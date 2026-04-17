روديجر وفينيسيوس تحت المجهر: أحدهما "فقد صوابه".. والآخر "لا يجب أن يلعب كأس العالم"

لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد انتقد المدرب السابق لفرق مثل 1860 ميونخ وكولونيا وجلادباخ وهانوفر وبيليفيلد وروستوك وسانت باولي نصف نجوم الفريق المدريدي على الفور.

ثم أضاف: "هناك خمس إلى ست ضربات في الوجه، يزعم أردا جولر وإبراهيم دياز وإيدر ميليتاو أنهم تعرضوا لها في أي مواجهة جري"، وربط ذلك بروديجر الذي تدخل مرارًا وتكرارًا، "إنه أمر غير محترم، كيف يركض على الملعب!"

كما دخل روديجر في مشادة على أرض الملعب، قبل هدف 3-2 الذي سجله كيليان مبابي مباشرة، أسقط لاعب المنتخب الألماني جوزيب ستانيسيتش لاعب بايرن ميونخ أرضًا بضربة تستحق العقوبة، وانحنى على المدافع الكرواتي وسط احتفالات فريقه بالعودة إلى التقدم.

بعد ذلك، ألمح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى إهانة من جانب روديجر، وقال: "في رأيي، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، لقد قيلت كلمة واحدة فقط - مرتين. لكن يمكنكم أن تسألوه أنتم أنفسكم عما قاله، ربما يكون رجلاً بما يكفي ليعترف بذلك".

ولهذا السبب أيضًا، توصل لينين إلى قرار بأن مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان لا ينبغي أن يصطحب المدافع إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال: "لقد عبر هذا المشهد عن عدم احترام شديد، مما عزز رأيي الأساسي بعدم تعريض هذا الرجل لخطر المشاركة في هذه الرحلة عبر المحيط الأطلسي، الوضع خطير هناك".

كما تشاجر روديجر مع ألفونسو ديفيس، عندما تم دخل الكندي بدلًا من ستانيسيتش، الذي حصل على بطاقة صفراء، في الشوط الأول وانتظر ديفيس على خط التماس إشارة الحكم للانطلاق، وجه روديجر له ضربة خفيفة بيده اليسرى ودفعة، مما اضطر ديفيس إلى التراجع جانباً.