روبينيو فاز: لماذا يُقارن المراهق الجديد في روما الذي كلف النادي 25 مليون يورو بفيكتور أوسيمهن

وُلد فاز ونشأ في مانت-لا-جولي، وهي ضاحية تقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا غرب باريس، والتي أنجبت أيضًا جناح أرسنال السابق نيكولاس بيبي. ومثل العديد من الأطفال في نفس عمره ومن نفس المنطقة، صقلت الشوارع مهاراته وشخصيته.

"لعبت مباريات حضرها الكثير من الناس"، كشف بعد انضمامه إلى روما. "كانت مباريات بين الأحياء، وشعرت بضغط كبير".

ونتيجة لذلك، وجد فاز أنه من السهل جدًا التعامل مع صعوبات كرة القدم للناشئين، وبعد أن أبهر الجميع مع الفرق المحلية في مانت-لا-جولي، تم التعاقد معه من قبل سوشو في عام 2022. في تلك المرحلة، كان إمكاناته واضحة، وكان يلعب مع فريق الاحتياطيين في الدرجة الخامسة من كرة القدم الفرنسية بينما كان لا يزال في السادسة عشرة من عمره.

ومع ذلك، لم يقضِ فاز سوى موسم واحد في صفوف فريق سوشو ب، حيث لم يكن راغبًا في تمديد عقده الذي كان ينتهي في عام 2025، وكان النادي الذي يتخذ من مونتيبيليارد مقرًا له، والذي يعاني من ضائقة مالية، أكثر اهتمامًا بالاستفادة ماليًا من لاعبيه الواعدين على أي حال.

ونتيجة لذلك، سعى نادي مرسيليا للتعاقد ليس فقط مع فاز، بل مع زميله المهاجم ألكسندر إيسانغا، ووصل كلاهما إلى ملعب فيلودروم في أغسطس 2024 مقابل حوالي 400 ألف يورو.