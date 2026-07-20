مستشفى التأهيل الفني: بقيادة رودري ورباعي عربي.. نجوم وُلِدوا في كأس العالم 2026 من جديد و"كيليان مبابي وجود بيلينجهام أكبر الفائزين"

في عالم كرة القدم؛ يُقال إن قطار النجومية لا يمر سوى مرة واحدة، ومن يتخلف عنه سرعان ما تطويه صفحات النسيان.

لكن.. بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، قررت أن تطرح قانونًا مغايرًا تمامًا.

نعم.. مونديال القارة الأمريكية، لم يقتصر على كونه كرنفالًا كرويًا فقط؛ بل تحوّل إلى "مستشفى تأهيل فني" لأسماء رنانة، اعتقد الجميع أن صلاحيتها الكروية قد انتهت.

والكثير من النجوم، دخلوا بطولة كأس العالم 2026؛ بعد موسم سيئ للغاية مع أنديتهم، سواء على المستوى الجماعي أو فرديًا.

إلا أن هؤلاء النجوم، نجحوا خلال شهر و9 أيام تقريبًا من عمر المونديال؛ أن يسترجعوا أفضل نسخة من أنفسهم، في عالم الساحرة المستديرة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النجوم الذي وُلِدوا من جديد، في بطولة كأس العالم 2026..