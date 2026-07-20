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Jude Bellingham Rodri Mbappe WC 2026 GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

مستشفى التأهيل الفني: بقيادة رودري ورباعي عربي.. نجوم وُلِدوا في كأس العالم 2026 من جديد و"كيليان مبابي وجود بيلينجهام أكبر الفائزين"

فقرات ومقالات
كأس العالم
رودري
كيليان مبابي
جود بيلينجهام
أوناي سيمون
محمد العويس
إمام عاشور
محمد هاني
عز الدين أوناحي
راؤول خيمينيز
يوري تيليمانس
دياس فوزينيا
لياندرو باريديس
ايميريك لابورت
إسبانيا
الأرجنتين
فرنسا
إنجلترا

كأس العالم 2026 يعطي فرصة جديدة لعديد النجوم..

في عالم كرة القدم؛ يُقال إن قطار النجومية لا يمر سوى مرة واحدة، ومن يتخلف عنه سرعان ما تطويه صفحات النسيان.

لكن.. بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، قررت أن تطرح قانونًا مغايرًا تمامًا.

نعم.. مونديال القارة الأمريكية، لم يقتصر على كونه كرنفالًا كرويًا فقط؛ بل تحوّل إلى "مستشفى تأهيل فني" لأسماء رنانة، اعتقد الجميع أن صلاحيتها الكروية قد انتهت.

والكثير من النجوم، دخلوا بطولة كأس العالم 2026؛ بعد موسم سيئ للغاية مع أنديتهم، سواء على المستوى الجماعي أو فرديًا.

إلا أن هؤلاء النجوم، نجحوا خلال شهر و9 أيام تقريبًا من عمر المونديال؛ أن يسترجعوا أفضل نسخة من أنفسهم، في عالم الساحرة المستديرة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النجوم الذي وُلِدوا من جديد، في بطولة كأس العالم 2026..

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    رودري.. أفضل لاعب في كأس العالم 2026

    على رأس النجوم الذين أعادوا اكتشاف أنفسهم، في بطولة كأس العالم 2026؛ الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    رودري الذي توّج بجائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية 2024"، عانى في آخر عام ونصف تقريبًا من عديد الإصابات؛ التي أثرت على مستواه بشكلٍ واضح، مع قلعة السيتزنس.

    وبدأ البعض يردد أن "رودري انتهى في عمر الثلاثين"؛ وبالتالي خسارة كرة القدم واحدًا من أفضل لاعبي الارتكاز على الإطلاق، في الفترة القادمة.

    وظلت هذه المقولة تتردد، حتى انطلقت بطولة كأس العالم 2026، على الأراضي الأمريكية والمكسيكية والكندية؛ حيث أدهش رودري الجميع بمستوياته، محققًا الآتي:

    * أولًا: قيادة منتخب إسبانيا للقب كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: التتويج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026.

    وبالفعل.. كان رودري "رئة" المنتخب الإسباني في المونديال، والمحرك الفعلي لطريقة اللعب والتحكم في الكرة؛ منذ دور المجموعات والإقصائيات، ووصولًا إلى النهائي الحلم ضد منتخب الأرجنتين.

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  • Kylian Mbappe France GFXGetty/GOAL

    كيليان مبابي.. الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم

    في صيف عام 2024، عندما قرر النجم الفرنسي كيليان مبابي، الانتقال من النادي المحلي باريس سان جيرمان إلى العملاق الإسباني ريال مدريد؛ ظن أنه سيحقق جميع أحلامه الكروية، وسيصعد على منصات التتويج باستمرار.

    إلا أن الواقع جاء مغايرًا تمامًا؛ حيث أخذ مبابي يخسر البطولة تلو الأخرى مع ريال مدريد، وسط سيطرة محلية من الغريم التاريخي برشلونة.

    ورغم أن مبابي سجل أهدافًا عديدة مع الميرينجي، في الموسمين الماضيين؛ لكن مستواه العام كان غير جيد، وتأثر بأداء الفريق الأبيض الجماعي.

    وجاءت بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ لتكون بداية جديدة في مسيرته هذا اللاعب الكروية، رغم أن الفرنسيين اكتفوا بـ"المركز الرابع".

    مركز منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في مونديال القارة الأمريكية، لم يمنع حقيقة المستوى الرائع الذي قدّمه كيليان مبابي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: المساهمة في 14 هدفًا، خلال 8 مباريات في كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: التتويج بلقب هداف بطولة كأس العالم 2026، برصيد 10 أهداف.

    * ثالثًا: انتزاع لقب هداف بطولة كأس العالم عبر التاريخ، برصيد 22 هدفًا.

    وبالتالي.. أعاد مبابي إحياء مسيرته من جديد، في مونديال القارة الأمريكية؛ بعد الانتقادات التي وُجِهت إليه هو وجميع نجوم ريال مدريد، على مدار الموسمين الماضيين.

  • 주드 벨링엄 (Jude Bellingham)Getty Images

    جود بيلينجهام.. النسخة المرعبة تعود في مونديال 2026

    واحد من أكثر النجوم العالميين، الذين خيبوا آمال عشاقهم في كل مكان، على مدار الموسمين الماضيين؛ هو الإنجليزي جود بيلينجهام، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد.

    بيلينجهام الذي أبدع في موسمه الأول مع الريال، في 2023-2024 تحديدًا؛ عانى في آخر موسمين من إصابة في الكتف، بالإضافة إلى تراجع كبير في المستوى.

    وبدأ الكثيرون يهاجمون ويسخرون من هذا اللاعب؛ حتى جاءت بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    مونديال 2026 أعلن ولادة نسخة بيلينجهام المرعبة مجددًا؛ حيث نجح اللاعب في تقديم مستويات أكثر من رائعة، مع تحقيق الآتي:

    * أولًا: المساهمة في 8 أهداف "تسجيل وصناعة"، خلال ثماني مباريات في بطولة كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: أفضل لاعب وسط تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس العالم، برصيد 7 أهداف.

    * ثالثًا: قيادة منتخب إنجلترا لتحقيق ثاني ميدالية مونديالية، بعد نسخة عام 1966.

    وحصلت إنجلترا على "المركز الثالث"، في بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعدما توّجت باللقب الوحيد في تاريخها - حتى الآن -، في نسخة 1966.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أوناي سيمون.. أفضل حارس في كأس العالم 2026

    قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، قام لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ باستدعاء 3 حراس مرمى، هم:

    * برشلونة: جوان جارسيا.

    * آرسنال: دافيد رايا.

    * أتلتيك بيلباو: أوناي سيمون.

    وطالب الكثيرون بالاعتماد على رايا أو جارسيا؛ وذلك بعد مستواياتهما الرائعة في موسم 2025-2026، بالمقارنة مع سيمون.

    والحقيقة أن سيمون قدّم موسمًا كارثيًا في 2025-2026؛ حيث استقبل 73 هدفًا في 46 مباراة مع بيلباو، وسط الكثير من الأخطاء الفردية الفادحة.

    لكن رغم ذلك.. قرر دي لا فوينتي الاستمرار في الاعتماد على سيمون، كـ"حارس أساسي" لمنتخب إسبانيا، في بطولة كأس العالم 2026.

    وكان سيمون على قدر المسؤولية بالفعل، خلال مونديال القارة الأمريكية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: استقبال هدف وحيد فقط، خلال 8 مباريات في بطولة كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: تحطيم الرقم القياسي كـ"أكثر حارس حفاظًا على نظافة شباكه"، من حيث الدقائق المتتالية في تاريخ بطولة كأس العالم.

    * ثالثًا: قيادة منتخب إسبانيا لتحقيق لقب كأس العالم 2026، للمرة الثانية في التاريخ.

    والحقيقة أن دفاع إسبانيا الرائع، والمكوّن من باو كوبارسي وإيمريك لابورت، قلل من الهجمات على مرمى سيمون، وهو ما جعله يحقق الأرقام - سالفة الذكر -؛ إلا أن هذا الحارس كان له بعض التصديات المهمة أيضًا، مع لعب دور "الليبرو" بامتياز في بعض المواقف الصعبة.

    أي أن بطولة كأس العالم 2026، أعادت إحياء سيمون من جديد؛ بعدما ظن الجميع أن مسيرته بدأت تنتهي تدريجيًا، بعد موسم 2025-2026 الكارثي.

  • Aymeric Laporte Spain 2024Getty Images

    إيمريك لابورت.. انتفاضة دولية وسط معاناته مع أنديته

    يُعتبر المدافع الإسباني إيمريك لابورت، حالة خاصة في آخر 3 سنوات؛ وتحديدًا منذ الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، بشكلٍ رسمي.

    لابورت رحل عن السيتزنس صيف 2023؛ لينضم إلى عملاق الرياض النصر الذي مثّله لمدة عامين، قبل العودة إلى ناديه الأسبق أتلتيك بيلباو الإسباني.

    وخلال عامين مع النصر، لم يقدّم لابورت مستويات كبيرة؛ وهو نفس الأمر الذي تكرر معه بقميص بيلباو، موسم 2025-2026.

    والمثير في الأمر أنه وسط هذه الصعوبات، مع النصر ثم بيلباو؛ كان لابورت يعيد اكتشاف نفسه في كل مرة يرتدي فيها قميص منتخب إسبانيا، على النحو التالي:

    * كأس أوروبا 2024: قدّم مستويات رائعة؛ قادت منتخب إسبانيا لتحقيق اللقب.

    * كأس العالم 2026: قدّم مستويات رائعة؛ قادت منتخب إسبانيا لتحقيق اللقب.

    وفي المونديال تحديدًا؛ شكل لابورت ثنائية مبهرة مع المدافع الشاب باو كوبارسي، نجم العملاق الكتالوني برشلونة.

    وبعد ثنائيته الرائعة مع كوبارسي؛ خرجت تقارير صحفية لتتحدث عن تفكير برشلونة في التعاقد مع لابورت، كخيار دفاعي يتمتع بالخبرة والتكلفة البسيطة.

    أي أن كأس العالم 2026، أعاد إحياء مسيرة لابورت من جديد؛ بدرجة جعلت نادٍ بحجم برشلونة، يفكر في التعاقد معه.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    نجوم العرب.. سعودي على رأس الأسماء العائدة للحياة

    شهدت بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، رقمًا قياسيًا غير مسبوق في الحضور العربي.

    وشاركت 8 منتخبات عربية - لأول مرة في التاريخ -، ببطولة كأس العالم 2026؛ إلا أن النتائج جاءت مخيبة بصفةٍ عامة، باستثناء الثنائي المغربي والمصري.

    * منتخب المغرب: الوصول إلى ربع النهائي.

    * منتخب مصر: الوصول إلى ثمن النهائي.

    ورغم أن النتائج العربية كانت مخيبة؛ لكن هُناك بعض النجوم الذين استغلوا مونديال القارة الأمريكية، لإعادة إحياء مسيرتهم من جديد.

    من بين هؤلاء النجوم؛ الحارس السعودي محمد العويس الذي عاد إلى المنتخب الوطني قبل كأس العالم 2026، في أعقاب غيابه لفترة طويلة

    ولم يكتفِ العويس بالعودة لقائمة الأخضر فقط؛ بل قدّم مستويات رائعة في البطولة العالمية، وكان أفضل نجوم منتخبه على الإطلاق.

    وبعد مستوياته الرائعة في المونديال، أعاد عملاق الرياض الهلال حارسه المخضرم إلى صفوفه، في صيف العام الحالي؛ بعدما كان قد غادر صوب نادي العلا، عام 2025.

    أما في مصر؛ فكان إمام عاشور هو أكبر الفائزين على الإطلاق، بعدما سجل هدفين وقدّم مستويات أكثر من رائعة في كأس العالم 2026.

    عاشور دخل كأس العالم 2026، بعد موسم كارثي مع العملاق القاهري الأهلي؛ سواء على المستوى الجماعي، أو حتى فرديًا.

    كما لا ننسى أن هذا اللاعب المصري البالغ من العمر 28 سنة، تعرض لعديد الإصابات في موسم 2025-2026؛ وسط أنباء عن مشاكل مع الإدارة الأهلاوية، في الفترة الماضية.

    إلا أن عاشور أثبت قيمته الفنية الكبيرة، في مونديال القارة الأمريكية؛ ليبدأ في جذب أنظار الكثير من الأندية الخليجية والأوروبية إليه، في صيف العام الحالي.

    وفي مصر دائمًا.. هُناك الظهير الأيمن محمد هاني؛ الذي وقف القدر ضده، بتسجيله هدفين بـ"الخطأ في مرماه" خلال المونديال.

    الهدفان قد يجعلا البعض ينسى المستوى الرائع، الذي ظهر به هاني في كأس العالم 2026؛ حيث أعاد اللاعب اكتشاف نفسه بحق، بعد موسم صعب مع الأهلي القاهري.

    وبسبب موسم 2025-2026، طالب قطاع كبير من الأهلاويين، بالتخلي عن هذا الظهير الأيمن؛ وهو الأمر الذي قد يتغيّر بعد المستويات التي قدّمها في المونديال، إذا كان الحكم عليه مُنصفًا - بعيدًا عن الهدفين بـ"الخطأ في مرماه" -.

    ولا يُمكن أن نختم حديثنا عن النجوم العرب، دون التطرق إلى المغربي عز الدين أوناحي، متوسط ميدان نادي جيرونا الإسباني.

    أوناحي لم يكن كارثيًا في موسم 2025-2026؛ لكنه تعرض لكثير الإصابات، التي غيبته عن مباريات عديدة مع ناديه جيرونا.

    وبالطبع.. هذه الإصابات مع هبوط جيرونا، كانت خطوة للوراء في مسيرة النجم المغربي؛ الذي استغل كأس العالم 2026، بأفضل طريقة ممكنة.

    ظهور أوناحي الرائع "فنيًا وبدنيًا"، في بطولة كأس العالم 2026؛ أثبت للعالم أنه لا يزال جاهزًا للعب على أعلى المستويات، مع فتح أبواب بعض الأندية الأوروبية الكبيرة أمامه.

  • Vozinha messi(C)Getty Images

    أسماء أخرى.. نجوم خرجوا "فائزين" من مونديال 2026

    أخيرًا.. هُناك الكثير من النجوم الآخرين، الذين أعادوا إحياء مسيرتهم الكروية في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث قد لا يكفي تقرير واحد لذكرهم؛ لكننا سنركز على الآتي:

    * منتخب الأرجنتين: لياندرو باريديس.

    * منتخب فرنسا: لوكاس دين.

    * منتخب بلجيكا: يوري تيليمانس.

    * منتخب المكسيك: راؤول خيمينيز.

    * منتخب كاب فيردي: فوزينيا.

    مثلًا.. باريديس وبغض النظر عن أنه ورط منتخب الأرجنتين، في نهائي بطولة كأس العالم 2026 ضد إسبانيا؛ إلا أنه قدّم مستويات جيدة للغاية بصفةٍ عامة طوال المونديال، رغم أن الكثيرين اعتبروا اللاعب انتهى بعد الذهاب إلى النادي المحلي بوكا جونيورز.

    ولعب باريديس دورًا مهمًا، في إيصال واحدة من أضعف نسخ الأرجنتين، إلى نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    أما لاعب مثل دين، فهو قدّم الإضافة الدفاعية لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم؛ بعدما اعتمد عليه المدير الفني ديدييه ديشان، بدلًا من تيو هيرنانديز.

    وتسبب دين في "ركلة جزاء" لمصلحة إسبانيا، وذلك خلال نصف نهائي كأس العالم 2026؛ ولكنه بصفةٍ عامة أعاد اكتشاف نفسه في هذه النسخة، ليعمل العملاق المحلي باريس سان جيرمان على التعاقد معه الآن.

    وبخصوص خيمينيز، فالجميع يعلم الظروف الصعبة التي مر بها في السنوات الأخيرة، من تعرضه لـ"كسر في الجمجمة إلى وفاة والده"؛ إلا أنه قدّم بطولة كأس عالم، أكثر من جيدة.

    بينما يعتبر فوزينيا، حارس مرمى كاب فيردي، هو اكتشاف مونديال القارة الأمريكية بحق؛ حيث وُلِد من جديد في هذه البطولة، وهو في سن الـ40 عامًا.

    وأبدع هذا الحارس الأربعيني، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأوصل كاب فيردي إلى دور الـ32 - لأول مرة في التاريخ -؛ مع تحقيق الآتي:

    * أولًا: زيادة هائلة في عدد متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي.

    * ثانيًا: تسمية بعض الاكتشافات العلمية والبحرية باسمه.

    * ثالثًا: سعي بعض الأندية المشهورة للتعاقد معه.

    وفي الوقت الذي كان يستعد فيه فوزينيا، لإسدال الستار على مسيرته؛ سمعنا عن اهتمام الكثير من الأندية به، بفضل إبداعاته في كأس العالم 2026.

    لذا.. حتى ولو لم تحقق بعض المنتخبات أُمنيتها، في بطولة كأس العالم 2026؛ لكن عدد من نجومها خرجوا فائزين في النهاية، على المستوى الفردي.