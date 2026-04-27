Getty/GOAL
"اللعب معه تجربة لا تصدق".. رودريجو يتغنى بقدوته نيمار!
من ينضم لقائمة البرازيل في كأس العالم 2026؟
بالعودة إلى عام 2022، كان رودريجو جزءاً من كتيبة البرازيل المدججة بالنجوم في قطر. كما مثّل بلاده في بطولة كوبا أمريكا، لكنه لا يزال ينتظر التتويج بلقبه الدولي الأول ليضعه بجوار ألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا التي حصدها على مستوى الأندية.
لا يزال الوقت في صالح الجناح المجتهد البالغ من العمر 25 عاماً، حيث من المنتظر أن تتاح له العديد من الفرص في البطولات الكبرى لتعزيز مسيرته الحافلة بالإنجازات. قد لا يكون نيمار متاحاً لمشاركته تلك التجارب، خاصة مع عودة صانع ألعاب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق إلى حيث بدأ كل شيء بالنسبة له في نادي سانتوس، لكن النجم الزئبقي البالغ من العمر 34 عاماً يظل نموذجاً يُحتذى به لملايين العشاق في وطنه وحول العالم.
- Getty
رودريجو يكشف تجربته مع نيمار
يُعد رودريجو، بصفته منتجاً آخر من أكاديمية شباب سانتوس، من بين أولئك الذين طالما تطلعوا إلى نيمار. كان يبلغ من العمر تسع سنوات فقط عندما سجل مواطنه ظهوره الأول مع المنتخب البرازيلي الأول في أغسطس 2010.
وبعد تسع سنوات من ذلك التاريخ، أصبحا زميلين في المنتخب الوطني. ويُعد رودريجو دليلاً حياً على أن الأحلام يمكن أن تتحقق إذا ما بُذل الجهد الكافي في السعي وراءها. وفي حديثه بالتعاون مع "باوريد"، صرح لـ "جول" عند سؤاله عن شعوره بالعمل مع بطل طفولته وأيقونته العالمية قائلاً: "اللعب بجوار شخص مثل نيمار، أحد أبطالي في كرة القدم أثناء نشأتي، كان تجربة لا تُصدق".
وأضاف: "تتعلم الكثير بمجرد مشاهدة كيف يتدرب، وعقليته، وكيف يتعامل مع المباريات الكبيرة. رؤية هذا عن كثب وبشكل مستمر تحفزني للارتقاء بمستواي والسعي للوصول إلى نفس المستوى من التميز".
نجم ريال مدريد يأمل في إلهام الجيل القادم
أصبح رودريجو الآن مصدر إلهام بحد ذاته، بعد أن شق طريقه من ضواحي ساو باولو إلى ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد - محققاً 297 مشاركة مع عملاق الدوري الإسباني وهو في سن الخامسة والعشرين.
إنه يدرك جيداً معنى شعار "اصنع قدرك" ويرغب في لعب دور في مساعدة نجوم الغد على القيام بالمثل. لطالما كانت كرة القدم البرازيلية تعبيراً عن المتعة والحرية، حيث تُنقل تلك الروح العفوية للعب مع الأصدقاء على الشواطئ وفي الشوارع إلى أرضية الملعب.
وأردف رودريجو حول مساعدة الجيل القادم على تبني تلك العقلية بالكامل مع تحويل الإمكانات إلى شيء ملموس: "تاريخ كرة القدم البرازيلية الجميل كُتب بأقدام العشرات من اللاعبين العظماء الذين امتلكناهم لفترة طويلة. أجيال علمتنا أن نستمتع باللعبة، ونمرح أثناء اللعب، ونلاعب الكرة، ونبتسم على أرض الملعب".
وتابع: "لطالما كانت كرة القدم البرازيلية مرادفاً للإبداع والموهبة والفرح، وأنا أريد بالتأكيد أن يتبنى الجيل القادم هذه الروح. شعار (اصنع قدرك) يعلمني أنه من خلال الجمع بين الشغف والمرح على أرض الملعب مع العمل الجاد والتفاني والصلابة الذهنية، فإننا نمتلك كل ما نحتاجه لتحقيق الفوز.. عندما تستعد جيداً، وتكون منضبطاً، وتحافظ على ترطيب جسدك، فإنك تكتسب الثقة والحرية للتعبير عن نفسك بالكامل، وبلا حدود. لذا، العب بفرح واعلم أن الجهد الذي تبذله خارج الملعب يزيد من حريتك داخله ويسمح لك بإطلاق العنان لكامل إمكاناتك".
سيعود أقوى من الإصابة
سيراقب رودريجو المشهد من بعيد عندما تستهل البرازيل مسيرتها الجديدة نحو المجد في كأس العالم في يونيو المقبل، وذلك بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وخضوعه لعملية جراحية، لكنه تعهد بالعودة بشكل أقوى والاستمتاع بمستقبل أكثر إشراقاً.
