رودري فتح أبواب الخيانة .. تأثير كروس يعود لريال مدريد و"قاعدة أطاحت براموس" تثير الشكوك حول انتقاله للبرنابيو!

لأن الأمر لن يتخطى سوى بعض صافرات الاستهجان على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، قرر لاعب الوسط الإسباني رودري فتح "أبواب الخيانة" تمهيدًا للرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف.

صاحب الـ29 سنة وضع سيتي في مأزق، عقده ينتهي في يونيو 2027 ولا يريد التجديد، بيب جوارديولا والمدير الرياضي هوجو فيانا وإدارة النادي .. الجميع يحاول ولكن الإسباني يماطل ويفضل الانتظار.

النوايا أصبحت واضحة الآن، رودري يريد الانتقال إلى ريال مدريد أو "كما يبدو الوضع كذلك"، وتصريحاته لشبكة "أوندا سيرو" تؤكد ذلك بما لا يدع أي مجال من الشك.

كلمات اللاعب تحولت من "سنرى ما سيحدث" إلى رسالة صريحة يقول فيها:"لعبي في الماضي لأتلتيكو لا يمنعني من الانتقال لريال مدريد، لا يمكن رفض كبار الأندية!".

إذن، الأمور واضحة، رودري يريد ريال مدريد، ولكن ماذا عن النادي الإسباني ورئيسه فلورنتينو بيريز، فهل يتعاقد مع نجم مانشستر سيتي؟



