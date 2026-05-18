(C)Getty Images
روديجر سيبقى.. مدافع ريال مدريد يوافق على توقيع عقد جديد!
روديجر يلتزم بالبقاء في البرنابيو
وفقًا لصحيفة «آس»، وافق روديجر على عرض ريال مدريد لتجديد عقده، وبذلك سيظل لاعبًا في صفوف النادي لموسم آخر. ورغم أن المدافع القوي كان يسعى في البداية إلى تمديد عقده لمدة عامين لضمان مستقبله على المدى الطويل، إلا أنه احترم في النهاية سياسة النادي تجاه اللاعبين المخضرمين.
عادةً ما يقدم ريال مدريد عقوداً لمدة عام واحد للاعبين الذين بلغوا سنّاً معينة، وقد أعطى روديجر الأولوية لمكانه في النادي على حساب مدة العقد.
أثبت اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً أنه أحد اللاعبين المفضلين لدى الجماهير في مدريد منذ وصوله قادماً من تشيلسي، ويضمن هذا الاتفاق الأخير أن يستمر حضوره المهيب في دعم خط الدفاع للموسم 2026-2027.
بقبوله الشروط، يضع روديجر حداً لأي تكهنات بشأن رحيله الفوري، مؤكداً أن ولاءه لا يزال راسخاً للنادي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة.
- Getty
مدافع يعاني من مشاكل بدنية
خاض المدافع الألماني موسمًا صعبًا اتسم بمشاكل بدنية مستمرة اضطرته في النهاية إلى الخضوع لعملية جراحية.
بعد سلسلة من الاستشارات، بما في ذلك زيارة طبية إلى لندن، اتبع روديجر خطة علاج متخصصة مصممة للتخلص من الألم الذي كان يعاني منه لعدة أشهر. أجبرته هذه الإصابات على اللعب بأقل من 100٪ من قدراته خلال جزء كبير من الموسم.
ومع ذلك، يبدو أن مشاكل اللياقة البدنية هذه أصبحت الآن شيئًا من الماضي. استعاد روديجر أفضل مستوياته في المراحل الأخيرة من الموسم الحالي، وأثبت للطاقم الفني وإدارة النادي أنه لا يزال قادرًا على المنافسة على أعلى مستوى. وقد حظيت صلابته خلال هذه الفترة بتقدير كبير من قبل النادي، خاصةً بالنظر إلى عدد المرات التي لعب فيها متجاوزًا حاجز الألم لمساعدة الفريق.
الألماني يظهر ولاءه في ظل اهتمام السعودية
انضم روديجر إلى ريال مدريد في صيف عام 2022، ورغم أنه اضطر في البداية إلى النضال من أجل الحصول على مكان أساسي ثابت في التشكيلة، إلا أنه أصبح في نهاية المطاف لاعباً لا غنى عنه.
تلقى روديجر عدة عروض في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عرض مربح للغاية من السعودية كان من شأنه أن يزيد دخله بشكل كبير.
ومع ذلك، اختار المدافع أن يظل مخلصاً لريال مدريد، اعتقاداً منه أنه لا يزال أمامه أهداف كبيرة يجب تحقيقها.
- Getty Images Sport
تغييرات دفاعية في ريال مدريد
وبالنظر إلى الموسم المقبل، ستشهد تشكيلة الفريق بعض التغييرات في خط الدفاع. إلى جانب روديجر، يعتبر النادي دين هاوسن وإيدر ميليتاو، المصاب حالياً، عنصرين أساسيين في تشكيلة قلب الدفاع.
ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول مستقبل أسينسيو، في حين من المتوقع أن يغادر ديفيد ألابا عند انتهاء عقده.
مع تزايد المخاوف بشأن مشاكل الإصابات المتكررة التي يعاني منها ميليتاو، تظل الحاجة إلى مزيد من التعزيزات كبيرة. تشير التقارير الأخيرة إلى أن يوسكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي قد عُرض على النادي في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الإنجليزي لمرحلة انتقالية خاصة به.