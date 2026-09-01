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ليونيل ميسي الكرة الإسبانية.. دي لا فوينتي يشيد بصفقة برشلونة الجديدة!
تحول رودري المذهل
برز رحيل رودري عن مانشستر سيتي للانضمام إلى برشلونة كواحدة من أبرز صفقات عام 2026. ويصل نجم خط الوسط إلى ناديه الجديد عقب مشاركة فردية استثنائية في كأس العالم الأخيرة، حيث توّجته عروضه القوية والمسيطرة بالكرة الذهبية المرموقة.
وواجهت إسبانيا في نهاية المطاف الأرجنتين في المباراة النهائية للبطولة، وهي المباراة التي رسّخ فيها رودري مكانته كأفضل لاعب في مركزه. وعقب انتقاله إلى كتالونيا، أعرب مدرب منتخب بلاده علنًا عن ثقته في قدرة عبقري خط الوسط على التألق إلى جانب عدد من زملائه في المنتخب الإسباني.
- Getty Images Sport
«ميسي الكرة الإسبانية»
وفي تصريحات لإذاعة Radio Marca، سارع دي لا فوينتي إلى إبراز مدى محورية دور نجم مانشستر سيتي السابق مع النادي والمنتخب على حدٍّ سواء. وقد بدّد المدرب أي مخاوف بشأن انتقاله إلى بيئة محلية جديدة، مؤكداً أن جودته تتجاوز أي نظام تكتيكي.
وأوضح دي لا فوينتي: "سيكون التأقلم أسهل بالنسبة له، فرودري هو ميسي الكرة الإسبانية، ولذلك سيتأقلم جيداً مع أي فريق وفي أي ظرف. إنه الأفضل في العالم في مركزه".
كما أعرب المدرب عن سعادته برؤية المواهب المحلية المتميزة تعود إلى دوري الدرجة الأولى في إسبانيا، مضيفاً: "ما أحتفي به هو وجود هؤلاء اللاعبين الكبار في اللي[ا، لأن ذلك يجعل الدوري أعظم، ولأنه يجعل أفضل لاعبي العالم، وهم لاعبونا الإسبان، يتنافسون هنا في الأندية الإسبانية. وسأرحّب بأن يتمكن الكثير ممن لا يزالون في الخارج من العودة إلى هنا لإظهار القدرات والموهبة والطبقة الكروية الرفيعة التي يمتلكونها".
نهاية حقبة بالنسبة لميسي
وبينما كان يحتفي بانتقال رودري المحلي، تطرّق دي لا فوينتي أيضاً إلى الخبر الصادم المتعلق بميسي. فقد أكّد المهاجم الأسطوري أنه سيبتعد عن التمثيل مع منتخب الأرجنتين، ما يعني أن نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا كان آخر ظهور تنافسي له بقميص المنتخب الأرجنتيني.
وقدّم دي لا فوينتي إشادة رائعة بالمهاجم صاحب الأرقام القياسية، معترفاً بتأثيره الخالد في هذه الرياضة. وقال: "أنا، بدافع الإعجاب والمعرفة والامتنان، ممن يحبون كرة القدم مثلي، لشخصية كروية هي أسطورة". وأضاف: "عادةً عندما يمر الوقت ويعتزل أحدهم، يكون المرء أكثر قدرة على تقدير ما حققه شخص ما، لكن ذلك لن يحدث مع ميسي".
- AFP
التركيز على المسابقات المحلية يأتي في المقدمة
مع غياب ميسي التام عن نافذتي المباريات الدولية القادمتين في سبتمبر وأكتوبر، بات المهاجم يتحكم الآن في الفصول الأخيرة من مسيرته مع الأندية وفق شروطه الخاصة. وأقرّ دي لا فوينتي بهذا التحوّل قائلاً: "سيواصل نشاطه في كرة القدم، لقد اعتزل اللعب الدولي، لكنه لا يزال يضيف إلى سجله، وعندما يعتزل كرة القدم نهائياً، وهو سيعتزل عندما يريد، فإن كرة القدم لن تتركه، وحينها سندرك البُعد الكروي للاعب ستكون أرقامه صعبة للغاية على أي شخص أن يتجاوزها."
وفي غضون ذلك، سيركّز رودري على فرض نفسه أساسياً في تشكيلة فريق هانزي فليك. ويأمل أنصار برشلونة أن ينتقل مستواه الدولي الذي لا يُضاهى بسلاسة إلى النجاح المحلي مع اكتساب الموسم الجديد زخمه.
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