رودري مدرب برشلونة الفعلي والتخلي عن هذا اللاعب جنون!.. "4 دروس مستفادة" من قمة أتلتيكو مدريد

قبل 7 سنوات، تعاقد العملاق الكتالوني برشلونة مع نجم خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج؛ قادمًا من النادي المحلي الكبير أياكس أمستردام، بشكل رسمي.
والتطلعات لهذا اللاعب كانت كبيرة للغاية؛ إلا أنه لم يحقق المأمول منه بصفة عامة، ما جعل الجمهور والإعلام الكتالوني يهاجمونه.
لكن أيضًا؛ نحن نشعر في أحيانٍ كثيرة أن الهجوم على دي يونج مبالغ فيه، ويميل إلى "تصفية الحسابات" أكثر من كونه نقدًا فنيًا.
بمعنى.. دي يونج، وكما قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي لمنتخب هولندا؛ يعلم أي مدرب، بالإضافة إلى زملائه اللاعبين، أهميته التكتيكية الكبيرة، حتى ولو لم يقدر الجمهور والإعلام ذلك.
وحقًا.. انظروا إلى شكل برشلونة في الشوط الثاني من مواجهة نادي أتلتيكو مدريد، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ وذلك بعد نزول النجم الهولندي "بديلًا"، حيث شاهدنا الآتي:
* أولًا: تقليل ضغط أتلتيكو مدريد؛ والذي كان يخنق برشلونة في الشوط الأول، بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.
* ثانيًا: خروج ممتاز بالكرة؛ سواء عندما لعب كظهير أيمن يدخل إلى العمق، أو في وسط الميدان.
* ثالثًا: التحكم في رتم اللعب؛ من خلال الاحتفاظ بالكرة والعودة بها إلى الخلف للتهدئة، أو التمريرات الأمامية في الحالات الهجومية السريعة.
وكل ذلك يؤكد أن برشلونة يمتلك لاعبًا تكتيكيًا من الطراز الفريد، حتى ولو لم يستفد منه كليًا في السنوات الماضية؛ لعديد من العوامل المختلفة، بعضها مرتبط باللاعب وأخرى بالفريق.
لذا؛ فإن الاستماع لبعض الآراء التي تطالب بالتخلي عن فرينكي دي يونج قد يكون أمرًا خاطئًا للغاية، ما لم يتم تعويضه بلاعب يمتلك المواصفات نفسها.