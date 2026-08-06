انهيار انتقال رودري إلى ريال مدريد .. وبرشلونة يقتحم الصفقة

قالت "سبورت" إن المفاوضات بين ريال مدريد ورودري على العقد الشخصي هي السبب في توقف الصفقة، بل وقالت إن احتمالية إتمام انتقال نجم سيتي للملكي شبه منعدمة في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير الذي نقلته الصحيفة الكتالونية بأن ريال مدريد عرض عقدًا ولكن ليس لأربع أعوام على رودري، المدة التي كان يطمح لها متوسط الميدان الفائز لتوه بكأس العالم مع إسبانيا.

وأشار التقرير إلى رغبة رودري في العودة للعب في إسبانيا الموسم المقبل، ولكن ليس بالشروط الحالية لريال مدريد، وأوضحت بأن فريقه السابق أتلتيكو مدريد ليس في الصورة بسبب التخمة في خط وسطه بالوقت الراهن، مشيرة إلى عدم وجود تحركات من قبل ريال مدريد لتحسين عرضه.