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هيثم محمد

رودري في برشلونة .. دي يونج وبيدري ضحايا الصفقة الحلم

فقرات ومقالات
برشلونة
الدوري الإسباني
فرينكي دي يونج
رودري

برشلونة توصل لاتفاق لضم قائد إسبانيا ولكن ما تأثيرها على نجومه الحاليين؟

برشلونة حسم صفقة رودري، بعد ثلاثة عروض لإقناع مانشستر سيتي بالتخلي عن قائده، نجح النادي الكتالوني في مساعيه بحسب وسائل الإعلام الموثوقة من الحصول قائد إسبانيا الذي قبل شهر كان على أعتاب الملكي.

انضمام رودري إلى برشلونة إضافة لا شك فيها وطُرحت للنقاش في عدة مناسبات عبر صفحاتنا، ولكن اليوم نسلط الضوء على زاوية أخرى، تأثير وصول بطل العالم على زميليه فرينكي دي يونج وبيدري بالتحديد.

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    بيدري

    كأس العالم الأخيرة كانت بمثابة درس غير مباشر لهانسي فليك فيما يخص وجود الثنائي بيدري ورودري سويًا. مدرب "لا روخا" لويس دي لا فوينتي أراد اعتماد قوته الضاربة وتوظيف الثنائي في التشكيل الأساسي معًا، وهو ما اعتمده في دور المجموعات وضد البرتغال وقبلها النمسا، ولكن ظهر تداخل في أدوار اللاعبين، وكأن رودري يعطل بيدري والعكس.

    الانفراجة في سلاسة أداء خط وسط إسبانيا جاءت ضد بلجيكا بربع النهائي بقرار لم يتوقعه الكثيرون واستمر حتى نهاية البطولة بإجلاس بيدري احتياطيًا واعتماد فابيان رويز بجوار رودري، والدفع بداني أولمو بمركز متقدم خلف المهاجم، ليتحرر خط وسط إسبانيا، وخصوصًا رودري الذي استعاد دوره كقائد "وحيد" في المنتصف، قرار شجاع ولكن يحسب لديلا فوينتي الذي قرأ سريعًا عدم إمكانية تواجد النجمين سويًا.

    يجد هانسي فليك في برشلونة نفسه أمام معضلة شبيهة، من يقود خط الوسط وعملية توزيع اللعب وبداية منظومة الضغط العالي؟ هل يحاول توظيف اللاعبين سويًا وأمامهما أولمو مع توزيع المهام؟ المشكلة هي أن خصائص اللاعبين تظهر بشكل أكبر عند الحصول على الصلاحيات منفردًا بخط الوسط، ولكن ربما ينجح فليك فيما فشل فيه ديلا فوينتي، أو سيكون من جديد أمام معضلة وجوب التضحية بأحد نجميه وإكمال الثنائية بلاعب مثل جافي أو بيرنال

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    فرينكي دي يونج

    الوضع يختلف قليلًا في حالة الهولندي، فهو مصاب بالأساس، ويتوقع غيابه لشهور قد تمتد لأربعة عن صفوف النادي الكتالوني، ولذا فهو ليس بمنافس لرودري على مركزه الأساسي بالنصف الأول من الموسم على الأقل.

    عندما يكون دي يونج جاهزًا، فهو "عقل" فليك في وسط برشلونة، واللاعب صاحب أعلى نسبة تمريرات صحيحة في الليجا الموسم الماضي رغم الإصابات (فقط 87 تمريرة خاطئة طوال الموسم)، ولكن نقطة مهمة يجب أن توضع في الحسبان أن النادي منذ فترة يفكر في تصريف الهولندي بسبب راتبه المرتفع، ومع ضم بديل بحجم رودري، قد يكون الموسم الحالي انتقالي من دي يونج إلى الوافد الجديد ويكتب الفصل الأخير في حكاية دي يونج أخيرًا مع النادي الكتالوني، خصوصًا مع الحديث عن انزعاج من إدارته من مجازفاته مع الإصابات وآخرها في كأس العالم الأخيرة بلعبه 120 دقيقة ضد المغرب بإصابة في الركبة ما تسبب في غيابه الحالي.

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