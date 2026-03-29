كشف البرازيلي رودريجو دي جوس؛ جناح ريال مدريد، عن كواليس الممر الشرفي الذي أقامه زملاؤه للاعبي ليفربول عقب نهاية نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، حيث جمع حوار وصفه بـ"المضحك"، بين قائده الكرواتي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح.
"ما فعله لوكا مضحك" .. رودريجو يكشف حديث مودريتش مع محمد صلاح بعد خسارة ليفربول نهائي دوري الأبطال 2022
ما القصة؟
في 28 مايو 2022، جمع نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد، حيث كانت المرة الثانية التي يصل لها صلاح مع الريدز.
المرة الأولى كانت في نهائي 2017-2018، حيث تلقى ليفربول الهزيمة بهدف مقابل ثلاثية، في لقاء شهد تعرض صلاح لإصابة في الكتف على إثر تدخل عنيف من سيرخيو راموس عليه، حرمته من المشاركة بشكل منتظم مع منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018.
تجدد اللقاء بين الفريقين في نهائي 2021-2022، وقبلها توعد الجناح المصري بالثأر من المرينجي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تحولت لسخرية منه عقب الهزيمة 0-1.
ماذا دار بين مودريتش وصلاح؟
في هذا الشأن، تذكر رودريجو واقعة مر عليها قرابة الأربع سنوات، ضاحكًا من رسالة مودريتش لنجم ليفربول في تلك الفترة..
وقال البرازيلي خلال ظهوره في إحدى البودكاستات: "من المضحك أنه بعد انتهاء النهائي، قمنا بعمل ممر شرفي للاعبي ليفربول، وعندما كان يمر صلاح من أمامنا، كان محبطًا جدًا، لكنه قام بتحية مودريتش بشكل عابر كونه من كان يقف في المقدمة، فقال له لوكا (شكرًا شكرًا، حاول مرة أخرى في المرة القادمة)".
تاريخ محمد صلاح أمام ريال مدريد
كانت بداية مواجهات النجم المصري أمام الملكي الإسباني خلال فترته مع نادي روما، حيث تلقى الهزيمة في ذهاب وإياب دوري الأبطال 2015-2016، بالنتيجة نفسها (0-2).
أما مع ليفربول، فقد قابل صلاح ريال مدريد ثماني مرات، حقق الفوز في مرتين منها، وتعادل مرة وحيدة، فيما تلقى خمس هزائم، منها النهائيين اللذين ذكرناهما سلفًا.
أما الانتصاران فكانا في مرحلة المجموعة بنسختي 2024-2025، و2025-2026.