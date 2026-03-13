ليت الموسم ينتهي سريعًا: لقطة روجر فيرنانديز تلخص "توهان الاتحاد" في الدوري.. والحرب الإيرانية قد تقضي على كل شيء

حينما تغيب الهوية وتسقط الهيبة، تكتمل فصول الكارثة؛ هذا هو الملخص لما حدث في مواجهة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي الرياض، مساء يوم الجمعة.

الاتحاد خسر (1-3) ضد الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتقدّم الاتحاد أولًا، عن طريق نجمه المغربي يوسف النصيري، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يرُد الفريق العاصمي بثلاثية متتالية، بواسطة لياندرو أنتونيس وتوزي ومامادو سيلا.

وبهذه النتيجة.. تجمد الاتحاد عند النقطة 42، في المركز "السادس" بجدول دوري روشن السعودي؛ بينما جمع الرياض نقطته الـ19، في الترتيب "السادس عشر".

وسنحاول من ناحيتنا، أن نستعرض خلال السطور القادمة؛ أبرز ملامح الانهيار الاتحادي الكبير في الدوري، والذي تجلى بعد الهزيمة التاريخية أمام الرياض..