Tim Ursinus و علي رفعت

روديجر وفينيسيوس تحت المجهر: أحدهما "فقد صوابه".. والآخر "لا يجب أن يلعب كأس العالم"

بعد أن تسبب مرة أخرى في مشاكل أمام بايرن ميونخ، يرى مدرب ألماني سابق أنه لا ينبغي اختيار أنطونيو روديجر للمشاركة في كأس العالم. كما تعرض فينيسيوس جونيور لانتقادات شديدة.

لم يترك ايوالد لينين أي مجال للثناء على فينيسيوس جونيور بعد مباراة ربع النهائي المثيرة بين بايرن ميونخ وريال مدريد، كما وجه انتقادات لاذعة إلى أنطونيو روديجر، بل وطالب بفرض عقوبات عليهما في كأس العالم المقبلة.

وفي بودكاسته "Der Sechzehner"، شن المدرب الأسطوري هجوماً شاملاً على النجمين المثيرين للجدل في صفوف ريال مدريد.

  • "فيينيسيوس جونيور لم يعد في كامل قواه العقلية في رأيي"

    "لقد دوّنت هنا ما كان يثير غضبي في ريال مدريد: التمثيل المسرحي، وفينيسيوس جونيور"، هكذا بدأ لينين الحديث عن الموضوع، مؤكداً: "لقد أصبح من الصعب عليّ تحمل رؤية هذا الرجل، على الرغم من براعته في لعب كرة القدم، إلا أن فينيسيوس جونيور، في رأيي، قد فقد صوابه".

    خلال الهزيمة 3-4 التي مني بها فريق مدريد في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونخ، كان هناك الكثير من الأحداث الجانبية. 

    كما كان فينيسيوس مرة أخرى في مركز الاهتمام بعيدًا عن قدراته الرياضية، عندما خسر الكرة أمام دايوت أوبامكانو عند النتيجة 3-2 وتجاهل التمرير لجود بيلينجهام الذي كان يركض معه، وواجه لاعب المنتخب الإنجليزي زميله في الملعب. 

    وكما التقطت كاميرات قناة "موفيستار" الإسبانية، رد البرازيلي بوقاحة على توبيخ بيلينجهام، ويُقال إنه قال: "ماذا تريد، ماذا تريد؟ اصمت!". ومن المحتمل جدًا أن يكون ذلك المشهد قد لعبت دورًا حاسمًا في قرار لينين.

    مشادة كلامية بين ستانيسيتش وديفيس: لينين يهاجم روديجر

    لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد انتقد المدرب السابق لفرق مثل 1860 ميونخ وكولونيا وجلادباخ وهانوفر وبيليفيلد وروستوك وسانت باولي نصف نجوم الفريق المدريدي على الفور.

    ثم أضاف: "هناك خمس إلى ست ضربات في الوجه، يزعم أردا جولر وإبراهيم دياز وإيدر ميليتاو أنهم تعرضوا لها في أي مواجهة جري"، وربط ذلك بروديجر الذي تدخل مرارًا وتكرارًا، "إنه أمر غير محترم، كيف يركض على الملعب!"

    كما دخل روديجر في مشادة على أرض الملعب، قبل هدف 3-2 الذي سجله كيليان مبابي مباشرة، أسقط لاعب المنتخب الألماني جوزيب ستانيسيتش لاعب بايرن ميونخ أرضًا بضربة تستحق العقوبة، وانحنى على المدافع الكرواتي وسط احتفالات فريقه بالعودة إلى التقدم.

    بعد ذلك، ألمح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى إهانة من جانب روديجر، وقال: "في رأيي، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، لقد قيلت كلمة واحدة فقط - مرتين. لكن يمكنكم أن تسألوه أنتم أنفسكم عما قاله، ربما يكون رجلاً بما يكفي ليعترف بذلك".

    ولهذا السبب أيضًا، توصل لينين إلى قرار بأن مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان لا ينبغي أن يصطحب المدافع إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

     وقال: "لقد عبر هذا المشهد عن عدم احترام شديد، مما عزز رأيي الأساسي بعدم تعريض هذا الرجل لخطر المشاركة في هذه الرحلة عبر المحيط الأطلسي، الوضع خطير هناك".

    كما تشاجر روديجر مع ألفونسو ديفيس، عندما تم دخل الكندي بدلًا من ستانيسيتش، الذي حصل على بطاقة صفراء، في الشوط الأول وانتظر ديفيس على خط التماس إشارة الحكم للانطلاق، وجه روديجر له ضربة خفيفة بيده اليسرى ودفعة، مما اضطر ديفيس إلى التراجع جانباً.

  • ناجلسمان وضع روديجر تحت الاختبار

    لم تكن هذه المرة الأولى على الإطلاق التي يلفت فيها اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا الانتباه بشكل سلبي في الآونة الأخيرة، بل إنه يخضع لمراقبة خاصة منذ نهائي كأس الملك عام 2025 بين ريال مدريد وبرشلونة، بعد أن أهان روديجر الحكم بشدة وألقى بكرة من الشريط اللاصق في اتجاهه، تم إيقافه عن اللعب لست مباريات. 

    وفي ألمانيا، ارتفعت الأصوات المطالبة بأن يستغني ناجلسمان عنه نتيجة لذلك، لكنه استمر في استدعاء اللاعب الدفاعي وترك الأمر عند نوع من الاختبار، وقال آنذاك: "لقد تم تجاوز الحدود، لا ينبغي أن يسمح لنفسه بالمزيد، وإلا ستكون هناك عواقب أكبر". 

    على الرغم من أن روديجر لم يعد يحتل مكاناً أساسياً في منتخب ألمانيا، إلا أن ترشيحه يعتبر مرجحاً للغاية، فهو يمثل البديل الأول لنيكو شلوتربيك وجوناثان تاه.

