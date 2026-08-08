خرجت أنباء في الإعلام الإسباني كشفت عن دور مدرب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق بيب جوارديولا في تغيير رودري موقفه بخصوص الانتقال إلى ريال مدريد، وتفضيله الغريم برشلونة.
خيانة سيتي؟ كشف دور جوارديولا في تفضيل رودري برشلونة على ريال مدريد
ما دور جوارديولا في مستقبل رودري؟
بحسب "كوبي"، نصح جوارديولا قائده السابق في سيتي ومواطنه رودري بالانتقال هذا الصيف إلى صفوف برشلونة وليس ريال مدريد إذا رحل عن النادي الإنجليزي.
وقالت الإذاعة الإسبانية إن نصيحة بيب سببها هو تشابه أسلوب لعب برشلونة الحالي مع سيتي، ما سيساعد رودري على التأقلم سريعًا وتقديم أفضل مستوياته.
عرض مرفوض من سيتي
وذكرت "موندو" و"سبورت" أن عرض برشلونة الأولي من أجل التعاقد مع رودري رفضه مانشستر سيتي بسبب عدم بلوغه المبلغ الذي حدده النادي الإنجليزي لبيع لاعبه.
وبحسب التقارير، عرض برشلونة 45 مليون يورو بينما يطلب سيتي مبلغًا يصل إلى 60 مليونًا تزيد مع الحوافز إلى قرابة 75 مليون يورو من أجل التخلي عن رودري.
ويعلم برشلونة بحسب التقارير أن عرضه الأولي ليس كافيًا، ويستعد في الساعات المقبلة للتقدم بعرض جديد يقارب طلبات سيتي المادية.
خروج ريال من الصورة
وانسحب ريال مدريد من إتمام الصفقة رغم تقدمه بعرض أول لضم رودري قبل أسبوعين تقريبًا بحسب "سكاي" وعدة مصادر مطلعة، ولكن سيتي رفضه وقتها لإيمانه بدخول أندية أخرى في سباق ضم الدولي الإسباني.
وذكرت تقارير في "ماركا" و"آس" أن رودري سأم انتظار موقف مدريد، وقرر قبول عرض برشلونة والدخول في مفاوضات مع النادي الكتالوني عوضًا عن غريمه الأزلي.
وتكمن مشكلة ريال مدريد في توفير مساحة في صفوفه من أجل ضم المزيد من اللاعبين بالوقت الحالي عقب إتمامه ضم يان ديوماندي من لايبزيج، وإن كان نجح في إعارة فرانكو ماتانتونو رسميًا إلى فيورنتينا.
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