طويلاً ليُثبت وجوده في صفوف توينتي ويجذب انتباه نخبة الأندية الأوروبية.

برشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي هي بعض الأندية التي أعجبت باللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، الذي سرعان ما أثبت نفسه كأحد أبرز المدافعين في توينتي منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في أكتوبر الماضي. حتى أنه اعترف بأنه قد ينتقل إلى نادٍ آخر في المستقبل القريب.

يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج معرفته عن أحد أكثر المواهب الشابة إثارة في هولندا...

    حيث بدأ كل شيء

    وُلد نيجستاد في مدينة ألميلو الصغيرة بهولندا في 17 يناير 2008. وبعد أن خطا خطواته الأولى مع نادي ديتو الذي يلعب في دوريات الدرجات الدنيا، التحق بالأكاديميات المشتركة بين ناديي توينتي وهيراكليس في سن الحادية عشرة. ومع اقتراب بلوغه سن السادسة عشرة، جذب اهتمام ناديي ميلان ويوفنتوس، بل وسافر إلى شمال إيطاليا للقاء ممثلي الناديين. 

    ومع ذلك، اختار في النهاية توقيع عقد مع توينتي، النادي الذي كان يشجعه والذي كان يؤمن به بشدة. صعد سريعًا في صفوف الفريق الذي يلعب في الدوري الهولندي، حيث تمت ترقيته إلى فريق تحت 19 عامًا عندما كان لا يزال في سن 16 عامًا، ثم تم وضعه في فريق تحت 21 عامًا في بداية هذا الموسم.

    ولم يمض وقت طويل حتى أصبح يلعب مع الفريق الأول...

    الفرصة الكبيرة

    بدأ نيجستاد في الانضمام إلى تشكيلة توينتي في المباريات عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وحظي بفرصته الكبيرة عندما تعرض قائد الفريق روبن بروبر لإصابة في الرأس بعد ثماني دقائق فقط من انطلاق الديربي المحلي ضد هيراكليس في أكتوبر 2025. وكانت تلك مناسبة مناسبة له ليخوض مباراته الأولى، نظراً لأنه كان قد لعب فعلياً في أكاديمية الشباب لكلا الفريقين بسبب هيكلهما غير المعتاد. 

    لكن نيجستاد كان قد أعلن ولاءه لتوينتي بالفعل، وقدم أداءً رائعاً في الفوز 2-1، حيث اختاره المشجعون كأفضل لاعب في المباراة ذلك اليوم.

    قال بعد المباراة: "يوم جميل للغاية. تعمل من أجل هذا لفترة طويلة جدًا. ألعب في هذه الأكاديمية منذ ثماني سنوات، وتحلم باللعب هنا. حقيقة أن هذا حدث اليوم بعد بضع دقائق فقط أمر مذهل حقًا. كانت لحظة رائعة حقًا، لكن أعصابي كانت متوترة. مع تقدم المباراة، استقرت أكثر فأكثر.

    "لقد نشأت مع نادي توينتي منذ صغري، لذا كان من الرائع بالنسبة لي أن أشارك كبديل اليوم. الديربي يختلف عن المباريات الأخرى، لكنك تتعامل معه كأي مباراة عادية. بالنسبة لي، لا أشعر بالضغط الذي يشعر به البعض".

    كيف الحال؟

    قدم نيجستاد أداءً رائعاً في ظل الضغوط التي رافقت مباراة الديربي، لدرجة أنه حافظ على مكانه في التشكيلة حتى بعد عودة بروبر إلى كامل لياقته البدنية، وفي مباراته الثالثة فقط سجل أول تمريرة حاسمة له في الهزيمة 3-2 أمام أياكس.

    واصل المراهق اللعب وحتى أنه تمكن من إزاحة بروبر من التشكيلة الأساسية، مما أثار استياء قائد الفريق. وقد شكل شراكة ثابتة مع ستاف ليمكين في قلب الدفاع، كما يتمتع بتفاهم جيد مع الظهير الأيسر ماتس روتس.

    قدم ما يمكن اعتباره أفضل أداء له حتى الآن في الفوز 2-1 على أياكس في أبريل، وتبع ذلك بتسجيل أول أهدافه الاحترافية في الأسبوع التالي، حيث سجل هدفاً من ركلة ركنية في الفوز 2-1 على أرضه أمام فولندام. تمت مكافأة نيجستاد على المستوى الدولي، حيث خاض أول مبارياته الدولية مع منتخب هولندا تحت 19 عاماً في مارس.

    أهم نقاط القوة

    يشتهر نيجستاد بمهارته في التعامل مع الكرة. يتمتع بمدى تمرير مذهل، ولديه بصيرة ثاقبة في توجيه الكرات الطويلة نحو الهجوم، كما يتحلى بثقة لا مثيل لها عندما تكون الكرة بين قدميه. إنه نموذج المدافع العصري المثالي، قادر على اللعب كظهير أيسر معكوس ولا يتردد في التقدم إلى خط الوسط لدعم الهجوم.

    وعندما طُلب منه وصف أسلوبه في اللعب، قال: "جيد في التعامل مع الكرة، قوي بدنيًا، لدي رؤية جيدة وتمريرات جيدة." كما أنه لا ينقصه الطول بالتأكيد، حيث يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات، ولا يزال أمامه مجال كبير للنمو.

    هناك مجال للتحسين

    وربما يكون من المفاجئ، بالنظر إلى مركزه في الملعب وطوله الذي يبلغ 190 سم، أن نيجستاد اعترف قائلاً: "لا يزال بإمكاني تحسين أدائي الدفاعي داخل منطقة الجزاء، وكذلك استخدام قدمي اليمنى". وبالفعل، تذكر مدى ما لا يزال عليه تعلمه خلال المباراة ضد أياكس، حيث واجه صعوبة كبيرة في المواجهات الهوائية مع ووت فيغهورست.

    المرشح التالي... فرانك دي بوير؟

    كثيراً ما قورن نيجستاد بالمدافع الهولندي الأسطوري فرانك دي بوير، وهو مدافع قلب آخر يستخدم قدمه اليسرى، وكان قد خاض هو الآخر مباراته الأولى في الدوري الهولندي في سن الثامنة عشرة. ويشتهر كلا اللاعبين بقدرتهما على إخراج الكرة من الخلف وبقوتهما البدنية.

    كما يتبادر إلى الذهن ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي، وهو مدافع وسط آخر يستخدم قدمه اليسرى وحوله بيب جوارديولا إلى ظهير أيسر، عندما تشاهد نيجستاد يلعب لأول مرة.

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    مع بقاء أربع مباريات على نهاية موسم الدوري الهولندي، يركز نيجستاد على مساعدة توينتي في سعيه لإنهاء الموسم في المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أو على الأقل الوصول إلى الدوري الأوروبي. لكن من الواضح أن خطوته التالية تشغل باله بالفعل. فهو مرتبط بعقد مع توينتي حتى عام 2027، مما يعني أن النادي يمكنه إما بيعه مقابل رسوم انتقال متواضعة هذا الصيف - تقدر بحوالي 8 ملايين يورو حسب التقارير - أو المخاطرة بخروجه العام المقبل دون مقابل.

    وقد عبر عن ذلك بوضوح في مقابلة أجراها مؤخرًا مع ESPN: "أعتقد أن الخيار هو إما تمديد عقدي أو الرحيل. لدي فكرة عما سأفعله، لكن في الوضع الحالي، أنا لاعب في نادي توينتي. أستطيع عزل نفسي عن ذلك جيدًا وترك الأمر لوالديّ وإدارة النادي. أركز على كرة القدم. أعتبر نفسي متزنًا وأبقى هادئًا بشأن الوضع. الأمور تتحرك بسرعة بالفعل، أسرع مما كان متوقعًا، لكنني سعيد بالدقائق التي أحصل عليها وآمل أن أستمر على هذا النحو."

    مدربه جون فان دن بروم مقتنع بأن مستقبله سيكون في القمة. قال: "الأشياء الجيدة تأتي بسرعة. لقد تطور رود بشكل هائل. إنه شاب لطيف وموهوب للغاية. لديه إمكانات كبيرة للنجاح. بالنسبة لي، فهو من بين أفضل خمسة لاعبين موهوبين في مسيرتي التدريبية."