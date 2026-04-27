"اللعب معه تجربة لا تصدق".. رودريجو يتغنى بقدوته نيمار!

بالعودة إلى عام 2022، كان رودريجو جزءاً من كتيبة البرازيل المدججة بالنجوم في قطر. كما مثّل بلاده في بطولة كوبا أمريكا، لكنه لا يزال ينتظر التتويج بلقبه الدولي الأول ليضعه بجوار ألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا التي حصدها على مستوى الأندية.

لا يزال الوقت في صالح الجناح المجتهد البالغ من العمر 25 عاماً، حيث من المنتظر أن تتاح له العديد من الفرص في البطولات الكبرى لتعزيز مسيرته الحافلة بالإنجازات. قد لا يكون نيمار متاحاً لمشاركته تلك التجارب، خاصة مع عودة صانع ألعاب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق إلى حيث بدأ كل شيء بالنسبة له في نادي سانتوس، لكن النجم الزئبقي البالغ من العمر 34 عاماً يظل نموذجاً يُحتذى به لملايين العشاق في وطنه وحول العالم.