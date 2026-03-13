أحمد فرهود

ليت الموسم ينتهي سريعًا: لقطة روجر فيرنانديز تلخص "توهان الاتحاد" في الدوري.. والحرب الإيرانية قد تقضي على كل شيء

الاتحاد يواصل الانهيار..

حينما تغيب الهوية وتسقط الهيبة، تكتمل فصول الكارثة؛ هذا هو الملخص لما حدث في مواجهة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي الرياض، مساء يوم الجمعة.

الاتحاد خسر (1-3) ضد الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتقدّم الاتحاد أولًا، عن طريق نجمه المغربي يوسف النصيري، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يرُد الفريق العاصمي بثلاثية متتالية، بواسطة لياندرو أنتونيس وتوزي ومامادو سيلا.

وبهذه النتيجة.. تجمد الاتحاد عند النقطة 42، في المركز "السادس" بجدول دوري روشن السعودي؛ بينما جمع الرياض نقطته الـ19، في الترتيب "السادس عشر".

وسنحاول من ناحيتنا، أن نستعرض خلال السطور القادمة؛ أبرز ملامح الانهيار الاتحادي الكبير في الدوري، والذي تجلى بعد الهزيمة التاريخية أمام الرياض..

    نادي الرياض يكتب التاريخ على أنقاض الاتحاد!

    كتب فريق الرياض الأول لكرة القدم "التاريخ"، مساء يوم الجمعة؛ وذلك بالفوز على عملاق جدة الاتحاد، للمرة الأولى في عصر الاحتراف.

    الرياض فاز (3-1) على الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ معوضًا بذلك 5 خسائر متتالية أمام العميد، في المسابقة المحلية.

    نعم.. الرياض خسر جميع مبارياته الخمس، التي تقابل فيها مع العميد الاتحادي، في مسابقة الدوري السعودي؛ منذ تطبيق نظام الاحتراف 2008-2009.

    ليس هذا فقط؛ بل هذا أول انتصار للرياض على الاتحاد، في مسابقة الدوري بـ"مختلف المسميات"، منذ نوفمبر 2001.

    "توهان الاتحاد" تجلى في لقطة روجر فيرنانديز الغريبة

    فوز نادي الرياض "التاريخي" على عملاق جدة الاتحاد، مساء يوم الجمعة؛ يعكس حالة "التوهان" التي يعيشها العميد، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    حالة "التوهان" الاتحادية، أصابت جميع أفراد الفريق الأول لكرة القدم، من جهاز فني وإداري ولاعبين؛ وهو ما يُمكن رؤيته في تصرف الجناح البرتغالي الشاب روجر فيرنانديز، فوق أرضية الملعب.

    روجر ظهر وهو يمسك بحكم "الراية"، خلال مواجهة الاتحاد والرياض؛ حيث منعه من التقدم أثناء مجريات اللعب؛ ما أثار غضب الأخير بشكلٍ كبير.

    وقد يكون تصرف النجم البرتغالي الشاب، جاء في لحظة "توهان"، أو مجرد "مزحة" مع الحكم؛ إلا أنه يعكس حقيقة واحدة فقط، وهي الحالة المتردية التي يعيشها الفريق الاتحادي حاليًا.

    بمعنى.. نجوم الاتحاد أصبحوا يلعبون مباريات دوري روشن السعودي بسياسية "اللامبالاة"، التي تجعلهم يقومون بتصرفات غريبة.

    "الحرب الإيرانية" قد تقضي على باقي آمال الاتحاد!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع القول إن الحالة المتردية لعملاق جدة الاتحاد حاليًا، قد تقوده للآتي:

    * أولًا: الخروج بـ"0 ألقاب"، في الموسم الحالي.

    * ثانيًا: عدم المشاركة "آسيويًا"، في الموسم القادم.

    وأساسًا.. أمل الاتحاد انتهى في مسابقة دوري روشن السعودي؛ ويتبقى له المنافسة على لقبي كأس خادم الحرمين والنخبة الآسيوية، موسم 2025-2026.

    وبهذه الحالة.. لقب الكأس صعب للغاية؛ حيث أنه إذا تخطى نادي الخلود في نصف النهائي، سيجد أمامه الهلال أو الأهلي في المشهد الختامي.

    أما في النخبة الآسيوية؛ فكان الاتحاد يعوّل على تحقيق معجزة كبرى، بالتتويج باللقب على أرضه ووسط جماهيره.

    نعم.. الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، كانت من المقرر أن تُقام في مدينة جدة؛ وهو الأمر الذي كان يريد العميد أن يستغله، مثلما فعل النادي الأهلي في الموسم الماضي.

    إلا أن الحرب المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؛ جعلت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفكر جديًا في نقل الأدوار الإقصائية من النخبة، إلى منطقة شرق القارة بدلًا من جدة.

    هُنا.. أصبحت آمال الاتحاد الآسيوية، أصعب بكثير بل وأشبه بالمستحيلة؛ نظرًا للحالة المتردية التي يُعيشها الفريق، حاليًا.

    كلمة أخيرة.. ليت موسم الاتحاد ينتهي سريعًا

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن موقف نادي الاتحاد من المشاركة القارية، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027، باتت معقدًا للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * التأهُل كبطل: كما ذكرنا إذا تم نقل الأدوار الإقصائية للنخبة الآسيوية، من جدة إلى شرق القارة؛ فإن فرص الاتحاد في التتويج باللقب، ستكون ضعيفة جدًا.

    * التأهُل دوريًا: الخسارة أمام نادي الرياض؛ جعلت الاتحاد على بُعد 4 أو 5 نقاط ففقط، من فقدان هذه الاحتمالية تمامًا.

    والاتحاد أمامه 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بما مجموعه 24 نقطة؛ وهو حاليًا على بُعد 19 نقطة، عن آخر مركز يؤهل صاحبة للنخبة الآسيوية.

    أي أن الضربات التي يتلقاها العميد الاتحادي يوميًا؛ كفيلة لأن تجعل جماهيره يقول: "لتنهوا هذا الموسم في أسرع وقتٍ ممكن!".

