AFP
ترجمه
رودري يعترف بأن آمال مانشستر سيتي في الفوز باللقب قد تلاشت بعد تعثر وست هام، مما أدى إلى توسيع الفارق مع أرسنال إلى تسع نقاط
سباق اللقب يبتعد في استاد لندن
وبعد التعادل الذي سجل في شرق لندن، أصبح فريق «المدفعجية» بقيادة ميكيل أرتيتا متقدماً بفارق تسع نقاط في صدارة الترتيب. ورغم أن «السيتي» لا يزال لديه مباراة مؤجلة، فإن مستواه الأخير - حيث حصد نقطتين فقط من آخر مباراتين في الدوري - يشير إلى أن الفارق التهديفي المطلوب لإنجاز «الانطلاقة القوية» التي يشتهر بها الفريق في نهاية الموسم يفتقد في التشكيلة الحالية لفريق بيب جوارديولا.
اعتراف رودري الصريح بوجود فجوة
وفي حديثه بعد المباراة، تحدث رودري بصراحة عن المأزق الذي يواجهه مانشستر سيتي. "[هل انتهى سباق اللقب؟] ربما نعم، وربما لا. لن نستسلم، سنواصل القتال"، قال لاعب الوسط لشبكةTNT Sports. "نحن نعلم أن الأمر سيكون صعبًا لأننا نملك الخبرة التي تثبت ما يلزم للفوز في النهاية. أعتقد أن الفارق كبير جدًا، لكننا سنقاتل حتى النهاية. الآن هو وقت عدم الندم.
"أظهرنا اليوم قليلاً من طبيعة الموسم، صعوداً وهبوطاً، ثم ربما تكون التمريرة الأخيرة أو التسديدة الأخيرة هي التي تصنع الفارق. كرة القدم تدور حول الأهداف، ولم نتمكن من العثور على اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف. هذا هو أهم شيء في كرة القدم لأننا صنعنا الفرص وسيطرنا على المباريات، لكن هذا هو ما يصنع الفارق".
يظل جوارديولا صامدًا في مواجهة المحن
على الرغم من تزايد الفارق في النقاط، رفض غوارديولا الاستسلام. وحث مدرب مانشستر سيتي لاعبيه على الحفاظ على روحهم المعنوية. "الأمر لم ينتهِ بعد. من قال ذلك؟ نحن لم نخسر. سنواصل المحاولة"، أكد غوارديولا. "فارق تسع نقاط كبير أمام أرسنال، لكن هذا ما حدث. لدينا مباراة [ضدهم] على أرضنا، لذا علينا أن نحاول حتى النهاية. وعندما يتعذر ذلك، سنهنئ البطل، لكن علينا أن نحاول".
الخلاص الأوروبي يلوح في الأفق
على الرغم من أن الوضع المحلي يبدو قاتماً، إلا أن رودري مصمم على أن مانشستر سيتي لا يزال بإمكانه إنقاذ موسمه في دوري أبطال أوروبا. ويواجه «البلوز» مهمة جبارة يوم الثلاثاء، حيث يتعين عليهم تعويض خسارة 3-0 في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد على ملعب «إيتيهاد». وهي عقبة تتطلب واحدة من أعظم عمليات العودة في تاريخ النادي الأوروبي.
واختتم رودري قائلاً: "ما زلنا في المنافسات الأخرى، ولدينا مباراة مهمة يوم الثلاثاء [ضد ريال مدريد]، وأعتقد حقاً أننا قادرون على قلب النتيجة. على اللاعبين المشاركين في المباراة أن يسجلوا الأهداف". ومع تزايد احتمالات حصول فريق شمال لندن على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يقع الضغط الآن بشكل كبير على مانشستر سيتي لتحقيق معجزة ضد العملاق الإسباني للحفاظ على أحلامه الأوروبية حية.
