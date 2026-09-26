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RodriGetty
Yosua Arya
ترجمه

بعد الأنباء عن الإدانة .. رودري يعلق على قضية مانشستر سيتي

رودري
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
برشلونة
الدوري الإسباني

قائد سيتي السابق يدلي برأيه

نفى لاعب وسط مانشستر سيتي السابق رودري بشدة عن ناديه القديم الاتهامات، في ظل أنباء عن مواجهته حكماً بالإدانة بخصوص التهم المالية الـ115 المتعلقة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشدد نجم برشلونة على أنه يثق ثقة تامة في إدارة ناديه، بعدما جرى التأكيد له على براءته خلال فترة تواجده في إنجلترا.

  • تأييده لناديه السابق

    أعلن رودري دعمه لناديه السابق وسط معركته القانونية المستمرة مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وتشير التقارير الأخيرة إلى أن بطل إنجلترا يُتوقع أن يُدان في الغالبية العظمى من الاتهامات المالية الـ115 الموجهة إليه.

    وعلى الرغم من هذه المزاعم، يحتفظ الدولي الإسباني بثقته الكاملة في إدارة نادي الاتحاد. ولم ينفِ مانشستر سيتي رسمياً التقارير الأخيرة، بينما رفض الدوري الإنجليزي الممتاز التعليق على الإجراءات السرية.

    وقضى رودري سبع سنوات ناجحة للغاية في مانشستر قبل انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف. وتتعلق الاتهامات بفترة سابقة لوصول الفائز بالكرة الذهبية 2024 إلى إنجلترا في عام 2019.

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  • RodriGetty Images

    "نظرة في العيون"

    واجه رودري وسائل الإعلام يوم الجمعة، وأعلن دعمه القوي لمسؤولي مانشستر سيتي. وكشف أن المسؤولين التنفيذيين في النادي كانوا دائمًا شفافين تمامًا مع فريق اللاعبين فيما يتعلق بالاتهامات الجارية.

    وأوضح رودري، وفقًا لما نقلته ESPN عن المؤتمر الصحفي للاعب: «لطالما أخبرونا بمدى ثقتهم في براءتهم، وعندما تنظر في عيني شخص ما وهو يقول لك ذلك». وأضاف: «كنا دائمًا هادئين، ولم نرَ الفريق متوترًا أبدًا إزاء هذا النوع من الأمور».

    كما استذكر لاعب خط الوسط موقفًا مشابهًا في عام 2020، عندما فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في البداية حظرًا على مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية قبل أن يُلغي استئنافٌ ذلك القرار.

    وأضاف: «أنا أؤمن ببراءة النادي. أعرف النادي جيدًا. لقد قيل لنا في ذلك الوقت أن نكون هادئين، وأن كل شيء قد جرى بالطريقة الصحيحة».

  • الدفاع عن نجاح مانشستر سيتي

    ألقت التقارير الأخيرة بظلالها على حقبة الهيمنة غير المسبوقة التي عاشها مانشستر سيتي. لكن رودري يُصرّ على أن أي جدل خارج الملعب لا يمكن أن يمحو المجهود الهائل الذي بذله بيب جوارديولا ولاعبوه.

    وقال رودري: "عندما تعيش يومياً في ذلك النادي، مع كل الأشخاص الذين عملوا بجد طوال هذه السنوات لتحقيق النجاح الذي حققناه، مع بيب [جوارديولا] والملاك وكل من ساهم في ذلك. لا يمكنهم أن يسلبونا ذلك".

    وأضاف: "إنه شيء لا يُشترى بالمال، بل هو مجهود وشراكة ووقوف كتفاً إلى كتف. حققنا الكثير من النجاحات، هنا في ويمبلي، وأستطيع أن أؤكد لكم أن كل شيء كان مستحقاً".

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  • RodriGetty Images

    تحويل التركيز نحو مواجهة ويمبلي

    في الوقت الحالي، سيواصل الدوري الإنجليزي الممتاز إجراءاته القانونية السرية بشأن القضية المالية الخاصة بمانشستر سيتي. وسوف تكشف النتيجة النهائية في نهاية المطاف عن العواقب التي قد يواجهها النادي، إن وُجدت.

    في هذه الأثناء، يتعين على رودري أن يضع ولاءه لناديه جانبًا وأن يركّز على مهمته الدولية. فمن المقرر أن يقود لاعب الوسط منتخب إسبانيا كقائد عندما يواجه منتخب إنجلترا على ملعب ويمبلي في دوري الأمم الأوروبية يوم السبت.

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