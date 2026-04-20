بعد أن كان على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد .. تحول غير متوقع في مستقبل روديجر

حتى أوائل هذا العام، بدا مستقبل روديجر في مدريد غير مؤكد. مثل ديفيد ألابا، الذي ينتهي عقده أيضًا هذا الصيف، كان يُنظر إلى اللاعب الدولي الألماني على أنه مرشح محتمل للرحيل في إطار التعديل الدفاعي المخطط له.

ومع ذلك، غيرت إدارة النادي رأيها: فقد ظل روديجر بعيدًا عن الإصابات في الأسابيع الأخيرة، وأبهر الجميع بلياقته البدنية ومستواه. في موسمه الرابع مع النادي، خاض 21 مباراة رسمية وسجل هدفًا واحدًا بعد أن عانى سابقًا من الإصابات.

لا يزال المدافع يدرس خياراته، حيث تربطه التقارير بنادي يوفنتوس. ويقال إن البيانكونيري يعرضون عليه فرصة لم الشمل مع مدربه السابق لوتشيانو سباليتي وعقداً لعدة سنوات.

ووفقاً لصحيفة توتوسبورت، يدرس كل من مانشستر يونايتد وليفربول أيضاً التعاقد مع المدافع المخضرم.