أشاد رودري علنًا بإمكانية إتمام برشلونة بصفقة مستقبلية للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز. وأثنى لاعب الوسط الإسباني على قدرة الأرجنتيني المذهلة على تعدد المراكز، ويعتقد أن لقاءهما مجددًا في كامب نو سيكون صفقة رائعة.
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استفزاز جديد لأتلتيكو مدريد؟ رودري يخرج برسالة إلى برشلونة عن خوليان ألفاريز
إضافة مميزة
لم يُخفِ رودري رغبته في رؤية ألفاريز ينضم إليه في كامب نو. ويعتقد الدولي الإسباني، الذي انتقل مؤخرًا من مانشستر إلى كتالونيا، أن زميله السابق سيكون إضافة استثنائية للبلوجرانا.
ارتبط اسم ألفاريز بقوة بعدة أندية أوروبية كبرى هذا الصيف، بينها برشلونة وريال مدريد. لكن أتلتيكو مدريد كان مترددًا في السماح لنجمه بالانضمام إلى غريمه الإسباني المباشر. وفي الوقت نفسه، ارتبط اسم آرسنال أيضًا بالدولي الأرجنتيني، إلا أن ألفاريز، وفقًا للتقارير، لم تكن لديه رغبة في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
- AFP
موهبة استثنائية بلا تردد
قضى رودري عامين ناجحين للغاية إلى جانب ألفاريز في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما منحه فرصة مشاهدة الجودة الهائلة للاعب الأرجنتيني عن قرب. وعندما سُئل عمّا إذا كان يرغب في أن يتعاقد البلوجرانا مع المهاجم، لم يتردد لاعب الوسط في إبداء رأيه.
وقال رودري لصحيفة موندو ديبورتيفو: "هل أرغب في التعاقد معه هنا؟ بالطبع. أعتقد أنه لاعب رائع. كنت لأضمه إلى هنا دون تردد. لقد أتيحت لي الفرصة للعب معه لمدة عامين، وأعتقد أنه لاعب لا يُصدّق، لا يُصدّق حقًا."
المرونة التكتيكية ورقة رابحة أساسية
وإلى جانب حسّه التهديفي الواضح، حرص رودري على إبراز الذكاء التكتيكي المذهل الذي يتمتع به ألفاريز وقدرته على التأقلم. فقد صنع بطل كأس العالم اسمه في البداية كمهاجم صريح، لكنه أثبت باستمرار قدرته على أداء أدوار هجومية متنوعة بفعالية.
وأوضح رودري: "لقد لعب كصانع ألعاب تقريبًا أكثر مما شارك كرأس حربة، رغم أنه جاء في الأصل من مركز المهاجم. لكنه تأقلم أيضًا مع دور يستطيع فيه أن يلعب كلاعب وسط مهاجم وصانع ألعاب، بل إنه خاض مباريات كلاعب وسط محوري. إنه بحقّ لاعب استثنائي".
- Getty Images
كل الأنظار تتجه نحو فترات الانتقالات المقبلة
في الوقت الحالي، يبقى ألفاريز مركّزًا تمامًا على مسيرته مع أتلتيكو. وقد خاض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مباراتين حتى الآن في الليجا هذا الموسم، وسيعتمد دييجو سيميوني على قوّته التهديفية في ظل سعيهم لخوض منافسة جدية على اللقب.
لكنّ إشادة رودري اللافتة ستؤجج بلا شك الشائعات المستمرة حول مستقبل النجم الأرجنتيني على المدى البعيد مع النادي، وربما تمثل استفزازًا لفريقه السابق أتلتيكو مدريد، وهو الذي سبق له ارتداء قميصه قبل الانضمام لمانشستر سيتي ومنه لبرشلونة.
ومع تقييم برشلونة المستمر لسوق الانتقالات بحثًا عن تعزيزات هجومية من الطراز الرفيع، فإن صفقة مذهلة في المستقبل لضم المهاجم الديناميكي قد تصبح احتمالًا حقيقيًا.
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