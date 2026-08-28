هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

ترجمه

"يأتي من فترة صعبة" .. رودري يدافع عن يامال بعد ظهوره الأول مع برشلونة

رودري
برشلونة
أتلتيك بيلباو
برشلونة ضد أتلتيك بيلباو
الدوري الإسباني

برشلونة فاز على بيلباو الخميس بحضور النجمين

أعرب رودري عن سعادته بعد أن خاض أخيرًا مباراته الأولى المنتظرة بشدة مع برشلونة في فوز مقنع بنتيجة 2-0 على أتلتيك بيلباو.

ونزل لاعب الوسط، الذي انضم قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة صيفية ضخمة، إلى أرضية ملعب كامب نو، فيما حافظ فريق هانسي فليك على انطلاقته المثالية في مشوار الدوري الإسباني الجديد.

  • رافينيا وفيرمين يضمنان النقاط

    واصل برشلونة انطلاقته المثالية في موسم الدوري الإسباني بعد فوز مريح بنتيجة 2-0 على أتلتيك بيلباو على ملعب كامب نو.

    أشرك هانزي فليك تشكيلة أساسية شابة ضمّت أربعة لاعبين مراهقين، لكن رافينيا صاحب الخبرة هو من كسر التعادل. تلقّى البرازيلي تمريرة بينية دقيقة من بيدري في الدقيقة 37، وراوغ الحارس أوناي سيمون، ثم سدد الكرة في الشباك.

    فرض أصحاب الأرض إيقاع اللقاء طوال الأمسية، وأجبروا سيمون على التصدي في ثماني مناسبات حاسمة أبقت الفريق الباسكي في المباراة.

    وأمّن فيرمين لوبيز النتيجة في النهاية قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي. استغل لاعب الوسط تشتيتاً سيئاً من أيمريك لابورت، ولمس الكرة من مسافة قريبة في الشباك بعد أن مرّر كريم أديمي عرضية أرضية خطيرة.


    • إعلان
  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    رودري يعلق على أول ظهور له في كامب نو

    حظي رودري باستقبال حافل عند دخوله إلى أرض الملعب في الدقيقة الثالثة والستين بديلاً لرافينيا، ليخوض بذلك أول ظهور له منذ انتقاله من مانشستر سيتي.

    وكان الدولي الإسباني قد غاب عن الفوز الافتتاحي لبرشلونة بسبب خضوعه لجراحة بسيطة في الظهر، لكنه كان في غاية السعادة لنزوله أخيراً إلى الميدان.

    وقال لاعب الوسط البالغ من العمر ثلاثين عاماً في تصريحات لـDAZN: «سعيد جداً بخوض أول مباراة لي. سعيد بالفوز. فوزان من مباراتين. من المهم أن أستعيد الإيقاع وأتأقلم مع هذا الفريق الرائع. أول دقائق قليلة وشعور جيد. كان صيفاً طويلاً، أطول من المعتاد. عليّ أن أستعيد نسق الأمور سريعاً. هذا هو المكان الذي أردت أن أكون فيه، وأنا سعيد بما آلت إليه الأمور. والآن حان وقت العمل».

    كما توقف الصفقة البارزة لحظةً ليُثني على زميله المراهق لامين يامال لتأثيره الهجومي، مضيفاً: «كان لامين يمرّ بفترة صعبة، لكنه اليوم عاد بقوة وأظهر أفضل مستوياته. نحتاج منه ذلك، تلك الروح في العمل والثبات، لأن الموهبة موجودة والأهداف ستأتي».


  • اللاعب "المثالي" لبرشلونة

    من الواضح أن قدوم رودري الذي طال انتظاره قد رفع من المعنويات في كتالونيا، إذ سارع مدربه الجديد إلى إبراز قيمته الفورية. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة، أعرب فليك عن سعادته بوجود هذه الصفقة البارزة تحت تصرفه بعد الفوز.

    وقال فليك للصحفيين: "الجميع سعداء بأنه يلعب لنا، يلعب لبرشلونة. إنه اللاعب المثالي لنا، اللاعب المثالي لفلسفتنا، وللأسلوب الذي نريد أن نلعب به كرة القدم".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • imago-sport-1082055264.jpgJoan Gosa

    فليك يبني زخمًا مبكرًا

    بعد حصده ست نقاط من أصل ست ممكنة، سيحوّل برشلونة اهتمامه الآن نحو مواجهة رايو فايكانو مساء الاثنين. وسيكون فليك سعيدًا بحقيقة أنه بات بإمكانه الاعتماد على رودري في التشكيلة الأساسية إذا لزم الأمر، ما يضيف مزيدًا من الصلابة إلى فريق يبدو منضبطًا للغاية بالفعل.

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو crest
سيلتا فيجو
سيلتا فيجو
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو