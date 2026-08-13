بعد اتهام الاتحاد بـ"الخداع" في التفاوض معه.. "مطالب بورتو" تؤجل انتقال نجمه إلى روما

يواصل كل من روما وبورتو المفاوضات بشأن رودريجو مورا. بعد الاتفاقات الشفوية التي تم التوصل إليها مساء أمس، شهدت الأوضاع تطورات جديدة وفقًا لما أفاد به الصحفي جيانلوكا دي مارزيو.

ويأتي ذلك بعدما خرج النادي البرتغالي بمطالب إضافية، مما أدى فعليًّا إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين.

استمرت المناقشات دون توقف طوال اليوم وامتدت حتى مساء أمس، الأربعاء، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي.



